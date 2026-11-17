Arena Națională trebuie închisă din nou pentru fotbal, la doar două luni după ce a fost deschisă. Ce bătaie de joc!

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Statul e cel mai prost administrator. Știm această poveste. Ni se tot repetă, problema e că o acceptăm ca normalitate. Nu o privim ca pe o anomalie. O trecem cu vederea, ne zicem de ani și ani de zile: „Așa e în România”.

Ultimul exemplu, dacă mai era nevoie, e ceea ce se întâmplă cu Arena Națională. S-a decis închiderea stadionului pentru 3 săptămâni. Motivul? Gazonul s-a deteriorat într-un asemenea hal încât nu mai poate permite disputarea meciurilor. Victime: Dinamo și FCSB, care vor susține cel puțin 4 meciuri în altă parte.

Explicația firmei care se ocupă de gazon: o ciupercă e vinovată

Dar nu FCSB și Dinamo sunt problema aici, ci modul în care e administrat un bun public. Un stadion care ar trebui să fie în circuit pentru fotbal și pentru concerte. Dar el stă mai mult închis pentru fotbal fiindcă managementul lui e unul catastrofal.

„A fost adusă o ciupercă și suprafața a avut de suferit” e explicația firmei care se ocupă de mentenanța terenului. Serios? E o ciupercă, atunci există tratament. E altă boală a gazonului, atunci ia măsuri din timp, îngrijește-l, fă în așa fel încât să fie bun.

Fiindcă în luna septembrie, adică acum două luni, Primăria oferea un comunicat în care ne spune că are până și rulouri de rezervă, dar și banii necesari pentru ca gazonul să nu mai fie o problemă. Iar acum ni se spune că o ciupercă a stricat tot?

Iată ce ne anunța Primăria în septembrie:

Schimbăm gazonul de pe Arena Națională! Este nevoie, după evenimentele care au avut loc vara aceasta. Vorbim despre o suprafață totală de 8.500 mp de #gazon hibrid (natural și sintetic). Iar 200 mp sunt rezervă, în pepinieră, în caz că trebuie reparat. Gazonul este schimbat pe cheltuiala organizatorilor de evenimente și se înlocuiește anual. Costul se ridică la 2 milioane de lei Primăria București

Bucureștiul s-a făcut de râs în fața a peste 5 milioane de români și polonezi

Deci banii pentru gazon sunt tot ai chiriașilor, doar că administrați, mai direct, cheltuiți, de Primărie. În ce mod? Vedeți cum arată acum iarba de pe Arenă și aveți răspunsul. O bătaie de joc, efectiv!

E aproape neverosimil cum o autoritate locală reușește să se complacă în mediocritate într-o situație cu o asemenea expunere. România - Polonia s-a jucat cu peste 45.000 de oameni în tribune, care au văzut mai degrabă un câmp de cartofi, nu un gazon care a costat 400.000 de euro.

L-au văzut și două milioane de telespectatori români și probabil cel puțin 3 milioane de polonezi. Primăria Bucureștiului s-a făcut de râs în fața a peste 5 milioane de oameni, români și străini.

Fotbalul a avut mereu decență în fața eșecului, primarii din România, niciodată!

Dacă Primăria Capitalei ar fi o echipă de fotbal, atunci antrenorul ar trebui demis. La fotbal, tehnicianul plătește cu postul pentru că sportul, în general, și mai ales fotbalul, în special, au avut mereu decență în fața eșecului.

La Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, fiindcă el e primar, nu are nicio problemă după ce un bun public a ajuns o rușine pentru București. Fiindcă nu există decență.

Administrarea defectuoasă a banilor cetățenilor nu e niciodată o cauză pentru demisie sau demitere. Dar întotdeauna e efectul unei crase lipse de responsabilitate. Așa au mers mereu lucrurile pe aici, pe la noi. Pentru că, știm deja, „așa e în România!”.