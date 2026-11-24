După 0–0 cu FC Argeș, echipa lui Laurențiu Reghecampf a ajuns la patru partide oficiale consecutive fără gol marcat.

În octombrie 2011, echipa lui Ilie Stan a avut aceeași serie. A marcat apoi de două ori la Ploiești, într-un meci întrerupt și omologat ulterior la masa verde.

Următoarea șansă pentru FCSB vine sâmbătă, de la ora 20:00, cu Csikszereda.

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FCSB a plecat de la Mioveni cu un singur punct, după 0-0 cu FC Argeș, dar a rămas fără gol marcat pentru al patrulea meci oficial la rând.

Seria a început în Cupa României, cu 0-1 la Bistrița și a continuat în campionat, cu două înfrângeri la același scor, cu U Cluj și Corvinul. Ultimele goluri ale echipei lui Laurențiu Reghecampf rămân cele din 4-1 cu Rapid, pe 24 octombrie. Practic în urmă cu o lună.

Acum 15 ani a fost la fel pentru FCSB

În octombrie 2011, Ilie Stan a debutat pe banca Stelei de atunci cu o victorie, 2-1 cu Oțelul. În următoarele patru partide echipa sa n-a mai înscris.

A remizat la Vaslui și cu Rapid în campionat, apoi a pierdut cu 0-5 la Haifa, în Europa League și a fost eliminată de Poli Timișoara în optimile Cupei României, 2-0. Totul s-a petrecut în doar 12 zile însă, între 16 și 27 octombrie.

Trei zile mai târziu, Steaua a marcat de două ori la Ploiești, prin Eric Bicfalvi și Mihai Costea. Conducea Petrolul cu 2-0 când partida a fost oprită în urma incidentelor în care Galamaz a fost lovit de un suporter intrat pe teren.

Comisia de Disciplină a omologat ulterior rezultatul cu o victorie pentru Steaua, la „masa verde”, 3-0.

Petrolul - Steaua, în 2011

Primul meci dus la capăt în care echipa lui Ilie Stan a marcat după acea serie a venit pe 3 noiembrie, chiar împotriva lui Maccabi Haifa.

La două săptămâni după 0-5 în Israel, Steaua a câștigat cu 4-2 în returul din grupa de Europa League, un meci cu jucat cu aproximativ 50.000 de fani în tribune.

Steaua în 2011

16 octombrie FC Vaslui - Steaua 0-0 | Liga I, etapa 10

FC Vaslui - Steaua 0-0 | Liga I, etapa 10 20 octombrie Maccabi Haifa - Steaua 5-0 | Europa League

Maccabi Haifa - Steaua | Europa League 24 octombrie Steaua - Rapid 0-0 | Liga I, etapa 11

Steaua - Rapid | Liga I, etapa 11 27 octombrie Poli Timișoara - Steaua 2-0 | Cupa României, optimi

Poli Timișoara - Steaua | Cupa României, optimi 30 octombrie Petrolul - Steaua 0-3 la „masa verde” | Liga I, etapa 12

Petrolul - Steaua | Liga I, etapa 12 3 noiembrie Steaua - Maccabi Haifa 4-2 | Europa League

FCSB în 2026

29 octombrie Gloria Bistrița - FCSB 1-0 | Cupa României, faza grupelor

Gloria Bistrița - FCSB | Cupa României, faza grupelor 2 noiembrie U Cluj - FCSB 1-0 | Superliga, etapa 14

U Cluj - FCSB | Superliga, etapa 14 7 noiembrie FCSB - Corvinul 0-1 | Superliga, etapa 15

FCSB - Corvinul | Superliga, etapa 15 22 noiembrie FC Argeș - FCSB 0-0 | Superliga, etapa 16

FC Argeș - FCSB | Superliga, etapa 16 Urmează, 28 noiembrie, ora 20:00 FCSB - Csikszereda | Superliga, etapa 17

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