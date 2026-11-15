„MM nu a plecat” Reghecampf, reacție surprinzătoare: „Mai aveți puțină răbdare”

Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul FCSB, a vorbit pentru prima dată despre plecarea lui Mihai Stoica (61 de ani) din conducerea clubului, după victoria din amicalul cu Chindia Târgoviște, scor 2-1.

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Patronul roș-albaștrilor decisese să îi retragă o parte din atribuții lui Mihai Stoica, însă fostul oficial nu a acceptat să continue într-un rol cu mai puțină putere de decizie.

Becali a confirmat despărțirea și a precizat că a încercat să îl convingă să rămână, fără succes însă.

Laurențiu Reghecampf, despre plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB: „Mai aveți puțină răbdare”

La finalul amicalului cu Chindia, Reghecampf a dat de înțeles că Mihai Stoica ar putea reveni la FCSB.

„Eu consider că nu a plecat, dar mai aveți puțină răbdare. Eu consider că este temporar. Și, cu siguranță, lucrurile se vor rezolva. Va face întotdeauna parte din familia noastră, indiferent ce se discută.

Mulți se hazardează și vorbesc multe prostii. Mihai Stoica înseamnă Steaua (n.r. - FCSB). Există anumite momente în care ai nevoie de liniște”, a declarat Laurențiu Reghecampf, conform gsp.ro.

Antrenorul a evitat să ofere detalii despre conversațiile purtate cu Gigi Becali.

„N-am discutat încă cu el. Discuțiile pe care eu le am cu patronul nu le discut în presă. Discutăm doar chestii care țin de pregătirea echipei, nu ceea ce fac alții”, a mai spus acesta.

16 ani și jumătate a petrecut Mihai Stoica neîntrerupt la FCSB în ultimul mandat și peste 20 de ani în total, în cele două perioade la clubul roș-albastru

Laurențiu Reghecampf, după amicalul cu Chindia: „În continuare ne lipsește un număr 9”

FCSB s-a impus la Târgoviște grație golurilor marcate de Karlo Muhar și David Miculescu.

„Pentru noi a fost un meci de pregătire. Îmi doream foarte mult ca jucătorii care au rămas acasă să joace. A fost bine.

Meciurile amicale nu ne aduc întotdeauna exact ce ne propunem, contează foarte mult concentrarea jucătorilor. În mare, sunt mulțumit de efort, pentru că nu am avut accidentări după această partidă.

A revenit Tomiță (n.r. - Mihai Toma), a jucat și el după accidentare. Și Luca (Stancu), în partea stângă. Au fost lucruri pozitive, un meci frumos. Cred eu că a fost un spectacol pentru publicul din Târgoviște și mă bucur de acest lucru.

Au fost multe momente bune. Aymen Boutoutaou a avut câteva ocazii foarte mari, pe care trebuia să le marcheze. A făcut un meci foarte bun, a ieșit din situații unu la unu. Nivelul și valoarea lui se văd la fiecare atingere de balon. Are nevoie și de multă șansă”, a mai spus tehnicianul.

Am ratat câteva situații bune, dar în continuare ne lipsește un număr 9 și sper să rezolvăm această situație. L-am folosit în banda stângă pe Mihai Popescu. Am avut o discuție cu el înainte de meci, îmi doream să joace pe bandă ca să alerge mai mult. A jucat bine, el nefiind un jucător de bandă, dar are nevoie de minute Laurențiu Reghecampf, antrenor FCSB

Tehnicianul a anunțat că Denis Drăguș va reveni la antrenamente săptămâna următoare

„Drăguș este bine, va intra în săptămâna asta la antrenament. Politic s-a accidentat ieri. Era titular și a derulat în autocar, timp de o oră și jumătate, un videoclip cu ce trebuie să facă jucătorii la fazele fixe.

Din păcate, nu a putut face parte din jocul de astăzi”, a mai declarat Laurențiu Reghecampf, conform sursei citate.

De ce i-a adus pe Mihai Pintilii și Costin Curelea în staff-ul FCSB

După îndepărtarea lui Alin Stoica și a lui Lucian Filip, Mihai Pintilii și Costin Curelea au devenit secunzii lui Laurențiu Reghecampf.

„Normal că i-am dorit, atât timp cât au ajuns aici. Patronul a luat anumite decizii și a trebuit să găsim cele mai bune soluții. Nu este o perioadă OK.

Am avut o săptămână nefericită, am pierdut în Cupă și două meciuri în campionat. Încercăm să redresăm echipa și urmează o perioadă dificilă. FC Argeș este o echipă bună” , a mai spus Reghecampf.

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