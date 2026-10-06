I-am ajutat să scape de coșmar A fost prima dată după 486 de zile când nu li s-a întâmplat acest lucru suedezilor. Zero la București! +33 foto
Dennis Man, blocat de portarul suedez Johansson. Foto: Imago
Nationala

I-am ajutat să scape de coșmar A fost prima dată după 486 de zile când nu li s-a întâmplat acest lucru suedezilor. Zero la București!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 06.10.2026, ora 16:20
alt-text Actualizat: 06.10.2026, ora 16:21
  • Suedia nu mai jucase un meci fără gol primit din 6 iunie 2025, de la 2-0 în amicalul cu Ungaria. 
  • A reușit altul luni seară, la București (1-0). Câte partide în serie a avut naționala scandinavă în care a cedat cel puțin o dată. 
  • Ce au spus nordicii despre poarta „închisă” în fața României.
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Cu o zi înaintea duelului de luni seară, din Liga Națiunilor, căpitanul Suediei a fost întrebat de un subiect care măcina jurnaliștii și fanii scandinavi de peste un an.

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  • De ce ia goluri naționala nordică meci de meci?
  • Avea o serie de 18 partide cu mimimum un gol primit. 
  • Ultima sa confruntare cu poarta închisă fusese pe 6 iunie 2025, amicalul cu Ungaria (2-0). 

Suedia, fără gol primit la București. După 18 meciuri de suferință

„Mulți vor să afle motivul. Și noi. Evident că vrem să nu primim gol. Ne apărăm bine, dar aveți dreptate, am tot încasat goluri, deși nu am jucat rău. Nu am fost capabili să rezistăm”, a declarat Victor Lindelof.

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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La București, galben-albaștrii au reușit. La al 19-a meci, după 486 de zile de așteptare, nu au mai luat niciun gol. A fost 1-0 pentru ei pe Arena Națională.

4-2 a fost raportul
șuturilor pe poartă la România - Suedia (13-12, totalul încercărilor)

Selecționerul Suediei: „În deplasare trebuie să faci asta uneori, să păstrezi 1-0

„Sigur că vrem mereu să păstrăm poarta curată, însă cel mai important lucru e să câștigăm”, a declarat portarul Viktor Johansson, pentru Aftonbladet.

Tot pentru cotidianul suedez a vorbit și selecționerul Graham Potter:

„În fotbal se poate întâmpla orice, o lovitură liberă e suficientă pentru a schimba totul. Dar în deplasare trebuie să faci asta uneori, să păstrezi 1-0. Spune multe despre echipă că a reușit”.

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