Simona Halep (35 de ani), fostă tenismenă, a transmis un mesaj de solidaritate pentru persoanele afectate de incendiul de la Hotelul Alpin din Poiana Brașov.

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Incendiul devastator a izbucnit duminică, în jurul orei 19:30, și a afectat acoperișul, mansarda și ultimele trei etaje ale hotelului.

Simona Halep, mesaj după incendiul de la Hotelul Alpin

Aproximativ 150 de persoane au fost evacuate din clădire după izbucnirea incendiului, fără să fie raportate victime, iar la fața locului acționează în continuare echipaje din patru județe: Brașov, Covasna, Prahova și Argeș.

Simona Halep, care deține la rândul său un hotel în Poiana Brașov, a fost afectată de cele întâmplate și a transmis un mesaj de susținere pentru cei afectați.

„Mă întristează profund incendiul de la Hotelul Alpin, un loc emblematic și atât de îndrăgit în Poiana Brașov.

Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați și sper din suflet ca toată lumea să fie în siguranță.

Tot respectul și aprecierea mea pentru pompierii care luptă de atâtea ore cu flăcările”, a transmis fosta tenismenă pe Instagram.

Mesajul Simonei Halep. Foto: Instagram/@simonahalep

Pompierii prezenți la fața locului se luptă și astăzi cu flăcările, la mai bine de 15 ore de la izbucnirea incendiului, conform hotnews.ro.

FOTO. Cum arată Hotelul Alpin în cursul zilei de luni

Operațiunea este deosebit de dificilă din cauza acoperișului realizat din două straturi de tablă, care blochează accesul la focarele ascunse, precizează ISU Brașov.

În afară de hotelul pe care îl are în Poiana Brașov, Simona Halep mai deține câte unul în Constanța, respectiv orașul Brașov.

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