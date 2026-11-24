Jeanine Grasmeijer (33 de ani), o renumită scafandră care a stabilit de două ori recordul mondial feminin la proba de scufundare liberă și care, în 2016, a atins o adâncime de 92 de metri ținându-și respirația, a decedat.

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În proba de scufundare liberă, sportivii coboară și urcă propulsându-se de-a lungul unei frânghii verticale, fără a folosi labe de înot. Grasmeijer a finalizat scufundarea în 3 minute și 46 de secunde.

Jeanine Grasmeijer a murit la doar 33 de ani

Performanța lui Jeanine Grasmeijer din 2016 a fost cel de-al doilea record mondial stabilit de olandeză. Cu trei ani mai devreme, la vârsta de 20 de ani, ea ajunsese la 90 de metri în cadrul unui eveniment desfășurat la Kalamata, în Grecia, devenind la acea vreme cea mai tânără sportivă din istorie care stabilește un record mondial.

Tatăl ei, Jan Grasmeijer, a dat publicității o declarație în care a afirmat că fiica sa „a pierdut lupta”, fără a preciza public cauza decesului, scrie The Sun.

„Cu mare tristețe anunțăm trecerea în neființă a lui Jeanine Irina Grasmeijer pe 16 noiembrie 2026, la vârsta de 33 de ani. A fost o femeie iubitoare, veselă, întreprinzătoare și puternică.

Nicio provocare nu era prea mare pentru ea, iar atunci când își stabilea un obiectiv, îl urmărea cu determinare. A lăsat o amprentă asupra vieților multor oameni, iar amintirea ei va rămâne pentru totdeauna alături de noi”, a postat familia lui Jeanine Grasmeijer pe Facebook.

Decesul sportivei a fost deplâns și de Asociația Internațională pentru Dezvoltarea Scufundărilor Libere (AIDA).

„În 2013, la doar un an după prima ei lecție de scufundări libere, Jeanine a devenit cea mai tânără femeie care a stabilit vreodată un record mondial la proba de scufundări libere.

Apoi a câștigat medalia de aur la Campionatul Mondial AIDA de Adâncime din 2015 și a stabilit un al doilea record mondial în 2016, ambele în proba de imersiune liberă. Prin realizările sale la cel mai înalt nivel, a devenit o adevărată pionieră în sportul nostru. Ulterior, s-a retras din competiții.

Cei care au cunoscut-o pe Jeanine o descriu ca fiind o persoană modestă și extrem de inteligentă, cu un dar rar de a fi complet prezentă în moment. În calitate de instructoare la ESKO (acum Freediving Utrecht), ea și-a împărtășit cunoștințele și dragostea pentru scufundarea în apnee cu nenumărate persoane și a lăsat o amprentă de neșters asupra comunității olandeze de scufundări libere, se arată în comunicatul transmis de AIDA.

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