Zverev, din nou în instanță Liderul mondial, acuzat că ar fi mințit despre dosarul de violență domestică

Alexander Zverev (29 de ani, #1 ATP) se confruntă cu un nou proces în Germania.

Brenda Patea, fosta iubită a tenismenului și mama fiicei sale în vârstă de cinci ani, l-a dat în judecată pentru declarațiile făcute în legătură cu acuzațiile de violență domestică formulate împotriva sa.

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Acțiunea civilă a fost depusă pe 18 septembrie, la Berlin, și vizează afirmațiile făcute de Zverev în luna iunie, publicației franceze L’Équipe, că nevinovăția sa ar fi fost dovedită în instanță.

Fosta iubită a tenismenului susține că aceste declarații i-au afectat reputația, motiv pentru care îi cere despăgubiri financiare. Totodată, aceasta solicită instanței să-i interzică germanului să mai facă astfel de afirmații.

Alexander Zverev, dat în judecată după un interviu acordat publicației L’Equipe

La o zi după ce a cucerit primul său titlu de Grand Slam, la Roland Garros, Alexander Zverev i-a acordat un interviu jurnalistului francez Quentin Moynet, în drum spre ședința foto cu trofeul, organizată în apropierea Turnului Eiffel.

Discuția a devenit tensionată în momentul în care jurnalistul a adus în atenție acuzațiile de violență domestică formulate în trecut împotriva tenismenului.

„ Stați puțin. În primul rând, acesta nu este genul acela de interviu. În al doilea rând, știți că s-a dovedit că acuzațiile sunt false? ”, a spus Zverev.

Jurnalistul a încercat să afle dacă germanul consideră nedrept faptul că presa continuă să vorbească despre acuzațiile respective și i-a amintit că L’Équipe nu i-a dedicat întreaga primă pagină după triumful de la Paris.

„Nu a fost decizia mea. Am făcut tot ce am putut, iar nevinovăția mea a fost dovedită”, a răspuns Zverev.

FOTO. Momentul în care Zverev a câștigat Roland Garros

Deși jurnalistul a încercat ulterior să schimbe subiectul, liderul mondial a decis să pună capăt interviului.

„Nu știu. Cred că ar trebui să ne oprim. E mai bine așa”, a mai spus germanul, conform benrothenberg.com.

Alexander Zverev a plătit pentru închiderea procesului penal din 2024

Brenda Patea l-a acuzat pe Alexander Zverev că a agresat-o fizic în timpul unui conflict din 2020.

Potrivit documentelor instanței, tenismenul ar fi împins-o de perete și ar fi strâns-o de gât cu ambele mâini, provocându-i dificultăți de respirație și dureri puternice. Zverev a negat în repetate rânduri acuzațiile.

În octombrie 2023, autoritățile germane au emis pe numele tenismenului o ordonanță penală care prevedea plata unei amenzi de 450.000 de euro.

Acesta a contestat decizia, iar procesul a început în mai 2024, în perioada în care germanul participa la Roland Garros.

Pe 7 iunie 2024, chiar în ziua în care Zverev s-a calificat în finala turneului de la Paris, procesul penal a fost închis cu acordul părților implicate.

200.000 de euro a acceptat să plătească tenismenul pentru închiderea procesului

Legislația germană permite închiderea unui astfel de proces penal în schimbul plății unei sume de bani, fără ca inculpatul să fie condamnat sau achitat, acesta beneficiind în continuare de prezumția de nevinovăție.

Avocații lui Zverev au transmis la momentul respectiv că acesta a acceptat încheierea procesului pentru a scurta procedurile judiciare, în special de dragul fiicei sale, și au reiterat că tenismenul se consideră nevinovat.

La conferința de presă de după semifinala de la Roland Garros, Zverev a susținut însă că închiderea procesului echivalează cu o confirmare a nevinovăției sale.

Asta înseamnă închiderea procesului: nevinovăție. Nu ar fi închis procesul dacă ai fi vinovat. […] Gata. Mergem mai departe. Nu mai vreau să aud niciodată vreo întrebare pe această temă. Alexander Zverev

Brenda Patea îi cere despăgubiri lui Alexander Zverev

Michael Scheele, avocatul Brendei Patea, i-a trimis lui Zverev trei scrisori, pe 6, 11 și 25 august, prin care i-a solicitat să nu mai facă asemenea declarații. Tenismenul nu ar fi răspuns niciuneia dintre ele.

