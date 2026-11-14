„Doamne, în ce m-am băgat?”  Ex-dinamovistul dezvăluie momentele tensionate trăite la club: „Suporterii voiau să ne omoare” 
Dani Iglesias, 31 de ani, a promovat cu Dinamo în 2023 și a evoluat cu „câinii” în Liga 1
Superliga

„Doamne, în ce m-am băgat?” Ex-dinamovistul dezvăluie momentele tensionate trăite la club: „Suporterii voiau să ne omoare”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 14.11.2026, ora 13:01
alt-text Actualizat: 14.11.2026, ora 14:44
  • Dani Iglesias, 31 de ani, a promovat cu Dinamo în 2023 și a evoluat cu „câinii” în Liga 1
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A trecut pe la Steaua, iar acum e sub contract cu Sepsi. Este accidentat de mai multe luni, însă va reveni la finalul anului, după o operație de hernie.

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Spaniolul născut la Santiago de Compostela a rememorat pentru un post de radio din Galicia cele mai importante mutări din cariera sa, trecând și prin perioada petrecută la Dinamo, unde a ajuns după experiențe în Croația și Slovacia.

Dani Iglesias: „Stai puțin, n-ar trebui să merg acolo!”

„Dintr-odată, m-am trezit fără contract, așteptând pur și simplu să apară ceva. A venit vara 2022, dar n-a apărut nimic convingător.

A existat un oarecare interes din partea unei echipe din Albania, dar semnalele nu erau prea încurajatoare. A mai fost și o echipă din Lituania, dar nu voiam să merg la niciuna dintre ele, ținteam spre un campionat ceva mai bun, așa că am decis să aștept.

Și am tot așteptat. Au fost ceva discuții cu echipe din Spania, dar parcă nimic nu se lega. Îmi doream să continui să profit de ocazia de a juca în străinătate.

Fiul meu avea puțin peste un an, era încă foarte mic, așa că el și soția mea puteau veni cu mine. Ne doream să profităm la maximum de acea experiență, dar n-a apărut nimic tentant.

Apoi, spre sfârșitul lunii iulie, m-a sunat un agent în legătură cu Dinamo București. Era una dintre ultimele zile ale lunii iulie, acolo campionatul începe, de obicei, mai devreme, când am primit acel telefon despre Dinamo București.

Un club care tocmai retrogradase în liga a doua pentru prima dată în istoria sa, care este echivalentul lui Real Madrid sau al Barcelonei, cel mai mare club din țară, alături de Steaua.

Așadar, tocmai ajunseseră în liga a doua, iar eu m-am documentat puțin, nu aveam prea multe informații, și am aflat că mulți jucători spanioli trecuseră pe acolo, ajungând să nu fie plătiți timp de șase sau șapte luni. Nu primiseră niciun ban, așa că toți jucătorii spanioli plecaseră!

Mi-am zis: «Stai puțin, n-ar trebui să merg acolo! Tocmai au retrogradat, jucătorii nu sunt plătiți, ba chiar am citit că s-ar putea să se desființeze».

Situația nu era tocmai grozavă, dar cineva m-a sunat, m-a convins și mi-a spus: «Uite, au venit oameni noi, vor să construiască ceva bun acolo, pas cu pas, dar e un club mare, cu o mulțime de suporteri». Așa că mi-am zis: «Bine, fie, hai să încercăm». Și m-am dus. Sigur, la început a fost foarte greu.

Când am ajuns, abia dacă aveam mingi de antrenament. Mă tot gândeam: «Doamne, în ce m-am băgat?». Ei bine, după o săptămână sau două, am început să văd că lucrurile se făceau cum trebuie.

Dani Iglesias, stânga Dani Iglesias, stânga
Dani Iglesias, stânga

A venit un alt spaniol, Gorka Larrucea, din liga a doua spaniolă. Mi-am spus: «Ok, se pare că lucrurile merg în direcția bună».

