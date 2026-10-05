Carlos Mora (25 de ani), fotbalistul Universității Craiova, a înscris un gol în victoria obținută de Costa Rica cu Haiti, scor 2-0, în Liga Națiunilor CONCACAF.

Jucătorul campioanei României a ajuns la 4 reușite în ultimele 4 meciuri pentru naționala sa.

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Carlos Mora s-a dovedit a fi un jucător important al echipei antrenate Filipe Coelho și continuă să impresioneze și în tricoul reprezentativei nord-americane.

FOTO. Carlos Mora, decisiv în meciul Costa Rica - Haiti 2-0

Mijlocașul oltenilor a deschis scorul în partida din noaptea de duminică spre luni. Mora a înscris în minutul 6, în urma unui corner executat de Ronald Matarrita.

Carlos Mora a scăpat de marcajul unui adversar, a pătruns rapid în careu și a lovit mingea cu capul, reușind să înscrie. Balonul a fost deviat de un fundaș din Haiti înainte să intre în poartă.

Costa Rica a mai punctat o dată în minutul 21, grație golului marcat de Andrey Soto, din pasa aceluiași Matarrita, și a stabilit scorul final, 2-0.

În acest sens, naționala lui Carlos Mora s-a impus în fața celor din Haiti, reprezentativă care a fost prezentă la Campionatul Mondial din această vară.

Jucătorul Craiovei a ajuns astfel la 4 reușite în ultimele 4 meciuri. Acesta a mai înscris o „dublă” în meciul cu Curacao (scor 3-4) și un gol în duelul cu Nicaragua (scor 3-0).

¡GOOOOOL DE COSTA RICA! 🇨🇷 Mora abre el marcador ante los caribeños 🔥 #NationsLeague https://t.co/ElwZ77MW1l — TUDN USA (@TUDNUSA) October 5, 2026

Costa Rica se află pe locul 4 în grupa A din Liga Națiunilor CONCACAF, cu 6 puncte acumulate după 4 etape.

27 de selecții are Carlos Mora pentru naționala din Costa Rica. A marcat 4 goluri și a oferit o pasă decisivă

Carlos Mora se va întoarce în România pentru a se alătura lotului Universității Craiova, înainte de reluarea Superligii. În etapa #11, oltenii vor juca cu Csikszereda, duminică, de la ora 18:00.

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