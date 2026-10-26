Vești proaste pentru Reghe! EXCLUSIV. FCSB îl pierde pe Garita după victoria cu Rapid » Ce partide va rata +63 foto
Arnold Garita. Foto: Sportpictures
Superliga

Vești proaste pentru Reghe! EXCLUSIV. FCSB îl pierde pe Garita după victoria cu Rapid » Ce partide va rata

alt-text Ionuț Cojocaru , Dan Udrea
alt-text Publicat: 26.10.2026, ora 19:30
alt-text Actualizat: 26.10.2026, ora 19:30
  • Arnold Garita (31 de ani), atacantul celor de la FCSB, s-a accidentat în derby-ul cu Rapid, câștigat de roș-albaștri cu 4-1, în etapa #13 din Superliga.
  • Detalii despre cât va lipsi, în rândurile de mai jos.
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Fotbalistul a fost înlocuit în minutul 42, cu Alexandru Stoian, după ce a acuzat dureri în urma unui duel cu Lars Kramer.

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Arnold Garita ar putea rata mai multe meciuri

Garita va rata meciul cu Gloria Bistrița, programat joi, 29 octombrie, de la ora 21:30, în Cupa României.

Atacantul nu va face nici deplasarea la Cluj, unde FCSB va întâlni Universitatea, luni, 2 noiembrie, în etapa #14 din Superliga.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, atacantul are probleme la genunchi, fiind suspect de o întindere a ligamentului, iar absența sa s-ar putea prelungi până la o lună.

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (63 imagini)

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Atacantul ar putea rata și alte partide din campionat dacă va lipsi aproximativ o lună:

  • 7 noiembrie: FCSB - Corvinul Hunedoara (Superliga)
  • 21 noiembrie: FC Argeș - FCSB (Superliga)

FCSB o va întâlni pe Csikszereda pe 28 noiembrie, meci la care Garita ar putea reveni, dacă recuperarea decurge bine.

Reghecampf, despre Garita: „Nu l-am scos pentru că nu a jucat bine”

Atacantul marcase primul său gol pentru FCSB în victoria cu FC Voluntari, scor 2-1, iar în derby-ul cu Rapid a fost titular.

După meci, Reghecampf a explicat că l-a înlocuit din cauza accidentării, nu a evoluției sale.

Știu că o să fie criticat, dar el e foarte important pentru jocul nostru. Se bate, încearcă să facă spații pentru ceilalți jucători.Nu l-am scos din cauză că nu a jucat bine, l-am scos din cauză că s-a accidentat. Laurențiu Reghecampf, antrenor FCSB, la Prima Sport

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