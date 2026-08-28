Ionuț Radu și Juventus, în Giulești! Cu cine va juca Hapoel Beer-Sheva în Europa League la București! Fanii românii vor putea merge la meciuri

Hapoel Beer-Sheva va disputa „acasă” patru meciuri din faza principală EL pe stadionul Rapid.

O mare echipă și alte două adversare solide pentru campioana Israelului în Giulești începând de luna viitoare.

Care sunt toate cele opt rivale ale lui Hapoel în această ediție de Europa League.

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Universitatea Craiova a pierdut cursa pentru faza principală de Europa League, urmând să joace în Conference.

Totuși, România va vedea live și meciuri EL, pentru că Hapoel Beer-Sheva va evolua la București în această competiție.

Vom vedea Juventus și Dinamo Zagreb la București cu Hapoel

Putea aduce Champions pe stadionul Rapid, dar campioana Israelului a fost eliminată în play-off-ul CL și a fost trimisă în Europa League.

Chiar și așa, Hapoel aduce echipe importante în Giulești. Și, spre deosebire de partida din turul 3 preliminar al Ligii, permisă doar fanilor israelieni, aceste jocuri așteptate în faza principală vor putea fi urmărite și de spectatorii români.

Luciano Spalletti, 67 de ani, e din octombrie 2025 antrenorul lui Juventus. Foto: Imago

Cel mai faimos nume, extras din urna favoriților, este Juventus Torino, de 36 de ori campioana Italiei, cu Luciano Spalletti antrenor.

Formația din urna a doua, Dinamo Zagreb, deținătoarea titlului în Croația, al cărei președinte este fostul mare internațional Zvonimir Boban, ex-Milan.

Ionuț Radu și confruntarea femeilor de afaceri la Hapoel - Celta. Plus OFI Creta

A treia rivală, Celta Vigo. Ionuț Radu, portarul naționalei și al Celtei, va fi la București cu galicienii.

Radu a fost ales cel mai valoros jucător al Celtei în sezonul trecut. Foto: Imago

Va fi singura confruntare europeană între două cluburi conduse de femei de afaceri.

FOTO. Alona Barkat, 57 de ani, este proprietara lui Hapoel Beer-Sheva.

Marian Mourino, 51 de ani, e președinta Celtei.

Ultima adversară a lui Beer-Sheva în Giulești, OFI Creta, care l-a învins pe Răzvan Lucescu în finala Cupei Greciei, 3-2 după prelungiri cu PAOK.

Hapoel joacă împotriva lui Olaru în Belgia

Programul meciurilor va fi stabilit de UEFA în acest weekend.

Hapoel va avea și patru deplasări în faza principală de Europa League:

AZ Alkmaar (Olanda), Union Saint-Gilloise, echipa lui Darius Olaru din Belgia, Bournemouth (Anglia) și Beșiktaș (Turcia).

Toate cele opt partide vor avea loc între 16 septembrie 2026 și 28 ianuarie 2027.

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