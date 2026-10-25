Gest oribil în Bundesliga FOTO. Și-a împins adversarul într-o ciocnire horror. Transportat de urgență la spital!

Said El Mala, atacantul lui FC Koln, a provocat două accidentări. I-a scos din joc cu un gest șocant pe El Faouzi și Gosens, ambii luați cu ambulanța de pe teren și duși la spital. Ce s-a întâmplat cu ei.

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Un meci de Bundesliga cu un gest văzut rar pe un teren de fotbal. Ce a făcut Said El Mala la FC Koln - Schalke (0-0) depășește orice imaginație.

El Mala a provocat ciocnirea El Faouzi-Gosens . Sânge peste tot

Internaționalul german Said El Mala, atacantul de origine libaneză al gazdelor, l-a împins pe Soufiane El Faouzi în Robin Gosens, coechipierul acestuia de la Schalke.

Aflat deja în aer, El Faouzi s-a ciocnit dur de Gosens. Un contact horror, cap în cap.

Amândoi au căzut, răniți. Cel mai rău era marocanul, plin de sânge, cu arcada spartă și cu nasul rupt.

El Faouzi și Gosens, la spital. El Mala: „Îmi pare atât de rău”

Era minutul 37. Au fost înlocuiți după ce li s-a dat primul ajutor. Gosens de-abia se mai putea ținea pe picioare. El Faouzi arăta ca după război.

Au fost luați cu salvarea de la stadion și duși direct la spital.

„Îmi pare foarte rău. Nici măcar nu mi-am dat seama în timpul meciului că l-am împins atât de tare. Am crezut că mi-am folosit puțin corpul. Le-am cerut scuze amândurora chiar acolo, pe teren. Îmi pare atât de rău”, a declarat El Mala la final pentru Sky Deutschland.

Ce au pățit Gosens și El Faouzi

Consecințele gestului său? Conform Bild.de, Gosens s-a ales cu două tăieturi pe frunte, a avut nevoie de mai multe copci pentru a închide rănile.

El Faouzi are fractură de piramidă nazală și arcada cusută. Nu se știe când vor reveni.

ℹ️ Update on the injuries to Robin Gosens und Soufiane El-Faouzi Both players underwent thorough examinations and received treatment following their collision in Cologne. Full update 👉 https://t.co/PQDBc3kJu4 Wishing you speedy recoveries, Robin and Soufi! 🙏 https://t.co/2V7JnMyEGK — FC Schalke 04 (@s04_en) October 25, 2026

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