„A schimbat tot meciul” Dan Petrescu, despre momentul care a decis meciul cu Polonia: „Gică avea nevoie de asta” +45 foto
Dan Petrescu FOTO: SportPictures
Nationala

„A schimbat tot meciul” Dan Petrescu, despre momentul care a decis meciul cu Polonia: „Gică avea nevoie de asta”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.11.2026, ora 16:56
alt-text Actualizat: 15.11.2026, ora 16:56
  • Dan Petrescu (58 de ani), fostul internațional român, a analizat victoria României în fața Poloniei, scor 2-1, în etapa #5 a Ligii Națiunilor.
  • Antrenorul l-a remarcat în mod special pe Daniel Bîrligea (26 de ani).
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Daniel Bîrligea a contribuit la ambele goluri ale României, marcate de Alexandru Cicâldău și Dennis Man, în minutele 68 și 72.

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Dan Petrescu, după România - Polonia 2-1: „Intrarea lui Bîrligea a schimbat tot meciul”

Dan Petrescu, fostul său antrenor de la CFR Cluj, a lăudat modul în care Bîrligea a intrat în meci.

„Mi-a plăcut atitudinea băieților din primul minut, chiar dacă Polonia a început mai bine. Intrarea lui Bîrligea a schimbat tot meciul, părerea mea.

Mi-a plăcut atitudinea lui, ținând cont că a fost rezervă, a venit de pe bancă. Chiar dacă joacă în Italia, nu a făcut fițe, cum mai fac unii. A schimbat aproape de unul singur rezultatul. La ambele goluri a contribuit decisiv.

Pe Bîrligea l-a ajutat și faptul că a ajuns în Italia, un campionat unde, dacă nu ești serios, nu ai cum să reziști”, a spus Dan Petrescu pentru digisport.ro.

58 de meciuri
a disputat Daniel Bîrligea sub comanda lui Dan Petrescu la CFR Cluj, în care a marcat 16 goluri și a oferit 5 pase decisive

Dan Petrescu, despre Gică Hagi: „Avea nevoie de acest succes pentru încredere”

Fostul fundaș dreapta al „Generației de Aur” a vorbit și despre importanța victoriei pentru Gică Hagi, care a obținut primul succes oficial din cel de-al doilea mandat la echipa națională.

„În primul rând, sunt foarte fericit pentru națională, pentru Hagi și pentru ce am arătat. M-a bucurat că stadionul a fost plin. Sincer, nu mă așteptam.

Spun asta pentru că rezultatele din ultima perioadă nu au fost cele mai bune. Jucătorii aveau nevoie de susținere la acest meci și cred că fanii au o contribuție foarte mare la această victorie.

De asemenea, Gică Hagi avea și el nevoie de acest succes pentru încredere, după criticile primite”, a mai spus Petrescu.

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro

Galerie foto (45 imagini)

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
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România ocupă ultimul loc în grupă, cu trei puncte, și va disputa ultima partidă din actuala ediție a Ligii Națiunilor împotriva Bosniei, marți, de la 21:45.

„O victorie importantă, toți jucătorii merită felicitați. Am avut atitudine, asta s-a schimbat față de data trecută. Și publicul a însemnat foarte mult. Și cu Bosnia, dacă aveam fanii în spate, nu pierdeam acel meci.

Urmează meciul cu Bosnia și trebuie să înțelegem cât de dificil este acel duel. Sunt periculoși, dar trebuie să câștigăm. Asta le spuneam și eu jucătorilor la echipele unde am lucrat: victoriile aduc victorii mereu”, a mai spus Dan Petrescu.

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