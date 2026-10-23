Constantin Grameni (24 de ani), mijlocașul Rapidului, a vorbit despre derby-ul cu FCSB.

FCSB - Rapid se joacă sâmbătă, de la ora 21:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Grameni susține că nu există vreo favorită înaintea partidei de pe Arena Națională.

Constantin Grameni înainte de FCSB - Rapid: „Nu cred că va fi o favorită”

Mijlocașul este conștient că moralul celor de la FCSB este la cote ridicate după victoriile cu Oțelul (1-0) și FC Voluntari (2-1), însă crede cu tărie că giuleștenii vor reuși să se impună dacă respectă planul tactic impus de Daniel Pancu.

„E frumos să pornești ca favorit într-un derby, dar nu cred că mai contează acest lucru. S-a văzut și în finalul sezonului trecut că FCSB din play-out a bătut-o pe Dinamo din play-off.

Ei vin după două victorii la rând, probabil și încrederea lor va fi la cote maxime. Probabil vor avea mai mulți suporteri în tribune. Sunt gazde. Nu cred că va fi o favorită. Noi trebuie să facem doar ce ne cere Mister (n.r. - Daniel Pancu) și cred că vom fi bine, vom câștiga meciul”, a declarat Grameni, citat de digisport.ro.

Meciul cred că va fi unul intens, în care și noi, și ei vor urmări să nu greșim primii și să profităm de greșeala adversarului. E destul de important în derby și cine deschide scorul primul. Constantin Grameni, mijlocaș Rapid

Constantin Grameni: „Cu siguranță că e mai greu cu Reghecampf pe bancă”

Întrebat dacă derby-ul va fi unul mult mai complicat după revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca FCSB, mijlocașul a afirmat:

„Cu siguranță, poate în urmă cu câteva săptămâni era și puțină incertitudine la ei.

Acum, venind «Reghe», care a avut mereu rezultate bune la FCSB și care a demonstrat în fotbalul românesc de ce e în stare, vă dați seama că-i ajută și pe ei. Nu ne sperie asta, din contră, ne motivează mai mult”, a concluzionat Grameni.

2 goluri și 2 pase decisive a reușit Grameni pentru Rapid în 13 apariții în acest sezon

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