Alcaraz, antrenament revoluționar Secretul exercițiului neobișnuit al campionului spaniol: „M-a ajutat să înțeleg mai bine jocul”

O imagine mai puțin obișnuită de la antrenamentele lui Carlos Alcaraz (23 de ani) a stârnit curiozitatea fanilor: a fost surprins cu o rachetă fără corzi.

Exercițiul are o miză tehnică importantă. Detalii, în rândurile de mai jos.

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Carlos Alcaraz a atras atenția la unul dintre antrenamentele sale cu un exercițiu mai puțin obișnuit: a exersat folosind o rachetă fără corzi.

Carlos Alcaraz, antrenament revoluționar

O metodă care poate părea greu de înțeles la prima vedere, mai ales că tocmai corzile sunt cele care permit controlul și imprimarea vitezei mingii.

În spatele acestui exercițiu se află însă o explicație tehnică interesantă, legată de precizia loviturilor și de coordonarea dintre ochi și mână.

Imaginile cu Carlos Alcaraz la antrenamentele dinaintea Turneului Campionilor de la Torino (care se desfășoară în perioada 15–22 noiembrie 2026) au devenit rapid virale.

Exercițiul nu este unul nou în rutina sa, fiind folosit și în perioada revenirii după accidentarea la încheietura mâinii drepte, suferită în primăvara acestui an. De această dată, însă, miza este și adaptarea la condițiile de joc din sală.

Alcaraz a explicat, conform Marca: „Sunt exerciții pentru a atinge sau a încerca să atingi mingea în punctul optim al rachetei și pentru a duce mâna înainte”.

.@carlosalcaraz entrena con una raqueta sin cordaje en las ATP Finals. https://t.co/DgvtnPQlyI — MARCA Polideportivo (@MarcaTMF) November 11, 2026

Alcaraz a subliniat că tenisul în sală presupune anumite ajustări față de jocul pe zgură. Mingea nu sare la fel de mult, iar schimburile se desfășoară într-un ritm care lasă mai puțin timp pentru pregătirea loviturilor.

Din acest motiv, el încearcă să păstreze o poziție mai joasă, cu genunchii îndoiți, să lovească mingea mai în față și să fie mai agresiv în execuții:

„Dacă încerci să joci ca pe zgură, ridicând mingea foarte mult, adversarii ajung să te domine”

Specialiștii explică astfel că spaniolul pune accentul pe tehnică și pe coordonarea ochi-mână, fără a transforma fiecare antrenament într-o demonstrație de forță.

Este genul de antrenament care m-a ajutat să înțeleg mai bine jocul și să progresez pe terenurile indoor. Carlos Alcaraz

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