„Nu am realizat nimic până acum!” Cătălin Cîrjan, dezamăgit după revenirea spectaculoasă a lui Dinamo +6 foto
Cătălin Cîrjan. Foto: Sportpictures
Superliga

„Nu am realizat nimic până acum!” Cătălin Cîrjan, dezamăgit după revenirea spectaculoasă a lui Dinamo

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.10.2026, ora 21:50
alt-text Actualizat: 25.10.2026, ora 21:50
  • Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a vorbit despre remiza cu CFR Cluj, scor 2-2, din etapa #13 a Superligii.
  • Cîrjan a marcat primul gol al lui Dinamo, dar a fost dezamăgit că echipa sa a obținut doar un punct.
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Dinamo a fost condusă cu 2-0 în Gruia, însă a reușit să egaleze în doar trei minute, prin golurile marcate de Cătălin Cîrjan (78) și Dean Zandbergen (81).

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Cătălin Cîrjan, după CFR Cluj - Dinamo 2-2: „Ne pare rău că am luat doar un punct”

Deși echipa sa a recuperat un dezavantaj de două goluri, Cîrjan consideră că Dinamo a avut suficiente ocazii pentru a câștiga partida.

„Aș vrea să încep prin a spune că astăzi am jucat acasă și vreau să le mulțumesc suporterilor noștri.

Ne-am simțit incredibil cu ei în spate, au fost în număr foarte mare alături de noi și sunt incredibili. Ne pare rău că am luat doar un punct de aici.

Am luat două goluri ușor, din punctul meu de vedere. Important este că am avut reacție. Din păcate, nu am reușit să marcăm și golul trei”, a declarat Cătălin Cîrjan după meci, la Prima Sport.

CFR Cluj - Dinamo Foto sportpictures.eu.jpg
CFR Cluj - Dinamo Foto sportpictures.eu.jpg

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CFR Cluj - Dinamo Foto sportpictures.eu .jpg CFR Cluj - Dinamo Foto sportpictures.eu .jpg CFR Cluj - Dinamo Foto sportpictures.eu.jpg CFR Cluj - Dinamo Foto sportpictures.eu .jpg CFR Cluj - Dinamo Foto sportpictures.eu .jpg
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Cîrjan a amintit și de partida precedentă, cu FC Botoșani, în care dinamoviștii au ratat mai multe ocazii.

„S-au apărat foarte bine, au stat în jumătatea lor. Am văzut statisticile, avem 70% posesie și 24 de șuturi. Trebuie să marcăm mai ușor când avem ocazia.

Și meciul trecut, cu Botoșani, am avut foarte multe ocazii și nu am marcat. În prima repriză trebuia să deschidem scorul și altfel arăta meciul.

Trebuie să învățăm din greșeli și să arătăm mai bine meciul următor”, a explicat căpitanul lui Dinamo.

VIDEO. Golul marcat de Zandbergen în CFR - Dinamo 2-2

Cătălin Cîrjan, mesaj după ce Dinamo și-a păstrat primul loc: „Se poate schimba foarte ușor”

În urma remizei din Gruia, Dinamo a ajuns la 30 de puncte după 13 etape și a rămas pe primul loc în Superliga, la trei puncte de Rapid, ocupanta poziției secunde.

„Este un început de sezon foarte bun, dar nu am realizat nimic până acum.

Suntem pe primul loc, dar se poate schimba asta foarte ușor dacă nu suntem concentrați.

Trebuie să muncim în continuare, să dăm totul la fiecare meci și să strângem puncte”, a încheiat Cătălin Cîrjan.

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