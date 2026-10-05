Pe val la națională  FOTO. Jucătorul Craiovei înscrie la foc automat: 4 goluri în 4 meciuri! » Decisiv în ultimul duel +8 foto
Foto: Imago
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Pe val la națională FOTO. Jucătorul Craiovei înscrie la foc automat: 4 goluri în 4 meciuri! » Decisiv în ultimul duel

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 05.10.2026, ora 13:36
alt-text Actualizat: 05.10.2026, ora 13:36
  • Carlos Mora (25 de ani), fotbalistul Universității Craiova, a înscris un gol în victoria obținută de Costa Rica cu Haiti, scor 2-0, în Liga Națiunilor CONCACAF.
  • Jucătorul campioanei României a ajuns la 4 reușite în ultimele 4 meciuri pentru naționala sa.
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Carlos Mora s-a dovedit a fi un jucător important al echipei antrenate Filipe Coelho și continuă să impresioneze și în tricoul reprezentativei nord-americane.

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FOTO. Carlos Mora, decisiv în meciul Costa Rica - Haiti 2-0

Mijlocașul oltenilor a deschis scorul în partida din noaptea de duminică spre luni. Mora a înscris în minutul 6, în urma unui corner executat de Ronald Matarrita.

Carlos Mora a scăpat de marcajul unui adversar, a pătruns rapid în careu și a lovit mingea cu capul, reușind să înscrie. Balonul a fost deviat de un fundaș din Haiti înainte să intre în poartă.

Costa Rica - Haiti 2-0. Carlos Mora a marcat un gol, în minutul 6. Foto: captură X/@TUDNUSA
Costa Rica - Haiti 2-0. Carlos Mora a marcat un gol, în minutul 6. Foto: captură X/@TUDNUSA

Galerie foto (8 imagini)

Costa Rica - Haiti 2-0. Carlos Mora a marcat un gol, în minutul 6. Foto: captură X/@TUDNUSA Costa Rica - Haiti 2-0. Carlos Mora a marcat un gol, în minutul 6. Foto: captură X/@TUDNUSA Costa Rica - Haiti 2-0. Carlos Mora a marcat un gol, în minutul 6. Foto: captură X/@TUDNUSA Costa Rica - Haiti 2-0. Carlos Mora a marcat un gol, în minutul 6. Foto: captură X/@TUDNUSA Costa Rica - Haiti 2-0. Carlos Mora a marcat un gol, în minutul 6. Foto: captură X/@TUDNUSA
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Costa Rica a mai punctat o dată în minutul 21, grație golului marcat de Andrey Soto, din pasa aceluiași Matarrita, și a stabilit scorul final, 2-0.

În acest sens, naționala lui Carlos Mora s-a impus în fața celor din Haiti, reprezentativă care a fost prezentă la Campionatul Mondial din această vară.

Jucătorul Craiovei a ajuns astfel la 4 reușite în ultimele 4 meciuri. Acesta a mai înscris o „dublă” în meciul cu Curacao (scor 3-4) și un gol în duelul cu Nicaragua (scor 3-0).

Costa Rica se află pe locul 4 în grupa A din Liga Națiunilor CONCACAF, cu 6 puncte acumulate după 4 etape.

27 de selecții
are Carlos Mora pentru naționala din Costa Rica. A marcat 4 goluri și a oferit o pasă decisivă

Carlos Mora se va întoarce în România pentru a se alătura lotului Universității Craiova, înainte de reluarea Superligii. În etapa #11, oltenii vor juca cu Csikszereda, duminică, de la ora 18:00.

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