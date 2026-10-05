- Carlos Mora (25 de ani), fotbalistul Universității Craiova, a înscris un gol în victoria obținută de Costa Rica cu Haiti, scor 2-0, în Liga Națiunilor CONCACAF.
- Jucătorul campioanei României a ajuns la 4 reușite în ultimele 4 meciuri pentru naționala sa.
Carlos Mora s-a dovedit a fi un jucător important al echipei antrenate Filipe Coelho și continuă să impresioneze și în tricoul reprezentativei nord-americane.
FOTO. Carlos Mora, decisiv în meciul Costa Rica - Haiti 2-0
Mijlocașul oltenilor a deschis scorul în partida din noaptea de duminică spre luni. Mora a înscris în minutul 6, în urma unui corner executat de Ronald Matarrita.
Carlos Mora a scăpat de marcajul unui adversar, a pătruns rapid în careu și a lovit mingea cu capul, reușind să înscrie. Balonul a fost deviat de un fundaș din Haiti înainte să intre în poartă.
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Costa Rica a mai punctat o dată în minutul 21, grație golului marcat de Andrey Soto, din pasa aceluiași Matarrita, și a stabilit scorul final, 2-0.
În acest sens, naționala lui Carlos Mora s-a impus în fața celor din Haiti, reprezentativă care a fost prezentă la Campionatul Mondial din această vară.
Jucătorul Craiovei a ajuns astfel la 4 reușite în ultimele 4 meciuri. Acesta a mai înscris o „dublă” în meciul cu Curacao (scor 3-4) și un gol în duelul cu Nicaragua (scor 3-0).
Costa Rica se află pe locul 4 în grupa A din Liga Națiunilor CONCACAF, cu 6 puncte acumulate după 4 etape.
Carlos Mora se va întoarce în România pentru a se alătura lotului Universității Craiova, înainte de reluarea Superligii. În etapa #11, oltenii vor juca cu Csikszereda, duminică, de la ora 18:00.