Inițial, Patea a solicitat instanței să îi interzică provizoriu germanului să repete afirmațiile respective, de teamă că acesta ar putea face noi declarații pe această temă în timpul US Open.

Fosta iubită a tenismenului și-a retras solicitarea pe 14 septembrie, iar patru zile mai târziu, la cinci zile după ce Zverev a câștigat US Open, a depus noua acțiune civilă.

Avocatul Brendei Patea susține că declarațiile făcute de Zverev în presa internațională au afectat reputația clientei sale, întrucât lasă impresia că aceasta l-ar fi acuzat pe nedrept de violență domestică.

„Afirmația este falsă. Nu există nicio hotărâre judecătorească prin care să se stabilească nevinovăția pârâtului, nicio achitare definitivă și nicio altă decizie cu un asemenea conținut”, se arată în documentele depuse la instanța din Berlin.

68,8 milioane de euro a câștigat Alexander Zverev din premiile obținute în carieră, la simplu și la dublu, dintre care aproximativ 13,7 milioane de euro doar în 2026

Patea ar fi ezitat inițial să-l dea din nou în judecată pe Zverev, de teamă că acesta ar fi devenit mai puțin dispus să ajungă la un acord în privința pensiei de întreținere pentru fiica lor.

Avocatul Brendei Patea, convins că va câștiga procesul: „Va pierde”

Michael Scheele a dezvăluit că a descoperit declarațiile făcute de Zverev pentru L’Equipe în momentul în care a început să o reprezinte pe Brenda Patea în negocierile privind pensia de întreținere a copilului.

„Când am analizat toate documentele pe care mi le-a adus, am găsit acest interviu și am întrebat-o: «Dar de ce nu ați luat nicio măsură împotriva acestor declarații?».

Mi-a răspuns: «Nu aveam posibilitățile financiare să angajez un avocat și nu știam cum să procedez»”, a declarat Scheele, conform sursei citate.

Avocatul a explicat că demersul său vizează modul în care Zverev a prezentat deznodământul procesului penal din 2024 și s-a arătat convins că are șanse de „100%” să câștige noul proces.

„Uitați-vă la fapte: ceea ce a spus a fost o minciună. Și nu este o minciună pentru că eu o numesc astfel.

Din punct de vedere juridic, situația este următoarea: nu a fost condamnat, dar nici nu a fost declarat nevinovat. Și, în aceste condiții, nu poate spune că s-a dovedit că este nevinovat”, a mai spus avocatul.

Odată ce cazul va ajunge în instanță, va pierde. Dacă nu va ceda, va pierde. Singura întrebare la care nu avem încă un răspuns este dacă va trebui să plătească și despăgubiri cu caracter punitiv pentru încălcarea legii Michael Scheele, avocat

Reacția avocatului lui Alexander Zverev

Deși acțiunea civilă a fost depusă pe 18 septembrie, aceasta nu îi fusese comunicată oficial tenismenului la momentul publicării informațiilor de către Bounces, pe 13 noiembrie.

Christian Schertz, avocatul lui Alexander Zverev în chestiuni legate de presă, a refuzat să comenteze acuzațiile formulate în noul dosar.

„Întrucât acțiunea în instanță nici măcar nu a fost comunicată oficial, nu putem comenta în niciun fel această chestiune”, a transmis Schertz.

Noile informații privind situația juridică a lui Alexander Zverev apar înaintea debutului germanului la Turneul Campionilor de la Torino, unde liderul mondial îl va întâlni mâine, 15 noiembrie, pe spaniolul Rafael Jodar, într-o grupă din care mai fac parte Ben Shelton și Arthur Fils.

Alexander Zverev a mai fost acuzat de violență domestică

Brenda Patea nu este singura fostă parteneră a tenismenului german care l-a acuzat de violență domestică.

În 2020, Olga Sharypova l-a acuzat, la rândul său, pe Zverev de abuz fizic și emoțional în timpul relației lor. Germanul a negat toate acuzațiile.

În ianuarie 2023, după o investigație independentă care a durat 15 luni, ATP a anunțat că nu va lua măsuri disciplinare împotriva tenismenului, întrucât nu au fost găsite suficiente dovezi care să susțină acuzațiile formulate de Sharypova.

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