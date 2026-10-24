Probleme pentru Garita? Atacantul de la FCSB a fost înlocuit în minutul 42 al meciului cu Rapid » Momentul neobișnuit surprins de camere

Arnold Garita (31 de ani) a fost înlocuit cu Alexandru Stoian (18 ani) în minutul 42 al derby-ului FCSB - Rapid, din etapa #13 a Superligii.

Atacantul a acuzat dureri la genunchi, după o primă repriză ștearsă.

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Garita a început titular partida de pe Arena Națională, însă a avut o evoluție neconvingătoare și a ratat o ocazie importantă înainte de a fi schimbat.

Garita, înlocuit înainte de pauză. Ce s-a întâmplat cu atacantul FCSB

În minutul 38, Korenica i-a pasat lui Garita, care a ajuns într-o poziție bună de șut, la marginea careului. Atacantul a finalizat însă slab, iar portarul Rapidului, Bogdan Ungureanu, a reținut balonul fără probleme.

La scurt timp, în timpul unui duel, Garita s-a oprit din alergare și a dus mâna la genunchi, semnalând că are probleme.

Laurențiu Reghecampf l-a trimis între timp la încălzire pe Alexandru Stoian, iar în minutul 42 a efectuat schimbarea.

Momentul a fost unul neobișnuit. În timp ce Stoian se pregătea să intre, Garita se afla încă în teren și cerea mingea la o lovitură de colț.

Imediat după introducerea tânărului atacant, Garita s-a îndreptat spre marginea terenului și a ieșit șchiopătând.

Alexandru Stoian, din nou trimis în teren de Reghecampf

În locul lui Garita a intrat Alexandru Stoian, unul dintre cei mai în formă jucători ai FCSB.

Atacantul de 18 ani a marcat golurile decisive în primele două partide disputate de roș-albaștri după revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică.

Stoian a adus victoria cu Oțelul, scor 1-0, și a înscris golul de 2-1 în meciul cu FC Voluntari.

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