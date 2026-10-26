Arnold Garita (31 de ani), atacantul celor de la FCSB, s-a accidentat în derby-ul cu Rapid, câștigat de roș-albaștri cu 4-1, în etapa #13 din Superliga.

Detalii despre cât va lipsi, în rândurile de mai jos.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fotbalistul a fost înlocuit în minutul 42, cu Alexandru Stoian, după ce a acuzat dureri în urma unui duel cu Lars Kramer.

Arnold Garita ar putea rata mai multe meciuri

Garita va rata meciul cu Gloria Bistrița, programat joi, 29 octombrie, de la ora 21:30, în Cupa României.

Atacantul nu va face nici deplasarea la Cluj, unde FCSB va întâlni Universitatea, luni, 2 noiembrie, în etapa #14 din Superliga.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, atacantul are probleme la genunchi, fiind suspect de o întindere a ligamentului, iar absența sa s-ar putea prelungi până la o lună.

Atacantul ar putea rata și alte partide din campionat dacă va lipsi aproximativ o lună:

7 noiembrie: FCSB - Corvinul Hunedoara (Superliga)

21 noiembrie: FC Argeș - FCSB (Superliga)

FCSB o va întâlni pe Csikszereda pe 28 noiembrie, meci la care Garita ar putea reveni, dacă recuperarea decurge bine.

Reghecampf, despre Garita: „Nu l-am scos pentru că nu a jucat bine”

Atacantul marcase primul său gol pentru FCSB în victoria cu FC Voluntari, scor 2-1, iar în derby-ul cu Rapid a fost titular.

După meci, Reghecampf a explicat că l-a înlocuit din cauza accidentării, nu a evoluției sale.

Știu că o să fie criticat, dar el e foarte important pentru jocul nostru. Se bate, încearcă să facă spații pentru ceilalți jucători.Nu l-am scos din cauză că nu a jucat bine, l-am scos din cauză că s-a accidentat. Laurențiu Reghecampf, antrenor FCSB, la Prima Sport

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport