„Se fac jocurile să nu promoveze Steaua” Jucătorul trecut recent prin Ghencea e convins: „Becali e foarte influent”
Dani Iglesias, 31 de ani, a venit la Dinamo când echipa era în liga secundă, iar după promovare și un an pe prima scenă a rămas liber de contract și a semnat cu Steaua
Liga 2

„Se fac jocurile să nu promoveze Steaua” Jucătorul trecut recent prin Ghencea e convins: „Becali e foarte influent”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 14.11.2026, ora 16:17
  • Dani Iglesias, 31 de ani, a venit la Dinamo când echipa era în liga secundă, iar după promovare și un an pe prima scenă a rămas liber de contract și a semnat cu Steaua
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Ibericul dorea să continue aventura în România, unde s-a simțit bine familia sa, așa că a mers la una dintre rivalele „câinilor”, pentru care a jucat în sezonul 2024-2025.

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Dani Iglesias: „Proprietarul FCSB este unul dintre cei mai influenți oameni din România, nu va lăsa niciodată Steaua București să promoveze”

Iglesias, acum la Sepsi, s-a documentat intens privind situația legală a Stelei și conflictul cu FCSB și e de părere că formația din Ghencea e împiedicată să primească drept de promovare din cauza influenței lui Gigi Becali în sfera politică.

„După ce s-a încheiat acel sezon cu Dinamo în Liga 1, am rămas liber de contract, moment în care am primit un telefon de la Steaua, care în prezent evoluează în divizia secundă.

Ei dețin palmaresul, trofeele, au stadionul, sunt în posesia Cupei Campionilor Europeni din 1986, stadionul, marca și titlurile.

Steaua este echipa care aparține Ministerului Apărării Naționale, e un club de stat, a rămas, până în ziua de azi, o entitate publică, aflată în subordinea Ministerului Apărării.

Prin anii 2000, s-au confruntat cu probleme financiare grave, iar un investitor român a început să bage bani în Steaua - era o singură «Steaua» atunci. În acei ani au făcut ceva greșit cu actele, nu știu ce s-a întâmplat, dar el nu a cumpărat marca, aceasta aparține încă Ministerului Apărării.

28 de meciuri
are Iglesias la Steaua, bifând și 3 goluri și 1 assist

Apoi, câțiva ani mai târziu, l-au dat în judecată. I-au luat numele, i-au luat totul, i-au luat titlurile, i-au luat stadionul, i-au luat complexul de antrenamente, iar cealaltă echipă a fost redenumită în FCSB, care este acum în prima divizie și despre care mulți fani pretind că este Steaua, și apoi au creat această echipă, Steaua București, care este cea care are brandul, stadionul, Cupa Campionilor, validată de justiția europeană.

FCSB are majoritatea fanilor, dar toți ultrașii au rămas cu Steaua București, care este blocată în divizia a doua și nu poate promova.

Așadar, am ajuns la Steaua București în acel an, a fost foarte bine, am terminat pe locul doi în liga a doua. Am pierdut locul 1 în ultimul meci, acasă. Dacă am fi câștigat, am fi luat campionatul, dar, bineînțeles, fiind club de drept public, nu puteam promova.

Sunt multe probleme legale. Eu cred că se fac un pic jocurile ca Steaua să nu promoveze. Proprietarul FCSB este unul dintre cei mai influenți oameni din România, așa că nu va lăsa niciodată Steaua București să promoveze în prima divizie pentru că succesul lui, povestea lui s-ar termina, totul s-ar termina”.

Dani Iglesias Dani Iglesias
Dani Iglesias

Dani Iglesias: „Steaua are toți ultrașii”

Fotbalistul originar din Galicia nu consideră că a trădat, pentru că Dinamo nu l-a mai vrut, și explică plecarea de la Steaua la Sepsi prin frustrarea că echipa nu poate promova:

„E multă rivalitate între Dinamo și Steaua. Când eram la Dinamo, jucam mereu derby-ul împotriva lor în a doua divizie, meciuri cu 30.000 de oameni și o atmosferă grozavă, a fost incredibil!

Mult mai multă rivalitate cu această echipă decât cu echipa din prima divizie, pentru că acest club are toți ultrașii, așa că atunci când cele două echipe se confruntă, se omoară între ei.

Îmi amintesc când Dinamo juca împotriva Stelei în Ghencea, iar fanii lui Dinamo au aprins tot stadionul, au venit cu torțe în zona oaspeților.

Acest transfer de la Dinamo la Steaua se mai întâmplă, nu am fost o excepție. Sunt fani dinamoviști care comentează, îți trimit mesaje pe Instagram, apoi apar știri că jucătorul dinamovist merge la Steaua și trădează...

Eu nu am trădat pe nimeni pentru că mi s-a terminat contractul și m-am dus la Steaua pentru că era echipa care mi se potrivea cel mai bine în acel moment, atât financiar, cât și sportiv.

Voiam să rămân în același oraș, în aceeași țară, lucru de care am fost foarte bucuros. Din primul moment în care am ajuns în România am fost superfericit, așa că am fost încântat să rămân în București și m-am dus la Steaua.

A fost o decizie bună pentru că am jucat fiecare meci, fiecare minut, am terminat pe locul doi și a fost un an foarte pozitiv.

M-am simțit foarte confortabil cu antrenorul, totul a fost grozav. Chestia e absența stimulentului, a juca și a nu putea promova, chiar dacă terminai pe locul doi, a trebui să stai acolo încă un an… asta nu mă satisfăcea pe deplin.

Am avut mereu condiții foarte bune pentru antrenamente și joc, un stadion nou, făcut de nici cinci ani, cel mai bun stadion din România, dar nu știu, ideea de a juca și de a nu putea promova nu mă împlinea”, a declarat Iglesias pentru un post de radio din Galicia.

Dani Iglesias, dreapta Dani Iglesias, dreapta
Dani Iglesias, dreapta

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