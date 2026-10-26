Cum vrea Flick să refacă Barca Planul antrenorului german după eșecurile cu PSG și Real Madrid
Lamine Yamal, dezamăgitor și duminică, la 1-2 cu Real. Așa a fost și la 2-4 cu PSG. Foto: Imago
Campionate

Cum vrea Flick să refacă Barca Planul antrenorului german după eșecurile cu PSG și Real Madrid

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 26.10.2026, ora 18:47
alt-text Actualizat: 26.10.2026, ora 18:47
  • Hansi Flick a observat căderea fizică și mentală a jucătorilor Barcelonei la ultimele două meciuri pe fondul oboselii. Ce a decis după 1-2 cu Real.
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Barcelona a părut fără putere duminică seară, în primul Clasico al sezonului.

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Barcelona, două jocuri neașteptat de slabe: 1-2 cu Real, după 2-4 cu PSG

A vrut, a încercat, dar nu a putut depăși un Real solid și excelent organizat.

Nici forță de atac, nici idei de joc, o echipă lipsită de incisivitate în apropierea careului.

Înfrângerea suferită în fața Madridului (1-2) a fost precedată de alt eșec, 2-4 cu PSG în Champions League.

Înaintea acestor două meciuri, Barca câștigase tot: nouă etape din nouă în campionat, două victorii în două partide în Ligă.

Flick a observat o oboseală accentuată. Le-a dat pauză jucătorilor

Hansi Flick a ajuns la o concluzie după aceste dueluri pierdute neașteptat. Și, potrivit cotidianului catalan Sport, planul său de a reface echipa pleacă tocmai de la această concluzie.

Jucătorii erau obosiți, extenuați chiar, după cele 13 meciuri disputate în perioada 23 august - 25 octombrie. O stare accentuată de oboseală vizibilă mai ales la Lamine Yamal, dispărut din joc cu PSG și Real.

Hansi Flick, pe Camp Nou, în primul Clasico al sezonului. Foto: Imago Hansi Flick, pe Camp Nou, în primul Clasico al sezonului. Foto: Imago
Hansi Flick, pe Camp Nou, în primul Clasico al sezonului. Foto: Imago

Prima decizie: profitând că e o săptămână liberă, fără Liga Campionilor, le-a dat două zile de pauză, luni și marți. Cerându-le să se deconecteze pentru a relua miercuri pregătirea proaspeți fizic și mental.

Flick se teme de accidentări. Cheamă juniori

Flick e îngrijorat și de accidentări (Xavi Espart a fost înlocuit după doar 30 de minute în Clasico) și va chema la antrenamente mai mulți puști de la academia La Masia.

Duminică, pe bancă au stat și doi juniori: israelianul Orian Goren, 17 ani, mijlocaș central, și stoperul spaniol Alex Campos (18).

6 accidentați
are Barcelona acum: Xavi Espart, Dani Olmo, Eric Garcia, Kounde, Christensen și Bardghji

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