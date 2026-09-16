Ilie Năstase (80 de ani) a comentat posibilitatea ca Sorana Cîrstea (36 de ani) să își continue cariera și după sezonul 2026.

Fostul lider mondial consideră că jucătoarea are motive să rămână în circuit, în condițiile în care se află pe locul 15 în clasamentul WTA, cea mai bună poziție din cariera sa.

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În decembrie 2025, Sorana Cîrstea a anunțat că sezonul 2026 va fi ultimul din cariera sa.

Ilie Năstase, despre viitorul Soranei Cîrstea: „Când ești numărul 15 în lume, nu te retragi”

„Mi se pare că e o decizie bună. Am înțeles că o să continue. Ea trebuie să se bucure. Când ești numărul 15 în lume, nu te retragi.

Când mai auzeam, pe timpul meu, «Trebuie să te retragi în glorie»… Nu e adevărat. Nu se retrage nimeni în glorie.

Te retragi când știi că nu mai poți să joci și nu mai poți să câștigi meciuri”, a spus Ilie Năstase.

Sorana Cîrstea parcurge cel mai bun an din cariera sa. Sportiva a hotărât să se retragă din activitate după încheierea sezonului.

Tenismena a ajuns în urmă cu câteva luni în premieră în Top 20 WTA, fiind cea mai în vârstă jucătoare care reușește această performanță, la 36 de ani.

Cîrstea a repetat performanța și acum. A devenit cea mai în vârstă jucătoare care ajunge în premieră în Top 15 WTA.

4 titluri WTA a câștigat Sorana Cîrstea în cariera sa

Sorana Cîrstea a urcat și un loc în clasamentul WTA Race, care stabilește jucătoarele care vor evolua la Turneul Campioanelor (7-14 noiembrie).

Primele 8 jucătoare vor fi prezente la acest turneu, iar Cîrstea se află pe locul 12, cu 2.390 de puncte.

2,3 milioane de euro a obținut Sorana Cîrstea din premii în 2026. A câștigat 13 milioane de euro în întreaga carieră

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