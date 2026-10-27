Revoltă în tenisul mondial Campionii de la dublu cer ATP să renunțe la tăierile care amenință viitorul probei
Tenisul de dublu riscă să fie marginalizat și mai mult de ATP / envato.com
Tenis

Revoltă în tenisul mondial Campionii de la dublu cer ATP să renunțe la tăierile care amenință viitorul probei

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 27.10.2026, ora 13:50
alt-text Actualizat: 27.10.2026, ora 13:50
  • Peste 150 de jucători de dublu, foști campioni, dar și federații naționale cer conducerii tenisului să regândească reformele pregătite pentru 2028.
  • Planul discutat de ATP ar înjumătăți tablourile de dublu la turneele importante și ar reduce la jumătate partea din premiile totale alocată probei.
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Tenisul profesionist se pregătește pentru un conflict care are în prim-plan una dintre cele mai vechi discipline ale sale. Conducerea ATP analizează o serie de modificări menite să facă turneele mai eficiente din punct de vedere economic.

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Luptă dură între spectacol și calcule financiare

Propunerile au provocat nemulțumirea jucătorilor de dublu, care consideră că prețul acestei restructurări ar fi dispariția treptată a specialiștilor probei, conform The Guardian.

Jucători activi, foști campioni și reprezentanți ai federațiilor naționale au trimis o scrisoare deschisă către conducerea ATP, cerând reconsiderarea planului.

Potrivit Reuters, documentul a fost semnat de 137 de jucători activi, 33 de foști jucători și 20 de federații naționale! În joc sunt banii, dar și dorința de a-ți putea construi o carieră în afara probei de simplu.

Ce ar vrea să schimbe ATP din 2028

Care sunt reformele aflate în discuție care i-au deranjat pe semnatari? La competițiile Masters 1000, tablourile de dublu ar urma să fie reduse de la 32 la 16 echipe. Iar la turneele ATP 500 și ATP 250, propunerea vizează tablouri de numai opt echipe! Decizia ar putea să se ia în noiembrie, în perioada Turneului Campionilor.

O altă modificare contestată se referă la distribuirea premiilor. Practic, ponderea premiilor acordate pentru dublu ar scădea de la 20% la 10%, diferența urmând să fie redirecționată către jucătorii de simplu.

20 de milioane
de dolari ar putea fi transferați de la proba de dublu către cea de simplu

ATP susține că încearcă să construiască un model financiar sustenabil pe termen lung. Jucătorii de dublu semnalează însă că reducerea numărului de locuri și a banilor le vor îngreuna și mai mult o carieră deja dificilă. Ei acuză și faptul că reformele au fost discutate fără o colaborare suficientă cu cei care vor fi direct afectați.

Curios este faptul că tenisul de dublu este popular pentru milioane de practicanți amatori, însă atragerea publicului în competițiile profesioniste rămâne o provocare nerezolvată, tenisul de dublu pierzând detașat lupta cu cel de simplu.

Jucătorii consideră însă că există posibilități de dezvoltare neexplorate suficient: promovarea unor perechi de top, așa cum s-a încercat la US Open, precum și o integrare mai bună a meciurilor de dublu în programul turneelor.

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