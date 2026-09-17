„Nu-i critic! M-au primit în casa lor” Gestul impresionant făcut de antrenorul lui Hapoel față de Rapid după startul Europa League. Subiect controversat

- Ran Kozuch, tehnicianul lui Hapoel Beer-Sheva, a vorbit cu GOLAZO.ro despre terenul rău din Giulești după 0-0 cu Dinamo Zagreb în prima etapă a fazei principale de Europa League.
- Când speră antrenorul israelian să se refacă suprafața de joc de pe „Rapid”.
O realitate: Rapid are unul dintre terenurile cele mai rele din Liga 1 după primele luni ale sezonului.
Daniel Pancu s-a plâns și el de mai multe ori în ultimele săptămâni.
Un gazon care le-a pus multe probleme jucătorilor miercuri seară, la Hapoel Beer-Sheva - Dinamo Zagreb 0-0, în primul meci al fazei principale de Europa League.
Antrenor Hapoel: „Sper că în timpul pauzei pentru naționale iarba se va reface”
Antrenorul echipei israeliene a avut însă o reacție foarte elegantă față de Rapid. Și e a doua oară când joacă în Giulești, după 2-1 cu Sabah în turul play-offului Champions League, luna trecută.
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Întrebat de GOLAZO.ro de starea suprafeței de joc, Ran Kozuch a spus:
„În primul rând, eu sunt oaspete aici. Nu e gazonul meu de acasă. Ca oaspete, apreciez oferta de a juca pe acest stadion.
Cred și sper că în timpul pauzei pentru meciurile echipelor naționale iarba se va reface”.
Încă o dată, mulțumesc pentru ocazia de a juca în România Ran Kozuch, antrenor Hapoel
Antrenor Hapoel: „Cei de la Rapid m-au adus în casa lor”
Aflând că Pancu a zis că singura soluție este schimbarea completă a gazonului, a zâmbit: „Nu e treaba mea, sunt oameni în club care se ocupă de acest lucru”.
Chiar dacă știe că Hapoel e gazdă pe stadionul Rapid, Kozuch a încheiat frumos acest subiect controversat:
„Nu critic oameni care m-au adus în casa lor. Și cei de la Rapid m-au adus in casa lor”.