Gol de senzație în derby! FOTO. Stojilkovic a marcat în FCSB - Rapid cu o execuție superbă » Arena Națională era învăluită în fum

- Filip Stojilkovic (26 de ani) a deschis scorul pentru Rapid în minutul 11 al derby-ului cu FCSB, din etapa #13 a Superligii.
- Golul a fost marcat într-un moment în care vizibilitatea pe Arena Națională era redusă din cauza fumului provocat de materialele pirotehnice.
Partida a fost întreruptă pentru scurt timp din cauza fumului. La scurt timp după reluarea jocului, Rapid a reușit să marcheze primul gol al derby-ului.
Stojilkovic a deschis scorul în FCSB - Rapid
În minutul 11, Pașcanu a trimis excelent spre Latif Ouedraogo, care a centrat din prima de pe partea stângă, iar Filip Stojilkovic a reluat tot din prima, cu latul, de la aproximativ 10 metri.
Atacantul Rapidului a trimis mingea spre vinclu, fără să-i ofere vreo șansă portarului Ștefan Târnovanu.
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FCSB începuse însă mai bine meciul și ratase o ocazie importantă înaintea golului.
Doumbia a greșit o pasă, iar Juri Cisotti a recuperat mingea și a avansat spre poarta Rapidului. Italianul a șutat de la marginea careului, dar mingea a trecut puțin pe lângă poarta apărată de Ungureanu.