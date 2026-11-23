Mihai Polițeanu, primarul municipiului Ploiești, a lansat acuzații grave la adresa lui Claudiu Tudor, președintele clubului Petrolul Ploiești.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Edlilul susține că oficialul Petrolului a propus ca 41 de persoane, printre care antrenori, maseuri, magazioneri și operatori video, să fie trecute pe ștatele de plată ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești, instituție finanțată de Primărie.

Primarul Ploieștiului, acuzații grave la adresa lui Claudiu Tudor: „E caz de pușcărie 100%”

Potrivit lui Mihai Polițeanu, angajații ar fi continuat să muncească pentru Petrolul, iar salariile urmau să fie achitate din bani publici.

„Nu aș fi scris public despre mizeria infracțională pe care dl. Claudiu Tudor, președinte al ACS Petrolul 52, a propus-o autorității publice locale dacă conducerea clubului se liniștea și înțelegea că nu am de gând să încalc legea, indiferent de presiuni și înțelegerile pe sub masă făcute cu diferiți politicieni locali.

Pe scurt: domnul Claudiu Tudor a dorit să mute 41 de angajați ai asociației dumnealui în curtea Clubului Sportiv Municipal Ploiești (clubul primăriei) și să fie plătiți din bani publici în timp ce lucrează pentru asociația dumnealui.

Este cazul infracțional Liviu Dragnea înmulțit cu 20, în care diferite persoane sunt plătite din bani publici pentru servicii fictive. E caz de pușcărie 100%” , a transmis Mihai Polițeanu pe Facebook.

5.000 de lei net lunar ar fi putut încasa o parte dintre cei 41 de angajați, potrivit lui Mihai Polițeanu

Primarul afirmă că o propunere asemănătoare ar fi fost făcută și clubului AlPHa, aflat în subordinea Consiliului Județean Prahova.

„Șmecheria asta au propus-o și clubului AlPHa al Consiliului Județean, care, ca și în cazul primăriei, a refuzat să fie părtașă la o astfel de porcărie penală. Ca lucurile să fie clare:

Nu am de ce să mă văd cu domnul Tudor să negociez încălcarea legii. Așa cum nu există opțiunea de a fi puțin gravidă, așa nu există opțiunea de a fi puțin sau mai mult penal. Nu am ce discuta cu astfel de persoane nici acum, nici în viitor.

Nu am ce discuta cu astfel de persoane nici acum, nici în viitor. Nu primarul semnează astfel de contracte, deci nu există legal variantele vechiculate că a) am vrut să semnez sau b) nu am vrut să semnez.

Eu doar l-am informat pe directorul CSM că dacă el sau altcineva semnează astfel de contracte voi sesiza organele de cercetare penală;

Atât timp cât voi fi primar nu există opțiunea ca din banii publici ai ploieștenilor să fie acoperit jaful generalizat și/sau incompetența de la nivelul administrativ al ACS Petrolul 52”, a mai transmis acesta

În 2025, ACS Petrolul 52 avea datorii de circa 46,5 milioane de lei, dintre care circa jumătate la bugetul de stat. Mihai Polițeanu, primar Ploiești

Polițeanu a vorbit și despre ACS Lupii Tineri Ploiești, asociație înființată în decembrie 2025. Potrivit primarului, aceasta ar fi preluat aproximativ șase milioane de lei din drepturile TV, în timp ce datoriile ar fi rămas la vechiul club.

„În decembrie 2025, personajele care au dus financiar clubul de gard au înființat ACS Lupii Tineri Ploiești, care a preluat lichiditățile din drepturile TV în valoare de circa 6 milioane de lei.

Cu alte cuvinte, primii pași pentru a eluda legea și, eventual, a lăsa pasivul pe ACS Petrolul 52 lăsând pe viitor creditorii cu ochii în soare, inclusiv bugetul de stat și bugetul local (datorii de circa 500 de mii de euro).

Ploieștiul a mai trăit poveste asta și și acum Curtea de Conturi întreabă de milioanele de euro lipsă din vremurile de demult;

În timp ce încearcă să forțeze autoritatea locală să le dea ilegal bani publici pe mână, deci să comită infracțiuni, doar în 2025 domnii care nu mai pot de grija brand-ului Petrolul au scos din asociație, fiecare pentru sine, următoarele sume:

Claudiu Tudor – puțin sub 750.000 de lei;

Cristian Fogarassy – aproape 600.000 de lei;

Adrian Bădic – 1.375.000 de lei;

Răzvan Mihai Mateescu – 1.069.000 de lei.

Nu știu cum i-au scos, că dintr-o asociație nu poți scoate bani decât pentru salarii sau eventuale returnări de împrumuturi. Prin definiție, o asociație e o organizație non-profit. Poate niște instituții ar trebui să verifice”, a mai transmis primarul municipiului Ploiești.

Claudiu Tudor: „Așteptăm în continuare ce s-a promis”

Înainte ca Mihai Polițeanu să publice mesajul pe Facebook, Claudiu Tudor, președintele Petrolului Ploiești, a vorbit despre situația celor 41 de angajați.

„Așteptăm în continuare ce s-a promis, mai ales că nu este vorba despre a plăti salariile fotbaliștilor.

Sper ca în măcar al 100-lea ceas această echipă să se bucure de atenție, dar mi-e teamă că trebuie să ne luptăm iar singuri cu toate Primăriile din țară, care sunt mândre să-și susțină echipele.

Este mare păcat că această echipă, care provoacă atât de multă emoție pozitivă în oraș și județ, cu o istorie de peste o sută de ani, să nu fie sprijinită nici măcar acum când e pe un val de încredere excepțional”, a declarat Claudiu Tudor, conform observatorulph.ro.

4 este locul ocupat de Petrolul Ploiești în Superliga, cu 30 de puncte după 16 etape, la șase puncte de liderul Universitatea Craiova

Primarul promite investiții în stadion,

Deși critică dur conducerea clubului, Mihai Polițeanu afirmă că municipalitatea va continua să sprijine infrastructura sportivă din Ploiești.

„Voi propune, așa cum am spus deja, să bugetăm în 2027 refacerea integrală a gazonului, sistemelor de irigație și drenaj (refacerea cu totul, practic, a suprafeței de joc).

Nu voi forța recuperarea datoriilor pe care clubul le are față de primărie și CSM, dacă legea ne va permite eșalonarea lor.

Vom continua să plătim lumina, mentenanța stadionului, a gazonului, curățenia, încălzirea și multe altele la stadion din bani din bugetul local, chiar dacă Petrolul nu a mai plătit niciun leu din 2023. Evident, asta cu condiția ACS Petrolul să ajungă să-și plătească aceste datorii, chiar dacă eșalonate, într-un termen rezonabil.

În momentul în care își va fi plătit datoriile către bugetul de stat și bugetul local, voi invita clubul să intre în programele competitive legale de finanțare din bani publici dedicate ONG-urilor și activităților sportive. Așa cum le-am transmis de altfel încă de acum peste un an: plătiți-vă datoriile și deveniți eligibili pentru finanțare publică în proceduri competitive.

Domnii aceștia, care nu reprezintă brand-ul Petrolul Ploiești, au crezut că șmecheriile și negocierile politice pe sub masă țin loc de lege și de reguli. Nu e cazul.

Hai, Petrolul!”, a transmis Mihai Polițeanu pe Facebook.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport