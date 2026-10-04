Novak Djokovic (39 de ani, 11 ATP) a ajuns la 32 de meciuri consecutive fără eșec la ATP Beijing, stabilind un record absolut în ierarhie.

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Sportivul s-a calificat în semifinalele turneului din China, după ce a trecut de Alexander Zverev (2 ATP), scor 4-6, 6-4, 6-4 și a depășit performanța lui Rafael Nadal, stabilită între 2005 și 2009.

Novak Djokovic, de neoprit la Beijing

Djokovic a revenit la turneul de la Beijing după 11 ani și și-a continuat seria de meciuri fără eșec în această competiție, după un duel de 2 ore și 35 de minute cu Alexander Zverev, recent câștigător la US Open.

Legendarul sportiv a revenit de la 0-1 și a obținut o calificare în penultimul act al turneului pe care l-a câștigat de 6 ori de-a lungul carierei.

Astfel, sârbul a ajuns la 32 de meciuri fără eșec la Beijing, depășind performanța lui Rafael Nadal, care a fost neînvins timp de 31 de partide la Roland-Garros, între 2005 și 2009, conform atptour.com.

Top 5 serii fără eșecuri ale tenismenilor în cadrul aceluiași turneu:

Jucător Performanță 1. Novak Djokovic 32-0 (Beijing) 2. Rafael Nadal 31-0 (Roland-Garros) 3. John McEnroe 23-0 (Milano) 4. Mats Wilander 23-0 (Barcelona) 5. John McEnroe 22-0 (Sydney)

Djokovic luptă acum pentru revenirea în top 10 ATP, dar și pentru un loc la Turneul Campionilor, care se va desfășura în perioada 15-22 noiembrie.

În prezent, sârbul ocupă locul 10 în clasamentul Race 2026, la 680 de puncte de Medvedev, care este următorul său adversar la Beijing.

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