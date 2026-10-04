„E nevoie” Mesajul naționalei cu o zi înainte de meciul cu Suedia » Cine va interpreta imnul

Federația Română de Fotbal (FRF) a transmis un mesaj înaintea partidei cu Suedia, de pe Arena Națională, din etapa #4 a Ligii Națiunilor.

Cine va interpreta imnul național la acest meci, mai jos în articol.

România - Suedia se joacă luni, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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„Tricolorii” nu au parte de începutul pe care și-l doreau în Liga Națiunilor. Naționala pregătită de Gică Hagi are trei înfrângeri consecutive și vine după eșecul umilitor suferit la Varșovia, scor 0-6 cu Polonia.

FRF, mesaj înainte de meciul cu Suedia: „Adevărata susținere nu se vede la victorii”

Duelul cu Suedia este și unul special. Este primul meci oficial al naționalei de pe teren propriu în fața propriilor suporteri, după numirea lui Hagi pe bancă.

România a jucat deja cu Bosnia pe Arena Națională (scor 2-4), dar meciul s-a disputat fără spectatori.

Sancțiunea primită din partea UEFA a venit după incidentele de la meciul România - Kosovo (3-0 la „masa verde”) din 15 noiembrie 2024, partidă abandonată înainte de fluierul final după ce jucătorii kosovari au părăsit terenul.

„Mâine seară, după aproape un an, tricolorii revin pe Arena Națională, în fața suporterilor!

Știm că nu sunt momente ușoare. Dar adevărata susținere nu se vede la victorii. Iubirea oferită în cele mai grele clipe este cea care impulsionează, motivează și ridică”, a transmis FRF pe Facebook.

În plus, imnul României va fi interpretat de tenorul Teodor Ilincăi, cel care a mai fost prezent la un meci al „tricolorilor” de anul trecut.

„Înainte de meciul cu Suedia, imnul național al României va fi cântat de o arenă întreagă! Tonul va fi dat de tenorul Teodor Ilincăi, iar versurile vor fi afișate pe cubul central și pe sistemul LED.

E nevoie să răsune stadionul și să arătăm de la început ce înseamnă 50.000 de români care vom spune: Suntem aici și #LuptamImpreună! Pentru România!”, a mai anunțat FRF.

Teodor Ilincăi a mai interpretat imnul și la meciul României cu Austria (1-0) de pe 12 octombrie 2025, din preliminariile Campionatului Mondial 2026.

Ilincăi este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați tenori din generația sa, iar de-a lungul timpului a colaborat cu mai multe teatre de operă din toată lumea.

El a câștigat numeroase premii și distincții de-a lungul vremii, fiind cunoscut la nivel internațional.

FOTO. Polonia - România 6-0, în Liga Națiunilor

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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