Scandal înainte de meciul cu Argentina Jucătorii au refuzat să facă deplasarea. Au intrat fotbaliști de la naționala U23! Ce s-a întâmplat

Argentina a învins-o cu 7-0 pe Burkina Faso, într-un meci amical disputat la Buenos Aires.

Partida a fost precedată de un conflict care a schimbat complet componența selecționatei africane.

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Mai mulți jucători ai primei reprezentative au refuzat să facă deplasarea, iar federația a fost nevoită să apeleze de urgență la fotbaliști de la naționala U23.

Scandal înaintea meciului cu Argentina

Problemele au început cu câteva zile înaintea meciului. Zborul charter care trebuia să transporte delegația din Casablanca spre Buenos Aires, programat inițial pe 30 septembrie, a fost anulat.

Federația din Burkina Faso a explicat că anularea s-a produs fără o informare prealabilă din partea companiei care opera cursa și că au fost căutate variante alternative pentru ca echipa să poată ajunge în Argentina.

Situația s-a complicat după ce mai mulți fotbaliști ai naționalei de seniori au refuzat să continue deplasarea.

Jucătorii au fost nemulțumiți atât de durata și condițiile călătoriei, cât și de suma pe care urmau să o primească pentru participarea la meci, conform presei argentiniene.

25 de ore ar fi durat călătoria propusă jucătorilor, cu un zbor din Coasta de Fildeș spre Paris, o escală de trei-patru ore și apoi o altă cursă comercială către Argentina

O parte dintre jucătorii primei reprezentative au decis, în cele din urmă, să nu mai facă deplasarea. Pentru ca partida să se poată disputa, federația a apelat la mai mulți fotbaliști de la naționala U23.

Noua delegație a plecat în cele din urmă din Casablanca cu un zbor direct, însă a ajuns în Argentina cu doar aproximativ șase ore înaintea startului. Călătoria a durat în jur de 11 ore.

În aceste condiții, Burkina Faso s-a prezentat la Estadio Monumental cu o echipă formată în mare parte din jucători U23 și cu foarte puțin timp pentru odihnă.

Elevii lui Scaloni s-au impus cu 7-0 în amicalul cu Burkina Faso

Argentina a profitat rapid de diferența de nivel. Lautaro Martínez a deschis scorul în minutul 3, Moumouni Diallo și-a trimis mingea în propria poartă în minutul 8, iar Gianluca Prestianni a făcut 3-0 în minutul 12.

Nicolas Paz și Julian Alvarez au dus scorul la 5-0 până la pauză, iar Franco Mastantuono și Giuliano Simeone au completat tabela în repriza secundă.

După meci, Lionel Scaloni a ținut să îi felicite pe jucătorii Burkinei Faso care au acceptat să vină și să joace în condițiile dificile dinaintea partidei.

„Vreau să le mulțumesc celor din Burkina Faso, celor care au venit, pentru efortul făcut. Ei onorează fotbalul. Noi am încercat să tratăm meciul ca pe o finală, pentru că așa am considerat că îi respectăm.

Ar fi putut să nu vină, iar meciul să fie anulat. Este de apreciat ce au făcut. Să ai un zbor atât de lung, să ajungi la ora la care au ajuns și apoi să joci… Nu este ușor”, a spus selecționerul Argentinei, potrivit marca.com.

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