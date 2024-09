Constantin Gâlcă (52 de ani) s-a declarat nemulțumit de atitudinea elevilor săi, după prima înfrângere a sezonului, scor 1-2, cu Dinamo, în etapa #7 din Liga 1.

Golurile „câinilor” au fost marcate de către Ahmed Bani (min. 1) și Eddy Gnahore (min. 42), în timp ce pentru olteni a punctat Elvir Koljic (min. 44).

Tehnicianul oltenilor consideră că startul partidei a fost momentul decisiv al jocului.

De altfel, Craiova a început meciul practic de la 1-0, după reușita lui Bani, din secunda 30 a meciului.

Dinamo - Craiova. Constantin Gâlcă: „Mă așteptam să câștigăm”

Deși a jucat cu doi oameni în plus, după eliminările lui Sivis, din minutul 58, respectiv, Homawoo, din minutul 82, Universitatea Craiova nu a putut scoate un rezultat pozitiv din derby-ul cu Dinamo.

„Cred că începutul meciului a fost decisiv pentru prima repriză cel puțin. Am primit gol imediat după startul jocului. Nici mingea nu a fost trimisă unde trebuie. Am făcut presing, apoi ne-au prins descoperiți. A avut timp atacantul să se întoarcă și am primit golul.

Al doilea gol a venit tot după o deviere a noastră, a lui Maldonado. N-am reușit în repriza a doua să fim puțin mai limpezi la minte, să putem să găsim spațiile necesare, să venim cu multe centrări. Am mai avut și acea bară în prima repriză, a lui Mitriță. Mă așteptam să câștigăm și e o lovitură grea pentru noi.

Bineînțeles, când începi cu accidentări (n.r.- ale lui Paradela și Anzor), normal că-ți încurcă tot, îți dă planul peste cap, dar nu e o scuză. Trebuia să câștigăm, să fim mai clari. Am vrut să venim cu mai mulți jucători de atac, să creăm mai multe acțiuni și să le finalizăm mult mai bine”, a spus Gâlcă.

„Calitate au, atitudine nu”

Întrebat despre meciul cu Rapid de runda viitoare, tehnicianul a transmis ce așteapă de la echipa sa.

„Va fi un meci greu, la Iasi au jucat altceva, altă bucurie in joc, va fi un meci greu. Îmi doresc ca echipa mea sa aibă atitudine. Calitate au, atitudine nu”, a spus Constantin Gâlcă la conferința de presă.