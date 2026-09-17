Meci amânat în La Liga FOTO+VIDEO. Vremea extremă i-a panicat pe spanioli. Și-au adus aminte de catastrofa care a ucis peste 230 de persoane +14 foto
Meciul Levante - Athletic Bilbao, amânat după ce ploaia a inundat terenul. Foto: captură X @AthleticClub.
Campionate

Meci amânat în La Liga FOTO+VIDEO. Vremea extremă i-a panicat pe spanioli. Și-au adus aminte de catastrofa care a ucis peste 230 de persoane

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 17.09.2026, ora 00:11
alt-text Actualizat: 17.09.2026, ora 00:23
  • Meciul dintre Levante și Athletic Bilbao, programat astăzi, de la ora 22:30, în etapa #6 din LaLiga, a fost amânat din cauza ploilor torențiale care au afectat orașul Valencia.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Terenul de pe stadionul Ciutat de Valencia a devenit impracticabil, iar organizatorii au decis că partida nu se poate disputa în condiții de siguranță.

România, revenire de senzație „Tricolorii” au învins  dubla campioană olimpică! Cu cine vor juca în optimile Eurovolley
Citește și
România, revenire de senzație „Tricolorii” au învins dubla campioană olimpică! Cu cine vor juca în optimile Eurovolley
Citește mai mult
România, revenire de senzație „Tricolorii” au învins  dubla campioană olimpică! Cu cine vor juca în optimile Eurovolley

Levante - Athletic Bilbao, amânat din cauza unei furtuni puternice

Cele două echipe ajunseseră la stadion și efectuaseră încălzirea, însă vremea s-a înrăutățit semnificativ înaintea fluierului de start.

Autoritățile emiseseră o avertizare cod portocaliu pentru precipitații abundente în Valencia. Înaintea meciului, orașul a fost afectat de o furtună puternică, însoțită de ploi torențiale, descărcări electrice și rafale de vânt.

Meciul Levante - Athletic Bilbao, amânat după ce ploaia a inundat terenul. Foto: Imago
Meciul Levante - Athletic Bilbao, amânat după ce ploaia a inundat terenul. Foto: Imago

Galerie foto (14 imagini)

Meciul Levante - Athletic Bilbao, amânat după ce ploaia a inundat terenul. Foto: captură X @AthleticClub. Meciul Levante - Athletic Bilbao, amânat după ce ploaia a inundat terenul. Foto: captură X @AthleticClub. Meciul Levante - Athletic Bilbao, amânat după ce ploaia a inundat terenul. Foto: captură X @AthleticClub. Meciul Levante - Athletic Bilbao, amânat după ce ploaia a inundat terenul. Foto: captură X @AthleticClub. Meciul Levante - Athletic Bilbao, amânat după ce ploaia a inundat terenul. Foto: captură X @AthleticClub.
+14 Foto
labels.photo-gallery

Ploaia a acoperit gazonul cu apă, iar tunelul de acces spre teren a fost inundat.

După verificarea stării terenului și discuțiile dintre reprezentanții LaLiga, arbitri și cele două cluburi, s-a luat decizia amânării întâlnirii, conform mundodeportivo.com.

„În urma verificărilor efectuate de LaLiga și de brigada de arbitri, s-a decis amânarea meciului din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de pe Ciutat de Valencia”, a transmis Athletic Bilbao pe rețelele sociale.

Directorul sportiv al echipei Levante, Hector Rodas, a vorbit cu presa la scurt timp după suspendarea meciului.

„Evident, încă nu avem o dată stabilită. A trebuit să așteptăm până la ora 22:30 (ora României) pentru a afla ce se va întâmpla cu meciul. Atât echipa noastră, cât și cea adversă s-au încălzit, dar pe teren era clar că era practic imposibil să se joace, și nu numai atât, în acest moment nici măcar nu se poate părăsi stadionul.

Atât jucătorii de la Athletic, cât și ai noștri au spus că era imposibil să se joace. Chiar și arbitrul a fost surprins de cât de repede s-a inundat terenul. Nu este vorba doar de jucători, ci și de oamenii noștri și de suporterii care vin din afara orașului.

Cred că este un risc pe care nu ni-l putem asuma. Și, așa cum am spus, am trecut prin momente foarte grele în comunitatea valenciană. Nu ne putem permite să mai trecem prin așa ceva”, a declarat Rodas, potrivit marca.com.

