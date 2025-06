„România, fără forță”  Bogdan Stancu, fostul atacant al naționalei, critică modul în care tricolorii U21 au abordat meciul cu Spania

Bogdan Stancu, 37 de ani, declară că naționala U21 „a greșit tactic” în partida pierdută în fața Spania, scor 1-2, la CE de tineret.

Fostul atacant al naționalei e de părere că absența lui Daniel Pancu de pe banca tehnică a reprezentat o problemă pentru moralul tinerilor „tricolori”.

După înfrângerile cu Italia și Spania, România joacă ultima partidă la Europeanul U21 pe 17 iunie, cu Slovacia.

România a pierdut și cel de-al doilea meci de la Campionatul European U21, după înfrângerea din fața Italiei.

Am condus Spania, prin golul lui Louis Munteanu, dar presiunea constantă a ibericilor a fost răsplătită în două rânduri, pe final, când Jauregizar, minutul 85, și Fernandez, trei minute mai târziu, au înscris.

Bogdan Stancu: „Fără putere”

Într-un interviu acordat în exclusivitate cititorilor GOLAZO.ro, fostul atacant al naționalei, Bogdan Stancu, a declarat că tactica tricolorilor mici a fost falimentară.

De asemenea, cel poreclit „Motanul” a spus că Louis Munteanu va face pasul la o echipă în străinătate și că Blănuță nu trebuie blamat pentru cartonașul roșu încasat cu Spania.

Bogdan Stancu: „Per total, Spania a meritat să câștige”

Salut, Bogdan. O națională de tineret mai curajoasă în partida cu Spania decât în partida cu Italia?

Mi s-a părut parcă... fără putere. Nu aveau forță. S-au și retras, mai ales în repriza a doua, în defensivă, poate la adăpostul acelui gol marcat de Louis Munteanu. Asta a fost o mare greșeală. La ce calitate au jucătorii spanioli, era doar o problemă de timp până vor marca. Se vedea de departe că asta se va întâmpla. Sigur, puteam avea noroc și așa am fi scăpat fără gol primit, dar ar fi fost un lucru foarte norocos. Nu cred că trebuia să facem un pas atât de mare în defensivă. Nu știu de ce au făcut această greșeală tactică.

Dar și cu această cantonare în defensivă, tot România a avut, până la marcarea celor două goluri de Spania, cele mai mari ocazii din repriza secundă. Prin Rareș Ilie, în două rânduri, și Grameni.

Da, așa e. Dacă fructificam una dintre ele, poate la 2-0 era mai greu să revină ei. Iar băieții noștri ar fi avut un moral și mai bun. Dar, dacă privim realist numărul de ocazii... Ei au ratat un penalty, o bară. Sava a apărat și el câteva mingi periculoase. Per total, cu siguranță, Spania a meritat să câștige. E păcat pentru că avem o națională cu potențial mare, însă am jucat și contra a două echipe foarte, foarte bune. Poate dacă jucam cu Slovacia în unul dintre aceste două partide, și câștigam, altfel am fi abordat un meci cu Italia sau Spania.

Golul lui Louis Munteanu? O execuție deosebită.

Foarte frumos. El e jucător de execuție, am văzut cu toții și în campionatul României. Un fotbalist cu calități, mie personal îmi place foarte mult. S-a zbătut cu Spania, a încercat, dar e foarte greu să te lupți un meci întreg cu apărătorii iberici. Care erau foarte puternici, agresivi.

Bogdan Stancu: „ Și-a făcut-o cu mâna lui”

Crezi că e momentul ca el să plece într-un alt campionat?

Sigur o va face. Dacă nu în acest sezon, atunci sezonul următor. Are calitățile necesare pentru a face față în alt campionat, mai puternic. Eu sper să reușească și în străinătate, pentru că acum e mai matur decât la experiența de la Fiorentina.

1,7 milioane de euro plătea echipa viola în 2020, celor de la Viitorul Constanța, pentru Louis Munteanu.

Și mental pare mai puternic. Să nu uităm că el venea după ratarea unui penalty în partida cu Italia.

Se întâmplă. Și eu am ratat un penalty (n.r. cu Armenia, scor 1-0), când jucam la naționala mare. Pot să-ți spun că te apasă, mai ales dacă nu se obține un rezultat pozitiv, dar dacă ai tărie de caracter, treci peste. Nu ai de ales. Și marii jucători ratează. Se poate depăși repede un astfel de moment. Iar Munteanu a demonstrat în partida cu Spania că nu e afectat.

Dar cine poate fi afectat e Blănuță. Jucătorul celor de la FCU Craiova e considerat „țapul ispășitor” al partidei cu Spania.

Am văzut, dar îmi pare rău pentru el. Pentru ce s-a întâmplat. Am greși foarte mult dacă i-am pune în cârcă necalificarea României din grupă. A fost neatent. Nu trebuia să se ducă atât de tare la adversar, dar asta e. El trebuie să învețe din povestea asta. Dar nu a fost un atac dur voit, ci doar a apreciat greșit distanța.

Blănuță e un jucător bun, un „număr 9” care are potențial de a crește în valoare. Depinde de el ce va face în continuare. Desigur, și de antrenori. Dar eu cred că e foarte greu una fără alta. Adică și antrenorii au un rol, dar fără dorința sportivului nu merge. Eu am discutat cu Blănuță, pentru că-mi place să le spun fotbaliștilor tineri ce calități au, dar și ce lipsuri. Asta pentru a lucra la ele. Ioan Ovidiu Sabău, antrenor U Cluj, pentru GOLAZO.ro

Mai avem meciul cu Slovacia. Unul fără miză. Ce așteptări să avem de la el?

Trebuie tratat foarte serios, ca și primele două. Doar nu o să ne prezentăm la meci și o să ne dăm la o parte pentru că noi nu mai avem șanse la calificare. Mai ales că o victorie ar fi bună pentru moralul băieților. Iar cu Slovacia ne vom putea face jocul nostru, de posesie. Trebuie să atacăm, să ne creăm ocazii, să vedem și lucruri foarte bune pe fază ofensivă.

Pancu a spus că dacă era pe bancă la meciul cu Italia, tricolorii mici ar fi câștigat acel meci. Poate și cu Spania ar fi fost benefică prezența lui mai aproape de jucători.

Și eu cred la fel. Îți spun din experiență, mai ales la vârste mai mici, aveam nevoie să simt antrenorul aproape. Cum te încuraja, sfaturile pe care ți le dădea în timpul partidei. Era important pentru moral, mai ales în perioadele de dominare ale Spaniei, dar Pancu și-a făcut-o cu mâna lui. Sigur a fost un dezavantaj. Acum e prea târziu ca să regretăm.

