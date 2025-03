Business Drops #40 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 40.

40. Astăzi, despre încă o companie românească în Formula 1, biletele vândute pentru FCSB - Lyon și cel mai valoros brand din NBA.

1. Gruparea spaniolă Valencia a fost scoasă la vânzare pentru 400.000.000 de euro, potrivit postului de radio iberic Cadena Cope. Printre oamenii de afaceri contactați pentru o eventuală tranzacție de Peter Lim, acționarul majoritar al „liliecilor”, a fost și Nasser Al-Khelaifi, patronul clubului Paris Saint-Germain.

2. Nike va lansa o nouă linie de echipament sportiv pentru femei în colaborare cu Skims, brand deținut de fotomodelul și vedeta de televiziune Kim Kardashian. Articolele NikeSKIMS vor apărea în această primăvara pe piața din SUA, urmând ca în 2026 să aibă loc distribuția globală.

3. Organizatorii Unicredit Iași Open au anunțat că au obținut o nouă licență WTA 250 pentru următorii trei ani. La turneul din acest an, care se va desfășura între 14 și 20 iulie, Simona Halep va juca un meci demonstrativ. Iașiul va organiza între 7 și 13 iulie și turneul masculin Concord Iași Open powered by MET. Premiile totale ale celor două competiții ajung la 450.000 de euro.

4. A treia companie din România este implicată din acest an în Formula 1. Dezvoltatorul software RebelDot, din Cluj-Napoca, a devenit partener tehnologic pentru echipa Racing Bulls. Printre altele, RebelDot va colecta, analiza și prelucra datele generate de senzorii de pe monoposturile acestei echipe. Producătorul de debimetre Allengra și compania de securitate cibernetică Bitdefender sunt alte două branduri românești implicate în Formula 1.

5. FCSB a vândut 30.000 de bilete în numai trei ore pentru meciul cu Olympique Lyon, din optimile de finală ale Europa League, ajungând la 40.000 de tichete în prima zi în care acestea au fost puse la dispoziția fanilor. Prima manșă a dublei confruntări cu echipa franceză se va juca pe 6 martie, de la ora 19:45, pe Arena Națională din București.

6. The Association of Tennis Professionals (ATP) a semnat un parteneriat cu agenția media Overtime pentru a atrage o audiență mai tânără prin conținut de tipul „behind the scenes” (din culise), distribuit pe rețelele sociale. Anul trecut, ATP a încheiat 9 contracte noi, cele mai importante fiind cele cu Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită și cu Lexus.

7. Formula 1 dorește să obțină 180.000.000 de dolari pe an din drepturile de televizare pe teritorul Statelor Unite ale Americii. Contractul actual cu ESPN, care expiră la finalul acestui sezon, are valoarea de 90.000.000 de dolari pe an.

8. Manchester United a intrat într-un „plan de transformare” după pierderi de 300.000.000 de lire sterline în ultimii trei ani. Până la 200 de posturi vor fi desființate din organigrama clubului, pe lângă cei 250 de angajați concediați în 2024.

9. Coca Cola a anunțat că va fi unul dintre partenerii Campionatului Mondial al Cluburilor 2025 (15 iunie – 13 iulie). Producătorul de băuturi răcoritoare nu s-a aflat de la început pe lista sponsorilor noii competiții, în contextul în care FIFA nu acordase expunere în marja acordului aflat deja în derulare.

10. Golden State Warriors este cel mai valoros brand din National Basketball Association (NBA), în cel mai nou top alcătuit de CNBC Sport. Franciza „războinicilor” este cotată la 9,4 miliarde de dolari, fiind urmată de New York Knicks (7,5 miliarde) și de Los Angeles Lakers (7 miliarde).

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv in ASE București