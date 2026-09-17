„Nu-i critic! M-au primit în casa lor” Gestul impresionant făcut de  antrenorul lui Hapoel față de Rapid după startul Europa League. Subiect controversat +19 foto
Ran Kozuch, antrenorul lui Hapoel, miercuri seară, la București. Foto: Imago
Europa League

„Nu-i critic! M-au primit în casa lor” Gestul impresionant făcut de antrenorul lui Hapoel față de Rapid după startul Europa League. Subiect controversat

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 17.09.2026, ora 11:57
alt-text Actualizat: 17.09.2026, ora 11:58
  • Ran Kozuch, tehnicianul lui Hapoel Beer-Sheva, a vorbit cu GOLAZO.ro despre terenul rău din Giulești după 0-0 cu Dinamo Zagreb în prima etapă a fazei principale de Europa League.  
  • Când speră antrenorul israelian să se refacă suprafața de joc de pe „Rapid”. 
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O realitate: Rapid are unul dintre terenurile cele mai rele din Liga 1 după primele luni ale sezonului.

Daniel Pancu s-a plâns și el de mai multe ori în ultimele săptămâni.

Sar brazdele pe Giulești FOTO. Gazonul distrus a afectat meciul Hapoel - Dinamo Zagreb din Europa League. Probleme și pentru Rapid?
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Sar brazdele pe Giulești FOTO. Gazonul distrus a afectat meciul Hapoel - Dinamo Zagreb din Europa League. Probleme și pentru Rapid?

Un gazon care le-a pus multe probleme jucătorilor miercuri seară, la Hapoel Beer-Sheva - Dinamo Zagreb 0-0, în primul meci al fazei principale de Europa League.

Antrenor Hapoel: „Sper că în timpul pauzei pentru naționale iarba se va reface”

Antrenorul echipei israeliene a avut însă o reacție foarte elegantă față de Rapid. Și e a doua oară când joacă în Giulești, după 2-1 cu Sabah în turul play-offului Champions League, luna trecută.

Gazon prost în Giulești FOTO Imago
Gazon prost în Giulești FOTO Imago

Galerie foto (19 imagini)

Gazon prost în Giulești FOTO Theodor Jumătate/GOLAZO.ro Gazon prost în Giulești FOTO Theodor Jumătate/GOLAZO.ro Gazon prost în Giulești FOTO Theodor Jumătate/GOLAZO.ro Gazon prost în Giulești FOTO Theodor Jumătate/GOLAZO.ro Gazon prost în Giulești FOTO Theodor Jumătate/GOLAZO.ro
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Întrebat de GOLAZO.ro de starea suprafeței de joc, Ran Kozuch a spus:

„În primul rând, eu sunt oaspete aici. Nu e gazonul meu de acasă. Ca oaspete, apreciez oferta de a juca pe acest stadion.

Cred și sper că în timpul pauzei pentru meciurile echipelor naționale iarba se va reface”.

Încă o dată, mulțumesc pentru ocazia de a juca în România Ran Kozuch, antrenor Hapoel

Antrenor Hapoel: „Cei de la Rapid m-au adus în casa lor”

Aflând că Pancu a zis că singura soluție este schimbarea completă a gazonului, a zâmbit: „Nu e treaba mea, sunt oameni în club care se ocupă de acest lucru”.

Chiar dacă știe că Hapoel e gazdă pe stadionul Rapid, Kozuch a încheiat frumos acest subiect controversat:

„Nu critic oameni care m-au adus în casa lor. Și cei de la Rapid m-au adus in casa lor”.

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