Mihai Stoica (61 de ani) a dezvăluit că problemele de sănătate au reprezentat unul dintre motivele pentru care a decis să plece de la FCSB.

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Oficialul s-a despărțit, joi, de clubul patronat de Gigi Becali, după 16 ani de colaborare, și a menționat că stresul acumulat în timpul meciurilor îi afectează organismul și că are nevoie de o perioadă de liniște.

Mihai Stoica: „Am probleme de sănătate reale! Mi-a sărit glicemia la meci”

Fostul oficial al FCSB a povestit că a început să își monitorizeze glicemia cu ajutorul unor senzori.

„Există un alt motiv pentru care am nevoie de liniște la momentul ăsta. Eu am chestiile alea, nu mănânc șapte zile, nu mănânc trei zile, mă monitorizez.

În perioada în care mâncam, m-am monitorizat, am pus niște senzori din ăștia glicemici să văd între ce limite am glicemia și așa mai departe.

Mi-a sărit glicemia la meci, a luat-o razna! Se ducea sus de tot, numai și numai în timpul meciurilor și când mă enervam foarte tare.

Dar, în timpul meciului mă distrugea! Organismul suferă foarte tare”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

FOTO. FCSB - Corvinul 0-1

Mihai Stoica a povestit că avea probleme de sănătate în timpul meciurilor încă din perioada în care lucra la Oțelul Galați.

„Eu așa am fost tot timpul. La Galați, când eram la începuturi, nu știam ce sunt alea calmante.

La meciuri îmi amorțea mâna stângă atât de tare încât o luam cu dreapta și o mutam. Și numai în timpul meciului.

De ce? Pentru că eu sunt un maniac al controlului. Îmi place să intru în ultimul detaliu, să știu că mi-am luat măsuri acolo, acolo, acolo, acolo, că mânecile la tricou nu sunt largi pentru că jucătorul, dacă are mâneca strâmtă, se simte mai bine, că pare că e puternic.

Chestii pe care le-am avut eu în cap mereu”, a mai spus Mihai Stoica.

Mihai Stoica: „Stresul te distruge! Trebuie cumva să mă protejez și eu”

Stoica a vorbit și despre efectele pe care consideră că stresul le-a avut asupra persoanelor apropiate.

„Stând sus și uitându-te la meci te simți nefolositor și, dacă ești un maniac al controlului, clar că te stresezi, iar stresul te distruge.

Stresul mi-a îmbolnăvit fata, stresul l-a îmbolnăvit pe Vali Argăseală. Vorbesc de oamenii apropiați care au avut probleme majore. Trebuie cumva să mă protejez și eu”, a explicat Mihai Stoica.

Eu am o istorie de calmante care a durat mulți ani, peste 20 de ani. Le-am lăsat din 2015, dar nu mă simt bine la meciuri, nu mă simt bine deloc. Am probleme de sănătate reale! Chiar nu-i normal. Și mă chinui să mănânc o dată înainte de meci. Nu prea îmi arde, dar glicemia se duce, sparge plafonul după meci, la 02:00 noaptea Mihai Stoica, fost oficial al FCSB-ului

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