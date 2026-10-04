„Toți au fugit!” Foștii selecționeri, criticați dur: „Iordănescu preferă să stea șomer. Contra a fugit mâncând pământul” +40 foto
Mirel Rădoi, Cosmin Contra și Edi Iordănescu, trei dintre foștii selecționeri ai României FOTO Montaj GOLAZO.ro
Nationala

„Toți au fugit!” Foștii selecționeri, criticați dur: „Iordănescu preferă să stea șomer. Contra a fugit mâncând pământul”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.10.2026, ora 20:20
alt-text Actualizat: 04.10.2026, ora 20:23
  • Ciprian Marica (40 de ani), fost atacant al echipei naționale, a analizat situația României după începutul slab din Liga Națiunilor.
  • Marica a vorbit și despre foștii selecționeri ai României. Acesta a spus că mai mulți dintre ei au ales să plece după ce au văzut cu ce probleme se confruntă echipa națională.
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„Tricolorii” nu au parte de începutul pe care și-l doreau în Liga Națiunilor. Naționala pregătită de Gică Hagi a înregistrat trei înfrângeri consecutive, ultima fiind de-a dreptul umilitoare, scor 0-6 cu Polonia.

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Marica, analiză dură despre foștii selecționeri: „Iordănescu preferă să stea șomer. Contra a fugit”

Marica a vorbit despre nevoia unei strategii pe termen lung la echipa națională.

„E o chestiune și de strategie. Trebuie să ne reevaluăm, să ne evaluăm corect. Să fim corecți unii cu alții.

Că tot așa o să schimbăm selecționeri, schimbăm loturi, schimbăm generații, obiective...”, a spus Ciprian Marica, la Digi Sport.

FOTO. Polonia - România 6-0

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (40 imagini)

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Fostul atacant a vorbit apoi despre Gică Hagi, despre care spune că are nevoie de timp pentru a-și pune în aplicare ideile.

„Gică Hagi e un om încăpățânat. A reușit la Constanța pentru că a fost încăpățânat. N-a ascultat în stânga și în dreapta, a mers înainte cu ceea ce a știut el și a reușit.

M-aș bucura să fie și de această dată cazul”, a afirmat Marica.

Acesta și-a continuat analiza printr-o comparație cu foștii selecționeri ai României.

Cam toți selecționerii care au fost, sub o formă sau alta, au fugit. Edi Iordănescu preferă să stea șomer de un an și ceva. Contra avea barajul, a plecat, a fugit. Rădoi la fel, a plecat mâncând pământul. Și Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l ierte. La început toți suntem euforici, credem că putem, iar după aceea ne dăm seama că, de fapt, valoarea noastră nu este asta. Ciprian Marica, fost internațional român

Selecționerii României din 2009 până în prezent:

  • Răzvan Lucescu - 2009-2011
  • Victor Pițurcă - 2011-2014
  • Anghel Iordănescu - 2014-2016
  • Christoph Daum - 2016-2017
  • Cosmin Contra - 2017-2019
  • Mirel Rădoi - 2019-2021
  • Edi Iordănescu - 2022-2024
  • Mircea Lucescu - 2024-2026
  • Gheorghe Hagi - din 2026

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