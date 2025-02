FC U Craiova - FC Argeș 0-1. Dani Coman (45 de ani), președintele piteștenilor, a reacționat după scandalul care s-a iscat în ultimele minute ale partidei.

Timp de aproape un minut, echipa antrenată de Bogdan Adone a evoluat în 12 jucători.

În minutul 83, FC Argeș a făcut două modificări. Cei doi jucători au intrat, însă unul dintre cei indicați pentru schimbare nu a ieșit de pe teren.

Așa s-a ajuns ca piteștenii să joace în 12 oameni. Jocul s-a oprit abia după ce Florin Costea, directorul sportiv al oltenilor, a intrat metri buni pe teren pentru a-l face atent pe „centralul” Cătălin George Roman, care nu a observat anomalia.

La 24 de ore distanță de evenimente, Dani Coman i-a răspuns lui Adrian Mititelu, patronul Craiovei, care a anunțat că va face contestația și este convins că echipa sa va câștiga meciul la „masa verde”.

Dani Coman, replică pentru Adrian Mititelu: „Nu va obține nimic. Ai lui au fost inexistenți!”

Președintele piteștenilor i-a transmis oficialului oltenilor să se gândească mai mult la echipa sa, deoarece în prima repriză, aceștia nu au contat.

De asemenea, Coman este convins că FCU Craiova nu va avea câștig de cauză, dacă oficialii clubului vor hotărî în cele din urmă să facă contestație după cele întâmplate.

„Am făcut o analiză asupra a tot ce s-a întâmplat. E de datoria domnului Mititelu să facă ce vrea, dar regulamentul nu-i dă dreptate sub nicio formă. E stipulat clar cine va fi penalizat, nu ne facem nicio problemă.

Nici în ROAF, nici în cel disciplinar nu specifică un caz în care o echipă joacă cu un om în plus și va pierde meciul cu 3-0, sub nicio formă. Îl înțeleg pe domnul Mititelu, am văzut ce vrea să facă și m-aș bucura să-și continue demersul, dar sunt convins că asta gândește și dumnealui (n.r. - faptul că n-are șanse să câștige).

Mititelu mai are două meciuri pe care trebuie să le câștige, iar jucătorii ăia trebuie să rămână «în priză». Nu va obține nimic. Mie chiar îmi pare rău de domnul Mititelu pentru că am aflat și eu ieri salariile pe care le oferă, cât și condițiile, bază de antrenament, chiar este de apreciat.

Domnul Mititelu nu are ceva de reproșat echipei oaspete după aspectul jocului. Craiova a fost inexistentă în prima repriză, FC Argeș a practicat un fotbal bun, este adevărat că pe final de joc au avut și ei ocazii, e normal, eram conduși și au pus presiune.

Domnul Mititelu ar trebui să se gândească foarte bine la jucătorii lui, nu la ce fac echipele adverse

Noi nu avem cum să pierdem meciul. Nu există să pierdem, n-avem cum, uitați-vă ce s-a întâmplat în Olanda, au jucat mai mult decât s-a jucat aseară cu om în plus. Sunt lucruri pe care le discutăm degeaba”, a declarat Dani Coman la Prima Sport, citat de gsp.ro.

Filmul complet al evenimentelor:

În minutul 83, FC Argeș urmează să facă două schimbări. La marginea terenului sunt pregătiți Tofan și Mitrică. Însă numai un jucător iese de pe teren!

Briceag vede „galben” pentru trageri de timp, apoi bate palma cu Tofan și iese de pe teren. Mitrică își alesese tricoul greșit, numărul 20 în loc de 80, și e nevoit să îl schimbe.

Mitrică intră teren cu permisiunea celui de-al patrulea arbitru, însă Mensah rămâne și el!

În minutul 83:35, arbitrul reia partida, cu o lovitură liberă pentru Craiova. Publicul sesizează că oaspeții au un om în plus pe teren și începe să fluiere copios.

Cei 12 jucători ai lui FC Argeș prezenți în același timp pe teren. Captură Prima Sport

Oficialii Craiovei realizează și ei situația și protestează vehement la marginea terenului. Meciul continuă însă, iar Argeș trece pe lângă golul de 2-0, Sandu reușind să apere șutul lui Pîrvu.

„Centralul” e forțat să oprească partida în minutul 84:24, pentru că oficialii oltenilor, în frunte cu Florin Costea, intră pe teren.

Îl elimină pe directorul sportiv al Craiovei și își dă seama că oaspeții au evoluat cu un om în plus.

Mensah părăsește în cele din urmă terenul, dar este chemat înapoi de arbitru, care îi arată cartonașul galben jucătorului ghanez.

Partida a continuat în condiții normale până la final.