„Era devastat” Ce a făcut Radu Drăgușin în vestiar după ce a fost eliminat cu Polonia

Florin Manea, agentul lui Radu Drăgușin (24 de ani), a dezvăluit care a fost reacția fundașului României după ce a fost eliminat în meciul cu Polonia (0-6) din Liga Națiunilor.

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Stoperul de la Fiorentina a primit cartonașul roșu în minutul 22 al partidei de la Varșovia, după ce l-a faultat pe Robert Lewandowski în careu.

Fostul atacant al Barcelonei a deschis scorul din penalty, iar apoi a urmat dezastrul pentru „tricolori”, care au evoluat în inferioritate numerică mai bine de o oră.

Florin Manea, despre Radu Drăgușin: „ Mi-a dat mesaj din vestiar”

Florin Manea a dezvăluit că a fost contactat de fundașul naționalei României imediat după ce a fost trimis la vestiare.

„Pe el, săracul, l-a dat afară în minutul 22 și, în minutul 27, mi-a dat mesaj din vestiar, pentru că era preocupat să știe dacă a fost sau nu fault: «Florin, ce am făcut, a fost fault?».

I-am spus că nu a fost nimic, nimic, chiar nimic. Deci, așa de preocupat era, pentru că el, în momentul în care a ajuns în vestiar, m-a sunat să vadă dacă a greșit sau nu.

Era devastat, pentru că jucasem bine până la momentul eliminării. Eu, dacă eram arbitru, i-aș fi dat cartonaș galben lui Lewandowski”, a declarat Florin Manea, conform sport.ro.

FOTO. Eliminarea lui Radu Drăgușin în meciul cu Polonia

Radu Drăgușin este suspendat pentru meciul cu Suedia de astăzi, de pe Arena Națională, din cauza cartonașului roșu primit în duelul cu Polonia.

Lotul României pentru meciul cu Suedia

Portari : Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru Fundași : Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Raul Opruț, Vladimir Screciu, Tony Strata

: Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Raul Opruț, Vladimir Screciu, Tony Strata Mijlocași : Tudor Băluță, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir

: Tudor Băluță, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir Atacanți: Florin Tănase, Dennis Man, Valentin Mihăilă

FOTO. Polonia - România 0-6, ultimul meci jucat de „tricolori”

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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