Daniel Bîrligea s-a accidentat la primul meci jucat cu Frosinone (1-5 cu Milan în Serie A) după ce a fost cel mai bun „tricolor” la 1-2 cu Bosnia.

Duminică seară, atacantul a intrat în minutul 62, a suferit o leziune la coapsa dreaptă și a părăsit terenul ținut de umeri de doi fizioterapeuți.

S-a accidentat singur, neatins. Care a fost motivul. Ce are și cât ar putea lipsi.

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Daniel Bîrligea a fost numărul unu la națională în ultimul meci din Liga Națiunilor.

A deschis scorul împotriva Bosniei, dar a fost înlocuit de Gică Hagi în minutul 64 și „tricolorii” au pierdut la Zenica, 1-2.

Bîrligea s-a accidentat întinzându-se și lovind mingea cu călcâiul

Întors la echipa de club, atacantul în vârstă de 26 de ani s-a accidentat la prima partidă.

Duminică seară, nu a fost titular la Frosinone. A intrat în minutul 62 pe San Siro, într-un duel pierdut clar de echipa sa, 1-5 cu AC Milan.

Vârful nu a reușit să termine jocul pe teren. În minutul 80, a încercat să se evidențieze într-un duel cu sârbul Strahinja Pavlovic.

S-a întins după minge și a forțat pasând cu călcâiul. O mișcare care l-a afectat.

Bîrligea a simțit durere la bicepsul femural al coapsei drepte

Imediat, a pus mâna pe partea posterioară a coapsei drepte. A simțit o durere în zona bicepsului femural.

S-a așezat în iarbă, pe spate, și a făcut semn că nu mai poate să continue.

Când au venit medicul și fizioterapeutul, a vrut să pună piciorul în pământ. Nu a putut. Durerea a reapărut. A părăsit terenul în minutul 82.

O lună de pauză pentru Bîrligea?

Antrenorul lui Frosinone, Massimiliano Alvini, a declarat presei italiene:

„Bîrligea a avut o problemă când a lovit mingea cu călcâiul în careu. E prea repede să avem un diagnostic exact, va fi supus unui examen medical”.

Bîrligea pare să fi suferit o ruptură musculară. Luni va fi supus unei rezonanțe magnetice. Dacă se confirmă, va lipsi o lună de zile.

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