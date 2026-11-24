- După 0–0 cu FC Argeș, echipa lui Laurențiu Reghecampf a ajuns la patru partide oficiale consecutive fără gol marcat.
- În octombrie 2011, echipa lui Ilie Stan a avut aceeași serie. A marcat apoi de două ori la Ploiești, într-un meci întrerupt și omologat ulterior la masa verde.
- Următoarea șansă pentru FCSB vine sâmbătă, de la ora 20:00, cu Csikszereda.
FCSB a plecat de la Mioveni cu un singur punct, după 0-0 cu FC Argeș, dar a rămas fără gol marcat pentru al patrulea meci oficial la rând.
Seria a început în Cupa României, cu 0-1 la Bistrița și a continuat în campionat, cu două înfrângeri la același scor, cu U Cluj și Corvinul. Ultimele goluri ale echipei lui Laurențiu Reghecampf rămân cele din 4-1 cu Rapid, pe 24 octombrie. Practic în urmă cu o lună.
Acum 15 ani a fost la fel pentru FCSB
În octombrie 2011, Ilie Stan a debutat pe banca Stelei de atunci cu o victorie, 2-1 cu Oțelul. În următoarele patru partide echipa sa n-a mai înscris.
A remizat la Vaslui și cu Rapid în campionat, apoi a pierdut cu 0-5 la Haifa, în Europa League și a fost eliminată de Poli Timișoara în optimile Cupei României, 2-0. Totul s-a petrecut în doar 12 zile însă, între 16 și 27 octombrie.
Trei zile mai târziu, Steaua a marcat de două ori la Ploiești, prin Eric Bicfalvi și Mihai Costea. Conducea Petrolul cu 2-0 când partida a fost oprită în urma incidentelor în care Galamaz a fost lovit de un suporter intrat pe teren.
Comisia de Disciplină a omologat ulterior rezultatul cu o victorie pentru Steaua, la „masa verde”, 3-0.
Primul meci dus la capăt în care echipa lui Ilie Stan a marcat după acea serie a venit pe 3 noiembrie, chiar împotriva lui Maccabi Haifa.
La două săptămâni după 0-5 în Israel, Steaua a câștigat cu 4-2 în returul din grupa de Europa League, un meci cu jucat cu aproximativ 50.000 de fani în tribune.
Steaua în 2011
- 16 octombrie FC Vaslui - Steaua 0-0 | Liga I, etapa 10
- 20 octombrie Maccabi Haifa - Steaua 5-0 | Europa League
- 24 octombrie Steaua - Rapid 0-0 | Liga I, etapa 11
- 27 octombrie Poli Timișoara - Steaua 2-0 | Cupa României, optimi
- 30 octombrie Petrolul - Steaua 0-3 la „masa verde” | Liga I, etapa 12
- 3 noiembrie Steaua - Maccabi Haifa 4-2 | Europa League
FCSB în 2026
- 29 octombrie Gloria Bistrița - FCSB 1-0 | Cupa României, faza grupelor
- 2 noiembrie U Cluj - FCSB 1-0 | Superliga, etapa 14
- 7 noiembrie FCSB - Corvinul 0-1 | Superliga, etapa 15
- 22 noiembrie FC Argeș - FCSB 0-0 | Superliga, etapa 16
- Urmează, 28 noiembrie, ora 20:00 FCSB - Csikszereda | Superliga, etapa 17