Bruno Fernandes, pedepsit Carrick l-a scos din primul „11” al lui United după! Declarațiile care l-au costat postul

Michael Carrick (45 de ani), antrenorul lui Manchester United, l-a pedepsit pe Bruno Fernandes după declarațiile făcute la eșecul cu Como, 1-4.

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Bruno Fernandes a fost lăsat pe banca de rezerve de Michael Carrick pentru partida cu Bournemouth, de pe Old Trafford.

Decizia vine la câteva zile după ce portughezul l-a criticat public după înfrângerea din Champions League.

Contre cu antrenorul după umilința din Liga Campionilor

Potrivit The Sun, portughezul a fost informat sâmbătă, la antrenament, că nu va face parte din primul „11”. În locul său, Carrick l-a introdus pe Mason Mount.

Echipa de start a lui United: Lammens - Dalot, Yoro, Maguire, Heaven - Andrey Santos, Baleba, Diallo, Tielemans, Mount - Mbeumo

Banderola a fost preluată de Harry Maguire, veteranul din centrul defensivei.

Declarațiile pentru care a fost pedepsit Bruno Fernandes

Căpitanul formației de pe Old Trafford n-a ezitat să critice deciziile staff-ului tehnic la TNT Sports, după 1-4 cu Como. Fusese schimbat în minutul 67, la scorul de 0-3, cu Joshua Zirkzee.

„A fost o decizie a staff-ului să nu facem presing om la om și, uneori, să lăsăm spații în spatele nostru și să încercăm să recuperăm mingea. Dar, dacă le oferi prea mult mingea unor asemenea echipe, le dai încredere”, a spus Fernandes.

Întrebat direct dacă Michael Carrick a greșit tactica, portughezul a evitat să-l acuze explicit pe antrenor:

„Asta trebuie să analizeze antrenorul și staff-ul, nu eu. Uneori trebuie să fii mai curajos sub presiune, să-ți asumi riscul de a face presing sus și să le creezi adversarilor probleme”.

Replica lui Carrick: „Dacă nu alergi, nu poți câștiga”

Michael Carrick a aflat despre declarațiile căpitanului său în timpul conferinței de presă de după meci.

„Indiferent de sistemul sau de tactica pe care o folosești, dacă nu alergi, dacă nu alergi în față și nu alergi înapoi, nu vei câștiga”, a spus Carrick.

Carrick a mers în fața fanilor după meci pentru a le cere scuze pentru eșecul care a dus-o pe Manchester United la șapte meciuri consecutive fără victorie:

„Sunt la fel de dezamăgit ca ei. Acest club are valori, iar noi trebuie să reprezentăm ceva și să avem o anumită atitudine. Putem câștiga sau putem pierde, dar felul în care am jucat în această seară nu a fost acceptabil”.

Carrick a refuzat să răspundă la întrebările despre demisie.

Bruno Fernandes, un start de sezon sub așteptări

Decizia lui Carrick vine și într-un moment în care Fernandes nu a reușit să aibă constanța din sezoanele precedente.

În Premier League, portughezul a înscris de 3 ori și a oferit o pasă decisivă, însă toate aceste contribuții au venit în aceeași partidă, 5-2 cu Ipswich.

Formația de pe Old Trafford traversează o perioadă dificilă, cu 7 meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile.

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