Oficialul lui Levante a făcut referire la tragedia petrecută în Valencia pe 29 octombrie 2024, când peste 230 de persoane și-au pierdut viața ca urmare a inundațiilor catastrofale care au distrus locuințe, parcări subterane și vehicule la periferia orașului Valencia, al treilea oraș ca mărime din Spania.

VIDEO. Cum arăta cerul cu trei ore înainte de startul meciului

Citește și

Protestul ciobanilor continuă și miercuri în Piața Victoriei. Ce cer să se întâmple
Protestul ciobanilor continuă și miercuri în Piața Victoriei. Ce cer să se întâmple
Protestul ciobanilor continuă și miercuri în Piața Victoriei. Ce cer să se întâmple
Athletic Bilbao levante ploaie la liga
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:02
„Vineri, salariu și fotbal - poate fi ceva mai bun?” Campanie inedită în Suedia înaintea meciului cu România
„Vineri, salariu și fotbal - poate fi ceva mai bun?”  Campanie inedită în Suedia înaintea meciului cu România
23:21
„Lasă-mă să-ți arăt cine sunt” Condițiile lui Mutu pentru a reuși ca antrenor: „Dacă îi aduci pe Mourinho și Pep la echipe în insolvență...”
„Lasă-mă să-ți arăt cine sunt” Condițiile lui Mutu pentru a reuși ca antrenor: „Dacă îi aduci pe Mourinho și Pep la echipe în insolvență...”
00:35
Șumudică, anunț de ultimă oră Antrenorul de la CFR, după ce a fost propus la FCSB: „Prin acest mesaj doresc să închei toate discuțiile”
Șumudică, anunț de ultimă oră Antrenorul de la CFR, după ce a fost propus la FCSB: „Prin acest mesaj doresc să închei toate discuțiile”
07:00
Paznic la metrou și internațional de futsal Povestea de film a suedezului convocat pentru „dubla” cu România din Nations League
Paznic la metrou și internațional de futsal Povestea de film a suedezului convocat pentru „dubla” cu România din Nations League
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
Top stiri
„Nu am regrete” VIDEO: Adrian Mutu, la Profu' de Sport, despre scandalul de dopaj: „Nu am auzit de un sportiv să revină ca mine după un astfel de episod”
Special
16.09
„Nu am regrete” VIDEO: Adrian Mutu, la Profu' de Sport, despre scandalul de dopaj: „Nu am auzit de un sportiv să revină ca mine după un astfel de episod”
Citește mai mult
„Nu am regrete” VIDEO: Adrian Mutu, la Profu' de Sport, despre scandalul de dopaj: „Nu am auzit de un sportiv să revină ca mine după un astfel de episod”
Veste uriașă despre noul stadion Dinamo  Ministrul Dezvoltării: „Vreau să îi liniștesc pe cei din comunitatea dinamovistă”
Superliga
16.09
Veste uriașă despre noul stadion Dinamo Ministrul Dezvoltării: „Vreau să îi liniștesc pe cei din comunitatea dinamovistă”
Citește mai mult
Veste uriașă despre noul stadion Dinamo  Ministrul Dezvoltării: „Vreau să îi liniștesc pe cei din comunitatea dinamovistă”
De pe stadion, în Piața Victoriei Cine e bărbatul indicat de autorități drept unul dintre cei care au deturnat protestul ciobanilor și au provocat violențele
Diverse
16.09
De pe stadion, în Piața Victoriei Cine e bărbatul indicat de autorități drept unul dintre cei care au deturnat protestul ciobanilor și au provocat violențele
Citește mai mult
De pe stadion, în Piața Victoriei Cine e bărbatul indicat de autorități drept unul dintre cei care au deturnat protestul ciobanilor și au provocat violențele
FOTO | Primele transformări vizibile de pe Calea 13 Septembrie, unul dintre proiectele prin care PMB spune că transformă Bucureștiul în "orașul parc"
B365
16.09
FOTO | Primele transformări vizibile de pe Calea 13 Septembrie, unul dintre proiectele prin care PMB spune că transformă Bucureștiul în "orașul parc"
Citește mai mult
FOTO | Primele transformări vizibile de pe Calea 13 Septembrie, unul dintre proiectele prin care PMB spune că transformă Bucureștiul în "orașul parc"

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 18 rapid 20 Universitatea Craiova 3 petrolul ploiesti 15 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Diverse
10.09

A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”

Citește mai mult
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share