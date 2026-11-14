Alcaraz, antrenament revoluționar Secretul exercițiului neobișnuit al campionului spaniol: „M-a ajutat să înțeleg mai bine jocul”
Tenis

Alcaraz, antrenament revoluționar Secretul exercițiului neobișnuit al campionului spaniol: „M-a ajutat să înțeleg mai bine jocul”

alt-text Ana Matei
alt-text Publicat: 14.11.2026, ora 18:31
alt-text Actualizat: 14.11.2026, ora 18:36
  • O imagine mai puțin obișnuită de la antrenamentele lui Carlos Alcaraz (23 de ani) a stârnit curiozitatea fanilor: a fost surprins cu o rachetă fără corzi.
  • Exercițiul are o miză tehnică importantă. Detalii, în rândurile de mai jos.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Carlos Alcaraz a atras atenția la unul dintre antrenamentele sale cu un exercițiu mai puțin obișnuit: a exersat folosind o rachetă fără corzi.

Zverev, din nou în instanță Liderul mondial, acuzat că  ar fi mințit despre dosarul de violență domestică
Citește și
Zverev, din nou în instanță Liderul mondial, acuzat că ar fi mințit despre dosarul de violență domestică
Citește mai mult
Zverev, din nou în instanță Liderul mondial, acuzat că  ar fi mințit despre dosarul de violență domestică

Carlos Alcaraz, antrenament revoluționar

O metodă care poate părea greu de înțeles la prima vedere, mai ales că tocmai corzile sunt cele care permit controlul și imprimarea vitezei mingii.

În spatele acestui exercițiu se află însă o explicație tehnică interesantă, legată de precizia loviturilor și de coordonarea dintre ochi și mână.

Imaginile cu Carlos Alcaraz la antrenamentele dinaintea Turneului Campionilor de la Torino (care se desfășoară în perioada 15–22 noiembrie 2026) au devenit rapid virale.

Exercițiul nu este unul nou în rutina sa, fiind folosit și în perioada revenirii după accidentarea la încheietura mâinii drepte, suferită în primăvara acestui an. De această dată, însă, miza este și adaptarea la condițiile de joc din sală.

Alcaraz a explicat, conform Marca: „Sunt exerciții pentru a atinge sau a încerca să atingi mingea în punctul optim al rachetei și pentru a duce mâna înainte”.

Alcaraz a subliniat că tenisul în sală presupune anumite ajustări față de jocul pe zgură. Mingea nu sare la fel de mult, iar schimburile se desfășoară într-un ritm care lasă mai puțin timp pentru pregătirea loviturilor.

Din acest motiv, el încearcă să păstreze o poziție mai joasă, cu genunchii îndoiți, să lovească mingea mai în față și să fie mai agresiv în execuții:

„Dacă încerci să joci ca pe zgură, ridicând mingea foarte mult, adversarii ajung să te domine”

Specialiștii explică astfel că spaniolul pune accentul pe tehnică și pe coordonarea ochi-mână, fără a transforma fiecare antrenament într-o demonstrație de forță.

Este genul de antrenament care m-a ajutat să înțeleg mai bine jocul și să progresez pe terenurile indoor. Carlos Alcaraz

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zelenski a dezvăluit ce au cerut SUA în schimbul aderării Ucrainei la NATO. „Prima dată când s-a ridicat această problemă”
Zelenski a dezvăluit ce au cerut SUA în schimbul aderării Ucrainei la NATO. „Prima dată când s-a ridicat această problemă”
Zelenski a dezvăluit ce au cerut SUA în schimbul aderării Ucrainei la NATO. „Prima dată când s-a ridicat această problemă”
ANTRENAMENTE EXERCITIU carlos alcaraz racheta fara corzi
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:46
La un pas de bătaie și pe aeroport FOTO. Fanii polonezi s-au certat cu angajații Federației la plecarea din București! A intervenit Poliția
La un pas de bătaie și pe aeroport FOTO. Fanii polonezi s-au certat cu angajații Federației la plecarea din București! A intervenit Poliția
19:20
A plecat din cantonament Gică Hagi a pierdut un titular pentru meciul cu Bosnia + O veste excelentă pentru selecționer
A plecat din cantonament Gică Hagi  a pierdut un titular pentru meciul cu Bosnia + O veste excelentă pentru selecționer
18:50
Revanșă pentru CSM București! „Tigroaicele” au învins Brest la primul meci fără Bojana Popovic pe bancă
Revanșă pentru CSM București! „Tigroaicele” au învins Brest la primul meci fără Bojana Popovic pe bancă
18:07
Măsuri după bătaia de la Arena Națională FOTO+VIDEO. Jandarmii au condus la secții 105 persoane. De ce sunt acuzați agresorii
Măsuri după bătaia de la Arena Națională FOTO+VIDEO. Jandarmii au condus la secții 105 persoane. De ce sunt acuzați agresorii
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce trebuie să ne temperăm entuziasmul exagerat

Dan Udrea: De ce trebuie să ne temperăm entuziasmul exagerat

Dan Udrea: De ce trebuie să ne temperăm entuziasmul exagerat
Ori de câte ori ne judecăm că „asta se întâmplă pentru că suntem români”

Cătălin Tolontan: Ori de câte ori ne judecăm că „asta se întâmplă pentru că suntem români”

Cătălin Tolontan: Ori de câte ori ne judecăm că „asta se întâmplă pentru că suntem români”
Respirăm fără aparate

Cristian Geambașu: Respirăm fără aparate

Cristian Geambașu: Respirăm fără aparate
MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”
Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?
Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali
Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă
Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Top stiri
România nu e la mâna ei CALCULE. De ce e important să evităm barajul din Nations League + rezultatele necesare în ultima rundă
Liga Națiunilor
11:15
România nu e la mâna ei CALCULE. De ce e important să evităm barajul din Nations League + rezultatele necesare în ultima rundă
Citește mai mult
România nu e la mâna ei CALCULE. De ce e important să evităm barajul din Nations League + rezultatele necesare în ultima rundă
Iritat de întrebările despre Ronaldo  Selecționerul Portugaliei a răbufnit după umilința cu Danemarca:  „Ce să-mi lipsească?”
Liga Națiunilor
13:16
Iritat de întrebările despre Ronaldo Selecționerul Portugaliei a răbufnit după umilința cu Danemarca: „Ce să-mi lipsească?”
Citește mai mult
Iritat de întrebările despre Ronaldo  Selecționerul Portugaliei a răbufnit după umilința cu Danemarca:  „Ce să-mi lipsească?”
La ultima fază! Rezervele FCSB, chinuite în primul meci după demisia lui MM Stoica » Fiul lui Pintilii, în lotul lui Reghecampf
Superliga
14:53
La ultima fază! Rezervele FCSB, chinuite în primul meci după demisia lui MM Stoica » Fiul lui Pintilii, în lotul lui Reghecampf
Citește mai mult
La ultima fază! Rezervele FCSB, chinuite în primul meci după demisia lui MM Stoica » Fiul lui Pintilii, în lotul lui Reghecampf
Șuberek ca-n povești în București și alte bunătăți dobrogene, la Patiseria Nana de lângă Cișmigiu
B365
13.11
Șuberek ca-n povești în București și alte bunătăți dobrogene, la Patiseria Nana de lângă Cișmigiu
Citește mai mult
Șuberek ca-n povești în București și alte bunătăți dobrogene, la Patiseria Nana de lângă Cișmigiu

Echipe/Competiții

fcsb 58 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 11 rapid 12 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti polonia echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova fcsb Jesus Owono
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share