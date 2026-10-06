Lukic, decisiv în 4 minute Atacantul Clujului e important și la naționala Bosniei. Ce a făcut + de ce a ieșit controversă
Lukic, la naționala Bosniei, în această ediție de Nations League. Foto: Imago
Liga Națiunilor

Lukic, decisiv în 4 minute Atacantul Clujului e important și la naționala Bosniei. Ce a făcut + de ce a ieșit controversă

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 06.10.2026, ora 19:30
  • Jovo Lukic a intrat în minutul 79 și a provocat în minutul 83 penaltyul care a adus victoria Bosniei, 1-0 cu Polonia. De ce au protestat învinșii. 
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Transferat gratis în vara lui 2025 de la U Craiova la U Cluj, Jovo Lukic a fost golgheterul alb-negrilor și al campionatului sezonului trecut, cu 18 reușite.

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Lukic, titular cu gol în primul meci al Bosniei la CM 2026

Mai mult, atacantul în vârstă de 27 de ani a reintrat în circuitul naționalei Bosniei datorită jocului bun de la Cluj.

I-a plăcut selecționerului Sergej Barbarez și l-a titularizat pe vârful lui U în primul meci al Campionatului Mondial. Efectul? A înscris la 1-1 contra Canadei.

Bucuria lui Lukic după golul marcat la Mondial. Foto: Imago Bucuria lui Lukic după golul marcat la Mondial. Foto: Imago
Bucuria lui Lukic după golul marcat la Mondial. Foto: Imago

De atunci, după CM, a fost mereu convocat la lot, dar nu a mai apărut deloc în formula de start.

Cum a provocat Lukic penaltyul victoriei. „Nu a fost de 11 metri”

Luni seară, Lukic a intrat în minutul 79 împotriva Poloniei. A influențat imediat (83) meciul de la Zenica.

Vârful a încercat să se demarce în fața porții la centrarea lui Bajraktarevic, fiind luat în brațe și pus la pământ de stoperul Bednarek. Penalty dictat de arbitrul francez Jeremie Pignard cu ajutorul VAR și transformat de Basic.

Momentul în care Lukic (stânga, în alb) a fost luat în brațe de Bednarek și pus la pământ. Foto: captură video Momentul în care Lukic (stânga, în alb) a fost luat în brațe de Bednarek și pus la pământ. Foto: captură video
Momentul în care Lukic (stânga, în alb) a fost luat în brațe de Bednarek și pus la pământ. Foto: captură video

Selecționerul polonez Jan Urban a protestat la finalul partidei.

„Pentru mine, nu a fost de 11 metri. Astfel de lovituri de pedeapsă pur și simplu nu se acordă. Mingea nu a ajuns la jucător, iar în careu a fost o luptă obișnuită pentru poziție”, a declarat Urban, potrivit Sportsport.ba.

Astfel de situații nu se pedepsesc deseori nici măcar la mijlocul terenului. Portarul nostru a respins mingea și a îndepărtat pericolul. Pur și simplu cred că nu ar fi trebuit să fie penalty Jan Urban, selecționer Polonia

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