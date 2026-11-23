Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a vândut cu 400.000 de euro vila pe care o deținea în cartierul Păcurari din Iași.

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Omul de afaceri a deținut proprietatea aproape 23 de ani, iar familia sa obișnuia să meargă acolo mai ales în luna octombrie, în perioada sărbătorii Sfintei Parascheva.

Gigi Becali și-a vândut vila din Iași cu 400.000 de euro

Imobilul se află în cartierul Păcurari, într-o zonă în care are o proprietate și creatoarea de modă Irina Schrotter.

Vila are patru niveluri și o suprafață desfășurată de 488 de metri pătrați. Terenul pe care se află măsoară 633 de metri pătrați în acte, iar suprafața rezultată din măsurători se apropie de 660 de metri pătrați.

Contractul de vânzare-cumpărare a fost semnat în februarie 2025, la scurt timp după ce Becali își completase declarația de avere, în care proprietatea figura încă pe numele său.

Patronul FCSB-ului a încasat 400.000 de euro pentru imobil, conform politis.ro.

Vila în anul 2023. Foto: politis.ro

Patronul FCSB a intrat în posesia casei în 2002, după o serie de tranzacții care au avut legătură cu achiziționarea societății Avicola Iași.

Imobilul fusese construit de un cetățean basarabean și vândut ulterior patronului Avicola.

Becali a preluat apoi proprietatea în contul unor datorii pe care le avea de recuperat. De-a lungul anilor, vila a fost folosită și de membrii familiei sale.

Cine a cumpărat proprietatea lui Gigi Becali

Vila a fost cumpărată de Trinity Contractors SRL , o companie de construcții din Iași, controlată de Daniel Mihoc, om de afaceri din județul Neamț.

Firma a fost înființată în 2023 și are aproximativ 50 de angajați.

Daniel Mihoc mai este implicat în mai multe afaceri din Iași și Neamț, printre care D&G Euroconstruct, Construct Lucia și Mihoc Construcții Montaj.

După schimbarea proprietarului, clădirea a trecut printr-un proces amplu de renovare. Au fost schimbate ferestrele și ușile, iar fațada a fost refăcută. Unele dintre ferestrele înguste au fost înlocuite cu suprafețe vitrate mai mari.

Acoperișul roșiatic a fost schimbat cu unul metalic, gri-antracit, iar o parte dintre elementele terasei inferioare au fost demontate.

Și curtea a suferit modificări, după ce o mare parte din vegetația din fața casei a fost îndepărtată.

Vila în noiembrie 2026. Foto: politis.ro

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