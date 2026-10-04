Ciprian Marica (40 de ani), fost atacant al echipei naționale, a analizat situația României după începutul slab din Liga Națiunilor.

Marica a vorbit și despre foștii selecționeri ai României. Acesta a spus că mai mulți dintre ei au ales să plece după ce au văzut cu ce probleme se confruntă echipa națională.

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„Tricolorii” nu au parte de începutul pe care și-l doreau în Liga Națiunilor. Naționala pregătită de Gică Hagi a înregistrat trei înfrângeri consecutive, ultima fiind de-a dreptul umilitoare, scor 0-6 cu Polonia.

Marica, analiză dură despre foștii selecționeri: „Iordănescu preferă să stea șomer. Contra a fugit”

Marica a vorbit despre nevoia unei strategii pe termen lung la echipa națională.

„E o chestiune și de strategie. Trebuie să ne reevaluăm, să ne evaluăm corect. Să fim corecți unii cu alții.

Că tot așa o să schimbăm selecționeri, schimbăm loturi, schimbăm generații, obiective...”, a spus Ciprian Marica, la Digi Sport.

FOTO. Polonia - România 6-0

Fostul atacant a vorbit apoi despre Gică Hagi, despre care spune că are nevoie de timp pentru a-și pune în aplicare ideile.

„Gică Hagi e un om încăpățânat. A reușit la Constanța pentru că a fost încăpățânat. N-a ascultat în stânga și în dreapta, a mers înainte cu ceea ce a știut el și a reușit.

M-aș bucura să fie și de această dată cazul”, a afirmat Marica.

Acesta și-a continuat analiza printr-o comparație cu foștii selecționeri ai României.

Cam toți selecționerii care au fost, sub o formă sau alta, au fugit. Edi Iordănescu preferă să stea șomer de un an și ceva. Contra avea barajul, a plecat, a fugit. Rădoi la fel, a plecat mâncând pământul. Și Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l ierte. La început toți suntem euforici, credem că putem, iar după aceea ne dăm seama că, de fapt, valoarea noastră nu este asta. Ciprian Marica, fost internațional român

Selecționerii României din 2009 până în prezent:

Răzvan Lucescu - 2009-2011

Victor Pițurcă - 2011-2014

Anghel Iordănescu - 2014-2016

Christoph Daum - 2016-2017

Cosmin Contra - 2017-2019

Mirel Rădoi - 2019-2021

Edi Iordănescu - 2022-2024

Mircea Lucescu - 2024-2026

Gheorghe Hagi - din 2026

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