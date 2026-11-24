Frosinone a oferit noi detalii despre starea de sănătate a lui Daniel Bîrligea (26 de ani), după accidentarea suferită în meciul cu AC Milan, scor 1-5.

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Nou-promovata din Serie A a pierdut drastic, duminică, pe San Siro, iar seara a fost una neagră și pentru atacantul român, care s-a accidentat la scurt timp după ce a intrat pe teren.

Daniel Bîrligea, leziune la bicepsul femural

Vârful naționalei a fost introdus pe gazon în minutul 62 al duelului cu Milan, însă a rezistat doar 18 minute.

După o pasă cu călcâiul, Bîrligea a acuzat dureri în spatele coapsei drepte și nu a mai putut continua partida, având nevoie de ajutor pentru a părăsi suprafața de joc.

Suspectat încă de la început că se confruntă cu o problemă a bicepsului femural, așa cum anunțat și GOLAZO.ro, diagnosticul internaționalului român a fost anunțat public.

„Frosinone Calcio anunță că jucătorul Daniel-George Birligea, în urma accidentării suferite în meciul împotriva lui AC Milan, a fost supus astăzi unor investigații medicale.

S-a constatat astfel o leziune la mușchiul biceps femural drept, pentru care jucătorul a început deja procesul de recuperare”, a transmis clubul pe site-ul oficial.

Din informațiile GOLAZO.ro, vârful naționalei va lipsi pentru restul anului 2026, ceea ce înseamnă un total de 4 partide: Parma (A), Inter (A), Udinese (D), Lazio (A).

Bîrligea a reușit două goluri în 8 apariții pentru Frosinone, în acest sezon, majoritatea din postura de rezervă.

Atacantul român a fost decisiv și în meciurile naționalei din ultima acțiune, reușind o pasă decisivă cu Polonia, 2-1, și un gol în partida cu Bosnia, 1-2.

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