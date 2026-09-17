Măsuri după violențele din Piața Victoriei Deciziile luate în cazul instigatorilor.  Liderul lor: „E pe barba mea tot”
Ciprian Pamfile
Diverse

Măsuri după violențele din Piața Victoriei Deciziile luate în cazul instigatorilor. Liderul lor: „E pe barba mea tot”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.09.2026, ora 10:59
alt-text Actualizat: 17.09.2026, ora 11:07
  • Ciprian Pamfile, indicat drept unul dintre liderii protestatarilor implicați în violențele de marți din Piața Victoriei, a fost plasat în arest la domiciliu.
  • Acesta a provocat incidente și la partida dintre România și Austria, scor 1-0, în 2025.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Un număr considerabil de fermieri și ciobani s-a adunat, marți, în Piața Victoriei pentru a protesta în fața Guvernului, în timp ce un grup format din alți protestatari a deturnat acțiunea și a recurs la multiple violențe asupra forțelor de ordine.

„Ar veni pe merit” Panduru, despre jucătorul care nu ar trebui să lipsească din naționala lui Hagi: „Faci comparație între el și Drăguș”
Citește și
„Ar veni pe merit” Panduru, despre jucătorul care nu ar trebui să lipsească din naționala lui Hagi: „Faci comparație între el și Drăguș”
Citește mai mult
„Ar veni pe merit” Panduru, despre jucătorul care nu ar trebui să lipsească din naționala lui Hagi: „Faci comparație între el și Drăguș”

Ciprian Pamfile a fost plasat în arest la domiciliu

Jandarmeria a fost nevoită să intervină cu gaze lacrimogene pentru a opri violențele din Piața Victoriei, iar mai multe persoane au fost reținute, printre care și Ciprian Pamfile.

Judecătoria Sectorului 1 a dispus, miercuri noaptea, plasarea în arest la domiciliu a lui Pamfile, decizie luată și în cazul altor trei persoane. Un alt bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, anunță agerpres.ro.

Ciprian Pamfile. Foto: captură video Antena 3 Ciprian Pamfile. Foto: captură video Antena 3
Ciprian Pamfile. Foto: captură video Antena 3

După ce instanța a dispus plasarea sa în arest la domiciliu, Ciprian Pamfile a reacționat imediat:

„Nu-l mai implicați pe Călin Georgescu în ce facem noi, în ce am făcut eu. E pe barba mea tot. Fac totul pentru Dumnezeu, Maica Domnului, poporul român, pentru că vă iubesc. Mă risc în continuare”, a spus Pamfile, conform antena3.ro.

Acesta a fost întrebat ulterior dacă are vreo legătură cu fermierii aflați la protest marți: „Da, am crescut la țară când eram mic și știu ce înseamnă o hrană curată, nu o mai avem din păcate în ziua de astăzi.

Mâncăm plastic, mâncare nocivă cu tot felul de substanțe și chimicale, de-aia îi susțin”.

Pe lângă cei cinci bărbați, un alt protestatar a fost reținut, fiind cercetat separat într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

În plus, un instigator la violență din grupul lui Ciprian Pamfile a fost reținut de polițiști în trafic. Avea asupra sa un pistol.

Comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul București

Diana Călinescu, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul București, a oferit mai multe detalii despre incidentele din Piața Victoriei.

„La data de 15 septembrie, în Piața Victoriei, a avut loc un protest al crescătorilor de animale, care la scurt timp a degenerat în violențe mai ample exercitate la adresa forțelor de ordine și bunurilor din dotarea acestora, fiind răniți mai mulți jandarmi și distruse autovehicule și bunuri.

Anterior, cu o zi în urmă, un bărbat în vârstă de 36 de ani, din București, a publicat pe aplicația TikTok un mesaj prin care instiga publicul să participe la manifestație, dar într-un mod violent. În contextul mai amplu al violențelor, dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. În urma cercetărilor, au fost prinși și identificați cinci bărbați, iar printre aceștia se află și cel care a instigat publicul la violență.

Cei cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 33 și 51 de ani, sunt acuzați de infracțiuni precum ultraj, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și instigare publică. Aceștia au dobândit calitatea de inculpați și au fost reținuți în cursul nopții trecute.

