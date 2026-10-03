Planul lui Chivu Antrenorul lui Inter are un obiectiv îndrăzneț: „Este visul tuturor” + A remarcat evoluția unui jucător

Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, se gândește la câștigarea Ligii Campionilor cu echipa sa, după un sezon excepțional în Serie A.

Tehnicianul român a vorbit și despre evoluția lui Pio Esposito (21 de ani), atacant în care Chivu și-a pus încrederea, la juniorii lui Inter.

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Inter a câștigat campionatul și Cupa Italiei în primul sezon al lui Cristi Chivu pe banca echipei.

„Nerazzurrii” au părăsit prematur Liga Campionilor, în șaisprezecimi, dar românul recunoaște acum că și-ar dori să câștige competiția în acest sezon.

Cristi Chivu: „Să câștigi Liga Campionilor este extraordinar”

„Nu mă gândesc niciodată prea mult pe termen lung, pentru că, pornind cu pași mici, poți ajunge la obiectivele care îți permit apoi să visezi mult mai mult”, a declarat în primă parte Chivu într-un interviu pentru FutNet, citat de gazzetta.it.

Deși își dorește să câștige Liga Campionilor, Chivu a subliniat ideea că această performanță nu este ușor de atins.

„Să câștigi Liga Campionilor este extraordinar. Este visul tuturor. Nu există o rețetă care să-ți ofere certitudinea că poți câștiga trofeul. Nu există nici bani și nici idei care să-ți permită să cumperi unul. Este rezultatul mai multor lucruri.

În timpul sezonului ajungi la un anumit punct, undeva prin martie, și îți dai seama unde te afli. Pentru că astăzi este simplu să spui cine este favorită, cel puțin pe hârtie. Dar să spui cine va ajunge până la capăt, cine va câștiga, nu este la fel de simplu”, a mai spus Chivu.

Vreau să creez și să las ceva important în istoria acestei minunate echipe. Pentru asta muncesc. Cristi Chivu, antrenor Inter

Cristi Chivu, despre Pio Esposito: „Acum este mai pregătit”

Chivu îl cunoaște pe Pio Esposito de la echipa U14 a lui Inter, iar antrenorul român a fost cel care l-a promovat la echipa Primavera.

„A răspuns foarte bine, comportându-se ca o persoană foarte sensibilă. A profitat de ceea ce i-am oferit eu și de propriile sale merite. El a avut curajul, pentru că nimeni nu vorbește despre acest lucru, să părăsească echipa Primavera. Putea alege drumul mai ușor.

Putea să mai rămână un an, să-și crească încrederea în propriile forțe, poate înscriind 30 sau 40 de goluri, dar a înțeles, mergând într-un alt loc, cât de mult mai avea de muncit”.

Acum este mai pregătit, mai matur, dar are aceeași foame de performanță și aceeași dorință de a se îmbunătăți. Cristi Chivu, despre Pio Esposito

În sezonul trecut, Pio Esposito a marcat 10 goluri și a oferit 6 pase decisive în 48 de meciuri jucate pentru Inter. În actuala stagiune, atacantul are 2 goluri și o pasă decisivă în 5 apariții.

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