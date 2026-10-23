Ronaldo, încă un gol în Golf VIDEO. De câte reușite mai are nevoie până la borna istorică de 1.000
Campionate

Ronaldo, încă un gol în Golf VIDEO. De câte reușite mai are nevoie până la borna istorică de 1.000

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 23.10.2026, ora 18:52
alt-text Actualizat: 23.10.2026, ora 18:53
  • Cristiano Ronaldo (41 de ani) a înscris în victoria obținută de Al Nassr pe terenul lui Al Fayha, scor 3-1, și continuă cursa spre o bornă istorică în fotbalul mondial.
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Portughezul a revenit pe lista marcatorilor după ce a ratat un penalty în etapa precedentă, în victoria cu Neom, scor 1-0. Cristiano a ajuns astfel la 982 de goluri marcate în carieră și mai are nevoie de numai 18 pentru a atinge pragul de 1.000.

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VIDEO. Cristiano Ronaldo, încă un pas spre golul 1.000

Al Hamdan a deschis scorul în minutul 4, însă Al Nassr a restabilit egalitatea după pauză. În minutul 49, Joao Felix a executat o lovitură liberă din partea dreaptă, iar Ronaldo a trimis mingea în plasă cu o lovitură de cap, de la aproximativ 10 metri.

Trei minute mai târziu, starul portughez a mai înscris o dată, după un contraatac rapid. Ronaldo a primit balonul în centrul careului și a reluat simplu în plasă, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid la începutul fazei.

Bongonda a egalat pentru Al Fayha în minutul 66, dar Angelo a refăcut diferența de două goluri în minutul 79, stabilind scorul final, 3-1 pentru Al Nassr.

Acesta a fost al cincilea gol marcat de Ronaldo în actuala ediție a campionatului Arabiei Saudite, în nouă meciuri disputate. Portughezul este însă departe de liderul clasamentului golgheterilor, Ivan Toney, care a ajuns deja la 11 reușite.

Al Nassr ocupă locul al doilea în campionat, la egalitate de puncte cu Al Qadsiah.

Următorul meci al echipei lui Cristiano Ronaldo este programat luni, cu Al Wasl, în etapa a treia din Liga Campionilor Asiei.

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