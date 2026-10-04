Start cu dreptul în Europa Corona Brașov, victorie în meciul cu  Steaua Roșie Belgrad din EHF European League +7 foto
Corona Brașov, meci cu Steaua Roșie Belgrad. Foto: Sportpictures
Handbal

Start cu dreptul în Europa Corona Brașov, victorie în meciul cu Steaua Roșie Belgrad din EHF European League

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.10.2026, ora 18:12
alt-text Actualizat: 04.10.2026, ora 18:13
  • Corona Brașov a învins-o pe Steaua Roșie Belgrad, scor 32-25, în prima manșă din turul al doilea preliminar al EHF European League la handbal feminin.
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Formația brașoveană a făcut diferența în repriza secundă, după o primă parte echilibrată, încheiată la egalitate, 13-13.

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Corona Brașov a învins-o pe Steaua Roșie Belgrad și a făcut primul pas spre turul următor

Pentru Corona Brașov, acesta a fost primul meci european al sezonului. Echipa venea după un început modest în Liga Florilor, cu două remize și două înfrângeri.

Înaintea partidei, Steaua Roșie venea după două victorii în campionatul Serbiei și după o perioadă de pregătire în care întâlnise adversare puternice, precum Podravka Koprivnica și Gyor.

Corona Brașov - Steaua Roșie Belgrad, în EHF European League. Foto: Sport Pictures
Corona Brașov - Steaua Roșie Belgrad, în EHF European League. Foto: Sport Pictures

Galerie foto (7 imagini)

Corona Brașov - Steaua Roșie Belgrad, în EHF European League. Foto: Sport Pictures Corona Brașov - Steaua Roșie Belgrad, în EHF European League. Foto: Sport Pictures Corona Brașov - Steaua Roșie Belgrad, în EHF European League. Foto: Sport Pictures Corona Brașov - Steaua Roșie Belgrad, în EHF European League. Foto: Sport Pictures Corona Brașov - Steaua Roșie Belgrad, în EHF European League. Foto: Sport Pictures
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Corona a trecut însă cu bine peste primul test european. După 13-13 la pauză, elevele lui Bent Dahl s-au desprins treptat și au reuşit să obţină victoria.

Pentru Corona Brașov, cea mai bună marcatoare a fost Ksenia Makeeva, cu 6 goluri.

Bianca Bazaliu și Magda Balsam au înscris câte 5 goluri, iar Sara Afentăler și Karolina Kochaniak câte 4.

De la Steaua Roșie Belgrad, cea mai bună marcatoare a fost Naina Klein, cu 6 goluri.

Bogdan Oancea, directorul general al Coronei Brașov, spunea înaintea partidei că obiectivul era un parcurs cât mai lung în Europa, conform monitorulexpres.ro.

Este o dublă pe care eu sper să o tranșăm în favoarea noastră și să luăm ce este mai bun din ea. Este un început de parcurs european pe care noi ni-l dorim cât mai lung. Vrem să ieșim din grupe. Brașovul are nevoie de handbal și handbalul are nevoie de Brașov. Bogdan Oancea, directorul general al Coronei Brașov

Corona pleacă astfel cu un avantaj de șapte goluri înaintea manșei secunde, programată pe 10 octombrie, de la ora 20:00, la Belgrad.

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