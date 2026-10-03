Reproșuri pentru tricolori MM Stoica: „Nu mă așteptam să nu dea totul pentru Hagi” + lăsat mască de reacția „Regelui” +40 foto
Gică Hagi. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Nationala

Reproșuri pentru tricolori MM Stoica: „Nu mă așteptam să nu dea totul pentru Hagi” + lăsat mască de reacția „Regelui”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 19:20
alt-text Actualizat: 03.10.2026, ora 19:22
  • Mihai Stoica (61 de ani) a analizat imaginile văzute cu selecționerul Gică Hagi (61 de ani) în timpul partidei cu Polonia, scor 0-6.
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Oficialul de la FCSB a vorbit cu părere de rău despre selecționer și reacțiile sale de descumpănire totală, pe măsură ce elevii săi încasau gol după gol la Varșovia.

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Mihai Stoica: „Hagi vede jucătorii români mai buni decât sunt”

„Îmi venea să nu mă uit la Hagi. Îl cunosc atât de bine și am avut chiar privilegiul de a-l cunoaște îndeaproape. Hagi este, poate, numărul unu din punct de vedere al patriotismului.

El, când vorbește de România, se entuziasmează. În situația asta, când părea că tot ce putem face este doar să așteptăm următorul gol, pentru mine era un deja-vu.

Ultimul meci jucat de echipa mea a fost la Craiova și exact greșeli de genul ăsta am făcut. Sunt greșeli care, efectiv, nu se pot explica. Am văzut la orice nivel și jucători imenși care greșesc, dar nu atât de multe și nu cei mai valoroși jucători.

Efectiv Gigă Hagi crede în România. Eu zic că, fiind atât de disperat după România, Hagi este subiectiv din multe privințe. Vede jucătorii români mai buni decât sunt”, a spus Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (40 imagini)

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Cu toate acestea, oficialul de la FCSB nu-și pierde încrederea în selecționer și are speranțe mari că va redresa situația.

„Cred că mai vinovat decât se consideră Hagi nu trebuie să-l considerăm noi. Sper să aibă tăria să continue, pentru că eu am spus ceva în momentul în care s-a concretizat numirea sa ca selecționer, că este singurul care ne poate scoate din impas.

Nu știu dacă, acum, trebuie să tragem concluzii. Nu am cum să mă răzgândesc, dar trebuie să învețe din ce s-a întâmplat.

Nu-mi permit să dau sfaturi, dar cred că trebuie schimbare în primul rând la atitudinea anumitor jucători. Tot el trebuie să ne scoată din situația asta”, a mai spus Stoica.

Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (7 imagini)

Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Mihai Stoica: „Mă așteptam, din respect pentru Gică Hagi, unii jucători să aibă altă atitudine”

MM Stoica s-a arătat dezamăgit că „tricolorii” nu dau totul din respect pentru Gică Hagi.

„Eu sunt aceeași generație cu Gică Hagi. În ’95 am fost cu Valentin Ștefan, căpitanul Oțelului, care era chemat chiar dacă exista Generația de Aur, el și Ion Viorel au fost chemați la echipa națională la momentul ăla de Anghel Iordănescu, pentru că Oțelul juca un fotbal foarte, foarte bun în acea perioadă cu regretatul Vasile Simionaș.

Și am fost la Pompiliu Popescu cu Vali Ștefan să-l consulte. Am intrat în cabinet și la un moment dat a intrat Gică Hagi. Reține, aveam 30 de ani. A intrat Gică Hagi, care era căpitanul naționalei.

Crede-mă, am vrut să articulez niște cuvinte și nu am reușit. Efectiv îmi transpiraseră palmele că intrase Gică Hagi. Ăsta era respectul pe care îl aveam pentru un fotbalist din generația mea, dar era Gică Hagi și tocmai de aceea.

În timp generațiile se schimbă, respectul pentru liderii de generație poate se pierde, că așa sunt generațiile. Pe vremuri, dacă îți luai doar un șut în fund de la vreun senior, erai mulțumit. Nu mă așteptam însă să existe fotbaliști care pentru Gică Hagi să nu dea totul.

Mie nu-mi place trompetismul ăsta, sunt român, Generația de Suflet, mie mi se par chestiile astea forțate. Nu știu dacă patriotismul te îmbie să joci și să dai tot. Mă așteptam, din respect pentru Gică Hagi, pentru cine a fost și este în fotbalul românesc, unii jucători să aibă altă atitudine”, a mai transmis Mihai Stoica.

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