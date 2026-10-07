Dani Olmo, gest special Spaniolul, aplaudat de croați înaintea meciului din Liga Națiunilor: „Simțeam că sunt dator”
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Campionate

Dani Olmo, gest special Spaniolul, aplaudat de croați înaintea meciului din Liga Națiunilor: „Simțeam că sunt dator”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.10.2026, ora 12:52
alt-text Actualizat: 07.10.2026, ora 12:56
  • Dani Olmo (28 de ani), mijlocașul Barcelonei și al naționalei Spaniei, donează o parte din salariul său pentru a ajuta familiile din Vukovar, Croația, oraș afectat de război.
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Dani Olmo s-a format la Dinamo Zagreb și a jucat pentru echipa de seniori în perioada 2015-2020, înainte să fie transferat de Leipzig.

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Dani Olmo donează o parte din salariul său familiilor din Vukovar: „Simțeam că sunt dator Croației”

În cadrul conferinței de presă de dinaintea meciului cu Croația (2-1) din Liga Națiunilor, Dani Olmo a recunoscut că face acest gest pentru a-i mulțumi țării pentru tot ce i-a oferit în perioada când a locuit acolo.

„Nu știam că acest lucru a devenit public. Când am plecat (n.r. - de la Dinamo Zagreb, în 2020), simțeam că sunt dator Croației și voiam să îi ofer ceva înapoi, așa că am decis să fac această donație către familiile din Vukovar.

Simțeam că sunt dator și am considerat că aceasta este cea mai bună idee”, a declarat Olmo în limba croată, conform mundodeportivo.com.

124 de meciuri
a jucat Dani Olmo pentru Dinamo Zagreb. A marcat 34 de goluri și a livrat 28 de pase decisive

După afirmațiile sale, jurnaliștii croați l-au aplaudat pe fotbalistul Barcelonei pentru gestul său. Donația lui Olmo este redirecționată și către alte orașe afectate de război, cum ar fi Slavonski Brod.

„Am fost acolo cu copiii și ne-am jucat puțin în acea zi. Am avut câteva activități legate de sport.

Am simțit că trebuie să ofer ceva Croației pentru tot ceea ce mi-a dat și am considerat că prin intermediul «Common Goal» ar fi cea mai bună modalitate”, a mai spus spaniolul.

După proclamarea independenței croate față de fosta Iugoslavie, sârbii, care erau susținuți de armată și de guvernul aflat la vremea respectivă la putere la Belgrad, au lansat, în august 1991, un atac asupra orașului Vukovar.

Aproximativ 1.600 de persoane au fost ucise în decurs de câteva luni, dintre care 1.100 erau civili, iar în jur de 20.000 de cetățeni croați au fost expulzați din Vukovar, conform hotnews.ro.

Donația lui Dani Olmo reprezintă 1% din salariul său brut și este făcută prin intermediul „Common Goal”, o fundație caritabilă co-fondată în 2017 de Juan Mata, fostul jucător al lui Manchester United.

Organizația are ca scop promovarea egalității sociale și de gen.

Cariera lui Dani Olmo

Dani Olmo și-a început cariera la celebra academie a Barcelonei, „La Masia”. În 2014 a plecat la Dinamo Zagreb, acolo unde a evoluat pentru echipa a doua a croaților timp de 6 luni.

La începutul anului 2015 a fost promovat la echipa de seniori, pentru care a jucat 5 sezoane. A fost transferat ulterior de Leipzig, în schimbul sumei de 34 de milioane de euro.

După 4 sezoane petrecute în Bundesliga, Dani Olmo a făcut pasul la Barcelona. Catalanii au plătit atunci 61 de milioane de euro pentru a obține semnătura spaniolului.

Cifrele lui Dani Olmo:

  • Leipzig: 148 de meciuri, 29 de goluri, 34 pase decisive
  • Dinamo Zagreb: 124 meciuri, 34 goluri, 28 pase decisive
  • Barcelona: 96 de meciuri, 20 goluri, 20 pase decisive
60 de milioane de euro
este cota de piață a lui Dani Olmo

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