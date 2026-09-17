Meci amânat în La Liga FOTO+VIDEO. Vremea extremă i-a panicat pe spanioli. Și-au adus aminte de catastrofa care a ucis peste 230 de persoane

Meciul dintre Levante și Athletic Bilbao, programat astăzi, de la ora 22:30, în etapa #6 din LaLiga, a fost amânat din cauza ploilor torențiale care au afectat orașul Valencia.

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Terenul de pe stadionul Ciutat de Valencia a devenit impracticabil, iar organizatorii au decis că partida nu se poate disputa în condiții de siguranță.

Levante - Athletic Bilbao, amânat din cauza unei furtuni puternice

Cele două echipe ajunseseră la stadion și efectuaseră încălzirea, însă vremea s-a înrăutățit semnificativ înaintea fluierului de start.

Autoritățile emiseseră o avertizare cod portocaliu pentru precipitații abundente în Valencia. Înaintea meciului, orașul a fost afectat de o furtună puternică, însoțită de ploi torențiale, descărcări electrice și rafale de vânt.

Ploaia a acoperit gazonul cu apă, iar tunelul de acces spre teren a fost inundat.

După verificarea stării terenului și discuțiile dintre reprezentanții LaLiga, arbitri și cele două cluburi, s-a luat decizia amânării întâlnirii, conform mundodeportivo.com.

„În urma verificărilor efectuate de LaLiga și de brigada de arbitri, s-a decis amânarea meciului din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de pe Ciutat de Valencia”, a transmis Athletic Bilbao pe rețelele sociale.

Directorul sportiv al echipei Levante, Hector Rodas, a vorbit cu presa la scurt timp după suspendarea meciului.

„Evident, încă nu avem o dată stabilită. A trebuit să așteptăm până la ora 22:30 (ora României) pentru a afla ce se va întâmpla cu meciul. Atât echipa noastră, cât și cea adversă s-au încălzit, dar pe teren era clar că era practic imposibil să se joace, și nu numai atât, în acest moment nici măcar nu se poate părăsi stadionul.

Atât jucătorii de la Athletic, cât și ai noștri au spus că era imposibil să se joace. Chiar și arbitrul a fost surprins de cât de repede s-a inundat terenul. Nu este vorba doar de jucători, ci și de oamenii noștri și de suporterii care vin din afara orașului.

Cred că este un risc pe care nu ni-l putem asuma. Și, așa cum am spus, am trecut prin momente foarte grele în comunitatea valenciană. Nu ne putem permite să mai trecem prin așa ceva”, a declarat Rodas, potrivit marca.com.

Oficialul lui Levante a făcut referire la tragedia petrecută în Valencia pe 29 octombrie 2024, când peste 230 de persoane și-au pierdut viața ca urmare a inundațiilor catastrofale care au distrus locuințe, parcări subterane și vehicule la periferia orașului Valencia, al treilea oraș ca mărime din Spania.

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