Dilema lui Gică Hagi Bogdan Lobonț a analizat variantele pentru poarta României » Pe cine vede titular cu Polonia +33 foto
Bogdan Lobonț. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Nationala

Dilema lui Gică Hagi Bogdan Lobonț a analizat variantele pentru poarta României » Pe cine vede titular cu Polonia

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.11.2026, ora 18:10
alt-text Actualizat: 13.11.2026, ora 18:10
  • Bogdan Lobonț (48 de ani), fostul portar al echipei naționale, a analizat variantele pe care Gică Hagi (61 de ani) le are la dispoziție pentru meciul României cu Polonia.
  • România - Polonia se joacă mâine, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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În absența lui Ionuț Radu (29 de ani), care urmează un tratament medical, Hagi are trei variante: Otto Hindrich (24 de ani), Ștefan Târnovanu (26 de ani) și Laurențiu Popescu (29 de ani).

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Bogdan Lobonț îl vede titular pe Otto Hindrich în România - Polonia

Lobonț consideră că toți au argumente pentru a fi titulari, însă crede că Gică Hagi va merge pe mâna lui Otto Hindrich.

„Dacă este să ne uităm peste cifrele lui Hindrich, Târnovanu și Popescu, căci suntem totuși în era statisticilor și a datelor, Otto e cel cu cele mai puține șuturi primite pe cadrul porții, cele mai puține intervenții, față de Fane Târnovanu, care are cele mai multe.

Trebuie să facem analiza asta din mai multe unghiuri, nu doar uitându-ne peste cifre. Din punct de vedere al experienței în Europa, la fel, Fane are sezoanele jucate cu FCSB. Situația pe care a avut-o la FCSB: a jucat, a fost scos, a jucat iar și a făcut-o bine după toate astea.

Popescu a câștigat tot, a fost protagonist, are un sezon bun, apără și în campionat și în cupele europene, e într-un moment prielnic. Otto e unul dintre cei mai apreciați jucători de la Legia Varșovia”, a declarat Bogdan Lobonț, potrivit prosport.ro.

FOTO. România - Suedia 0-1

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Statisticile celor trei portari în acest sezon:

  • Otto Hindrich (Legia Varșovia): 15 meciuri disputate, 18 goluri primite și 4 partide fără gol încasat.
  • Ștefan Târnovanu (FCSB): 14 meciuri disputate, 24 de goluri primite și 3 partide fără gol încasat.
  • Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova): 20 de meciuri disputate, 12 goluri primite și 9 partide fără gol încasat.
E dificil să aleg un preferat pentru postul de titular, staff-ul naționalei le știe toate secretele, am mare încredere în ei, în oricare ar fi titular. Dar, ținând cont că Otto a apărat două din ultimele patru meciuri, iar Fane și Popescu nu au fost la lot, mă gândesc că o să fie el. Bogdan Lobonț, fost internațional român

Bogdan Lobonț: „Cel mai în formă portar român este Ionuț Radu”

Deși îl vede pe Hindrich drept principala variantă pentru meciul cu Polonia, Lobonț consideră că Ionuț Radu ar fi prima opțiune dacă ar fi disponibil.

„Dintre toți portarii români care sunt pe piață la ora actuală, pot să spun că cel mai în formă și care joacă este Ionuț Radu și el ar fi portarul titular.

Iar după el, e Otto, care joacă în Polonia, competiție care e, categoric, un campionat mai puternic decât Superliga”, a declarat fostul internațional.

16 meciuri
a disputat Ionuț Radu pentru Celta Vigo în acest sezon, în care a primit 16 goluri și a reușit să păstreze poarta intactă în 6 partide

Lobonț îl apără pe Hindrich după cele șase goluri primite în Polonia

Otto Hindrich a fost titular în ultimele două partide ale naționalei, pierdute cu Polonia (0-6) și Suedia (0-1).

În meciul disputat la Varșovia, România a rămas în inferioritate numerică încă din minutul 22, după eliminarea fundașului Radu Drăgușin.

Bogdan Lobonț consideră că acest lucru a influențat decisiv desfășurarea partidei.

„Dacă trebuie să-l judecăm pe Otto pentru evoluția din Polonia, trebuie să facem referire și la context. A luat șase goluri, dar să nu uităm că am jucat în inferioritate!

Iar asta este dificil pentru un portar, mai ales când este eliminat fundașul central, în cazul nostru Drăgușin, o piesă importantă de echilibru în defensivă. Nu a fost o partidă ușoară din punct de vedere al gestiunii.

E important pentru orice portar ce capacitate are să își dea reset după un astfel de meci. Cum gestionează momentul. Dacă se gândește prea mult, poate urma o reacție în lanț”, a mai spus Lobonț

Contextul în care s-a jucat meciul din Polonia nu-l face pe Otto vinovat pentru cele șase goluri primite de România în Polonia. Bogdan Lobonț, fost internațional român

Bogdan Lobonț a evoluat de-a lungul carierei la Corvinul Hunedoara, Rapid București, Ajax Amsterdam, Dinamo București, Fiorentina și AS Roma. S-a retras în 2018.

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