„Nu-i critic! M-au primit în casa lor” Gestul impresionant făcut de antrenorul lui Hapoel față de Rapid după startul Europa League. Subiect controversat

Ran Kozuch, tehnicianul lui Hapoel Beer-Sheva, a vorbit cu GOLAZO.ro despre terenul rău din Giulești după 0-0 cu Dinamo Zagreb în prima etapă a fazei principale de Europa League.

Când speră antrenorul israelian să se refacă suprafața de joc de pe „Rapid”.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

O realitate: Rapid are unul dintre terenurile cele mai rele din Liga 1 după primele luni ale sezonului.

Daniel Pancu s-a plâns și el de mai multe ori în ultimele săptămâni.

Un gazon care le-a pus multe probleme jucătorilor miercuri seară, la Hapoel Beer-Sheva - Dinamo Zagreb 0-0, în primul meci al fazei principale de Europa League.

Antrenor Hapoel: „Sper că în timpul pauzei pentru naționale iarba se va reface”

Antrenorul echipei israeliene a avut însă o reacție foarte elegantă față de Rapid. Și e a doua oară când joacă în Giulești, după 2-1 cu Sabah în turul play-offului Champions League, luna trecută.

Întrebat de GOLAZO.ro de starea suprafeței de joc, Ran Kozuch a spus:

„În primul rând, eu sunt oaspete aici. Nu e gazonul meu de acasă. Ca oaspete, apreciez oferta de a juca pe acest stadion.

Cred și sper că în timpul pauzei pentru meciurile echipelor naționale iarba se va reface”.

Încă o dată, mulțumesc pentru ocazia de a juca în România Ran Kozuch, antrenor Hapoel

Antrenor Hapoel: „Cei de la Rapid m-au adus în casa lor”

Aflând că Pancu a zis că singura soluție este schimbarea completă a gazonului, a zâmbit: „Nu e treaba mea, sunt oameni în club care se ocupă de acest lucru”.

Chiar dacă știe că Hapoel e gazdă pe stadionul Rapid, Kozuch a încheiat frumos acest subiect controversat:

„Nu critic oameni care m-au adus în casa lor. Și cei de la Rapid m-au adus in casa lor”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport