Măsuri după violențele din Piața Victoriei Deciziile luate în cazul instigatorilor.  Liderul lor: „E pe barba mea tot”

Ciprian Pamfile, indicat drept unul dintre liderii protestatarilor implicați în violențele de marți din Piața Victoriei, a fost plasat în arest la domiciliu.

Acesta a provocat incidente și la partida dintre România și Austria, scor 1-0, în 2025.

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Un număr considerabil de fermieri și ciobani s-a adunat, marți, în Piața Victoriei pentru a protesta în fața Guvernului, în timp ce un grup format din alți protestatari a deturnat acțiunea și a recurs la multiple violențe asupra forțelor de ordine.

Ciprian Pamfile a fost plasat în arest la domiciliu

Jandarmeria a fost nevoită să intervină cu gaze lacrimogene pentru a opri violențele din Piața Victoriei, iar mai multe persoane au fost reținute, printre care și Ciprian Pamfile.

Judecătoria Sectorului 1 a dispus, miercuri noaptea, plasarea în arest la domiciliu a lui Pamfile, decizie luată și în cazul altor trei persoane. Un alt bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, anunță agerpres.ro.

Ciprian Pamfile. Foto: captură video Antena 3

După ce instanța a dispus plasarea sa în arest la domiciliu, Ciprian Pamfile a reacționat imediat:

„Nu-l mai implicați pe Călin Georgescu în ce facem noi, în ce am făcut eu. E pe barba mea tot. Fac totul pentru Dumnezeu, Maica Domnului, poporul român, pentru că vă iubesc. Mă risc în continuare”, a spus Pamfile, conform antena3.ro.

Acesta a fost întrebat ulterior dacă are vreo legătură cu fermierii aflați la protest marți: „Da, am crescut la țară când eram mic și știu ce înseamnă o hrană curată, nu o mai avem din păcate în ziua de astăzi.

Mâncăm plastic, mâncare nocivă cu tot felul de substanțe și chimicale, de-aia îi susțin”.

Pe lângă cei cinci bărbați, un alt protestatar a fost reținut, fiind cercetat separat într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

În plus, un instigator la violență din grupul lui Ciprian Pamfile a fost reținut de polițiști în trafic. Avea asupra sa un pistol.

Comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul București

Diana Călinescu, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul București, a oferit mai multe detalii despre incidentele din Piața Victoriei.

„La data de 15 septembrie, în Piața Victoriei, a avut loc un protest al crescătorilor de animale, care la scurt timp a degenerat în violențe mai ample exercitate la adresa forțelor de ordine și bunurilor din dotarea acestora, fiind răniți mai mulți jandarmi și distruse autovehicule și bunuri.

Anterior, cu o zi în urmă, un bărbat în vârstă de 36 de ani, din București, a publicat pe aplicația TikTok un mesaj prin care instiga publicul să participe la manifestație, dar într-un mod violent. În contextul mai amplu al violențelor, dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. În urma cercetărilor, au fost prinși și identificați cinci bărbați, iar printre aceștia se află și cel care a instigat publicul la violență.

Cei cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 33 și 51 de ani, sunt acuzați de infracțiuni precum ultraj, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și instigare publică. Aceștia au dobândit calitatea de inculpați și au fost reținuți în cursul nopții trecute.

În cursul zilei de astăzi, procurorii vor formula propunere de arestare preventivă față de cei cinci, pentru 30 de zile”, a transmis Diana Călinescu.

10 jandarmi au fost răniți marți, unii dintre aceștia având nevoie de îngrijiri medicale, și au fost distruse o autospecială a Jandarmeriei, gardurile de siguranță, precum și bunuri aparținând STB.

„Protestatarii sunt acuzați că au atacat forțele de ordine cu țevi metalice, bâte și diverse obiecte aruncate asupra acestora, respectiv borduri, sticle sau garduri metalice.

De asemenea, au distrus gardurile despărțitoare ale sensurilor de circulație aparținând STB”, a mai transmis purtătorul de cuvânt.

Ciprian Pamfile a intrat pe gazon la meciul dintre România și Austria 1-0

Pamfile este cunoscut în mediul online ca un susținător al lui Călin Georgescu și este cel care a intrat pe gazon la meciul dintre România și Austria, 1-0, în toamna anului trecut.

A fost scos de pe teren de stewarzi și amendat ulterior de Jandarmerie. Explicația acestuia, oferită după meciul naționalei, a fost una bizară.

„Păi, am vrut să arăt tatuajul pe care îl am pe piept cu Iisus Hristos şi să le reamintesc că doar cu ei putem învinge. Nu a fost greu să îi driblez pe stewarzi”, a spus Pamfile la acel moment, pentru fanatik.ro.

„Jandarmii m-au întrebat de ce am sărit din tribună și am intrat pe gazon. M-am dus la dubă, mi-au luat datele, mi-au scris o amendă de 500 de lei, mi-au dat interdicţia pe stadion pe un an de zile şi asta a fost. Mesajul meu pentru toţi acesta a fost să creadă în Dumnezeu şi să facă fapte. Credinţa fără fapte este moartă!”, a încheiat el.

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