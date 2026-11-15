Gică Hagi (61 de ani), selecționerul echipei naționale a României, a fost întrebat, la conferința de presă de după victoria cu Polonia, scor 2-1, ce notă i-ar acorda fiului său, Ianis Hagi (28 de ani).

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Convocarea lui Ianis Hagi la echipa națională a stârnit discuții în ultima perioadă.

De la precedenta acțiune a echipei naționale, Ianis Hagi a adunat doar 182 de minute în cinci partide pentru Alanyaspor, iar în ultimul meci de campionat, pierdut în fața lui Trabzonspor, scor 0-2, a rămas pe banca de rezerve.

Gheorghe Hagi, întrebat despre prestația lui Ianis în România - Polonia 2-1

Gică Hagi a explicat de ce continuă să le acorde încredere jucătorilor cu experiență, chiar dacă aceștia trec prin perioade mai dificile la echipele de club.

„E un jucător ca toți ceilalți. Cum îi tratez pe toți, îl tratez și pe el. Sunt foarte exigent, vreau să fac o echipă competitivă.

E un jucător important al echipei naționale, are experiență. Nu putem să pierdem în anumite momente jucători care au făcut ceva pentru România. Trebuie să le dăm o șansă, chiar dacă ei nu trec printr-un moment foarte bun.

Trebuie să găsim timp și spațiu să facem lucrul ăsta. Dar lucrurile nu pot să meargă la infinit. Jucătorii trebuie să găsească soluții foarte bune, unde să joace, să aibă ritm și intensitate”, a declarat Gică Hagi.

De la precedenta acțiune a „tricolorilor”, din septembrie-octombrie, Ianis Hagi a adunat doar 182 de minute în cinci partide.

10 octombrie: 27 de minute cu Erzurumspor (0-0);

17 octombrie: 30 de minute cu Fenerbahce (0-3);

23 octombrie: 45 de minute cu Kocaelispor (1-2);

27 octombrie: 45 de minute cu 12 Bingölspor (4-1), în Cupă;

2 noiembrie: 35 de minute cu Genclerbirligi (0-5).

8 noiembrie: rezervă cu Trabzonspor (0-2)

Un jucător de echipă națională, așa cum îmi place mie, trebuie să aibă personalitate și să facă lucruri, pentru că e presiune mare, reprezinți România. Aici nu există nicio negociere, trebuie să fii top. Trebuie să arăți foarte bine din punct de vedere mental. Mă bucur că el a reacționat foarte bine. Și el, și toți ceilalți, pentru că Dennis, la fel, nu era într-o situație bună Gheorghe Hagi, selecționerul României

Gică Hagi a dezvăluit principalul criteriu de selecție: „Cei care sunt puternici vor rămâne cu mine”

Hagi a vorbit despre importanța pregătirii mentale a fotbaliștilor pe care îi convoacă la prima reprezentativă.

„Legat de echipa României, criteriul numărul unu: trebuie să ai jucători care se simt puternici din punct de vedere mental. E nivelul de pretenții cel mai mare. Îmi plac jucătorii ăștia.

Cei care sunt puternici vor rămâne cu mine, cei care nu, vom vedea. Îmi doresc să ducem România unde trebuie. Nimic nu e imposibil. Sper ca România să facă ambele faze ale jocului la un nivel foarte bun”.

3 puncte are România după primele cinci etape din Liga Națiunilor și ocupă ultimul loc în grupă. „Tricolorii” au pierdut ambele meciuri cu Suedia (1-2 și 0-1), partida cu Bosnia (2-4) și duelul din tur cu Polonia (0-6)

Vrea ca naționala să repete prestațiile „Generației de Aur”

Selecționerul a dat ca exemplu două meciuri ale „Generației de Aur” pentru a explica modul în care își dorește să joace România.

„Vreau ca echipa României să joace precum a jucat pe Wembley generația noastră, să aibă 70% posesie, iar defensiv să joace cum a jucat România cu Columbia.

Trebuie să ai o viziune, să ne propunem să ajungem acolo, dar e un proces care necesită timp.

Nu foarte mult, pentru că suntem la echipa națională și jucătorii chiar au valoare”, a mai spus acesta.

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