În cursul zilei de astăzi, procurorii vor formula propunere de arestare preventivă față de cei cinci, pentru 30 de zile”, a transmis Diana Călinescu.

10 jandarmi au fost răniți marți, unii dintre aceștia având nevoie de îngrijiri medicale, și au fost distruse o autospecială a Jandarmeriei, gardurile de siguranță, precum și bunuri aparținând STB.

„Protestatarii sunt acuzați că au atacat forțele de ordine cu țevi metalice, bâte și diverse obiecte aruncate asupra acestora, respectiv borduri, sticle sau garduri metalice.

De asemenea, au distrus gardurile despărțitoare ale sensurilor de circulație aparținând STB”, a mai transmis purtătorul de cuvânt.

Ciprian Pamfile a intrat pe gazon la meciul dintre România și Austria 1-0

Pamfile este cunoscut în mediul online ca un susținător al lui Călin Georgescu și este cel care a intrat pe gazon la meciul dintre România și Austria, 1-0, în toamna anului trecut.

A fost scos de pe teren de stewarzi și amendat ulterior de Jandarmerie. Explicația acestuia, oferită după meciul naționalei, a fost una bizară.

„Păi, am vrut să arăt tatuajul pe care îl am pe piept cu Iisus Hristos şi să le reamintesc că doar cu ei putem învinge. Nu a fost greu să îi driblez pe stewarzi”, a spus Pamfile la acel moment, pentru fanatik.ro.

„Jandarmii m-au întrebat de ce am sărit din tribună și am intrat pe gazon. M-am dus la dubă, mi-au luat datele, mi-au scris o amendă de 500 de lei, mi-au dat interdicţia pe stadion pe un an de zile şi asta a fost. Mesajul meu pentru toţi acesta a fost să creadă în Dumnezeu şi să facă fapte. Credinţa fără fapte este moartă!”, a încheiat el.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
scandal protest arestat piata victoriei ciprian pamfile
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:47
Mbappe le-a spus adio! Starul lui Real Madrid a semnat un nou contract: „Avem un vis comun”
Mbappe le-a spus adio!   Starul lui Real Madrid a semnat un nou contract: „Avem un vis comun”
17:06
„Nu ne putem culca pe o ureche” Filipe Coelho, avertisment înainte de derby-ul cu FCSB » Ce spune despre problemele rivalei
„Nu ne putem culca pe o ureche” Filipe Coelho, avertisment înainte de derby-ul cu FCSB » Ce spune despre problemele rivalei
17:31
Reorganizare în PCH Suporterii dinamoviști nu vor sta în același loc la revenirea pe Arena Națională: „S-au impus deja reguli”
Reorganizare în PCH  Suporterii dinamoviști nu vor sta în același loc la revenirea pe Arena Națională: „S-au impus deja reguli”
16:04
Artificiul lui Gică Hagi pentru Ianis Strategia la care a apelat selecționerul pentru a-i face loc fiului său în lotul României
Artificiul lui Gică Hagi pentru Ianis Strategia la care a apelat selecționerul pentru a-i face loc fiului său în lotul României
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Top stiri
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din  Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
Nationala
12:08
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
Citește mai mult
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din  Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Diverse
10:24
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Citește mai mult
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași  a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
Diverse
12:01
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
Citește mai mult
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași  a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
FOTO | Cum arată Penetrația care va salva situația infernală de pe Iuliu Maniu. Paul Moldovan anunță că lucrează cu Ciucu la șoseaua expres între Pasajul Ciurel și DNCB
B365
17.09
FOTO | Cum arată Penetrația care va salva situația infernală de pe Iuliu Maniu. Paul Moldovan anunță că lucrează cu Ciucu la șoseaua expres între Pasajul Ciurel și DNCB
Citește mai mult
FOTO | Cum arată Penetrația care va salva situația infernală de pe Iuliu Maniu. Paul Moldovan anunță că lucrează cu Ciucu la șoseaua expres între Pasajul Ciurel și DNCB

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 22 rapid 20 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 14 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share