Dar apoi a început campionatul: cinci înfrângeri în primele șapte meciuri. Firește, suporterii voiau să ne omoare. Erau atât de mulți fani, inclusiv ultrașii, care erau absolut furioși.

Dinamo București, unul dintre cele mai mari cluburi din România, era în liga a doua și risca retrogradarea în al treilea eșalon!

Țin minte că m-am gândit: «Doamne, va fi un an extrem de greu». Dar apoi, încetul cu încetul, am început să progresăm semnificativ.

Am făcut câteva transferuri bune și am început să ne adaptăm. Din fericire, am avut un antrenor foarte bun, iar noi am continuat să creștem constant.

În cele din urmă, am prins play-off-ul și am reușit promovarea în prima ligă. A ieșit un an mult mai bun decât părea la început. Totul se putea termina într-un dezastru total!

A fost cel mai bun an din întreaga mea carieră fotbalistică. A început groaznic și cu întârziere, dar, în final, a fost, de departe, cel mai bun an pe care l-am avut vreodată.

Am mai rămas la Dinamo încă un an în prima divizie, pentru că mi s-a prelungit contractul. Și acel sezon l-am început foarte prost, dar, până la urmă, am reușit să ne salvăm, ceea ce era și obiectivul pentru primul an: evitarea retrogradării”, a povestit Iglesias, care a făcut ulterior pasul spre o altă echipă din Capitală:

„După ce s-a încheiat acel sezon, am rămas liber de contract, moment în care am primit un telefon de la Steaua, care în prezent evoluează în divizia secundă. Ei dețin palmaresul, trofeele, au stadionul, sunt în posesia Cupei Campionilor Europeni din 1986, stadionul, marca și titlurile”.

67 de meciuri
are Dani Iglesias în tricoul lui Dinamo, contribuind cu 6 goluri și 2 assisturi

Dani Iglesias: „Stadionul este nou, terenurile de antrenament sunt spectaculoase”

A urmat o altă formație din România, Sepsi, și încă o promovare pentru iberic, iar la Sfântu Gheorghe s-a reîntâlnit cu artizanul promovării cu Dinamo, antrenorul Ovidiu Burcă:

„Apoi m-am dus la Sepsi, care era o echipă de top din prima divizie dar, întâmplător, a retrogradat în a doua divizie.

Ei voiau să construiască o echipă pentru a promova direct în primul an, așa că m-au sunat și m-am dus acolo.

Am terminat din nou pe locul doi, dar era un proiect de promovare și de a rămâne în prima divizie cu echipa. Este una dintre echipele cu cele mai bune facilități. Stadionul este nou, terenurile de antrenament sunt spectaculoase, facilitățile pe care le au sunt excelente și din punct de vedere financiar era o echipă foarte puternică.

Am avut un prim an grozav anul trecut. Am lucrat cu antrenorul pe care l-am avut la Dinamo, unde am promovat împreună. Am promovat și aici, iar acum suntem în prima divizie. Contractul meu s-a reînnoit automat”.

Dani Iglesias, dreapta Dani Iglesias, dreapta
Dani Iglesias, dreapta

Dani Iglesias revine la finalul anului

Mijlocașul a vorbit și despre starea sa de sănătate:

„Am început antrenamentele în presezon, dar tot aveam o durere, o pubalgie. Am avut-o multe luni și în România nu s-a rezolvat. Am făcut injecții, mi-au făcut analize și nu au putut să mă vindece.

Mă confruntam cu pubalgie și dureri la adductori de trei luni și am continuat să mă antrenez, dar mă deranjau încontinuu. Așa că am decis să vin la Madrid și aici m-am operat de hernie. Într-o lună și jumătate voi reveni la antrenamente”.

Copilul meu cel mare are cinci ani, avem un altul care are doi ani și adevărul este că devine din ce în ce mai greu. Așa că acești ultimi ani au fost puțin mai dificili, mai ales cu situația școlară, a trebuit să mergem la o școală de limba română și toate cele. Așa că acum este foarte dificil. Da, ne-ar plăcea să ne întoarcem în Spania, în Galicia. Dani Iglesias

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