Noul antrenor al lui Ianis Hagi de la Alanyaspor, Ugur Ucar, are o legătură specială cu Gheorghe Hagi.

Fostul fotbalist turc a fost elevul „Regelui” la Galatasaray și a povestit cum l-a ajutat acesta la începutul carierei.

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Schimbare importantă pentru Ianis Hagi (28 de ani) la Alanyaspor, după instalarea noului antrenor Ugur Ucar (39 de ani).

Noul antrenor al lui Ianis Hagi de la Antalyaspor a fost promovat de Gheorghe Hagi la Galatasaray

Duminică, 22 noiembrie, în primul meci disputat după înlocuirea portughezului Joao Pereira, căpitanul naționalei a primit o oportunitate pe care nu o mai avusese în acest sezon.

Revenit de la echipa națională, unde jocul său fusese criticat din cauza lipsei de ritm și de intensitate, pe fondul numărului redus de minute acumulate la club, Ianis a început din primul minut partida din deplasare cu Kasimpaşa.

Ianis Hagi, 90 de minute în primul meci cu Ugur Ucar antrenor

Căpitanul naționalei a evoluat aproape până la final, fiind înlocuit în minutul 90+4, la două minute după ce Alanyaspor primise golul decisiv. Echipa lui Ianis Hagi a pierdut partida, scor 1-2.

Numirea lui Ugur Ucar pe banca tehnică a formației Alanyaspor ar putea reprezenta un moment de cotitură pentru Ianis Hagi.

Înaintea schimbării de pe banca tehnică, Ianis Hagi acumulase doar 240 de minute în campionat, în opt partide, dintre care numai două începute ca titular.

„Hagi este tatăl meu!” Ce a povestit noul antrenor despre relația cu „Regele”

Noul tehnician a lui Ianis Hagi a fost elevul lui Gheorghe Hagi (61 de ani) la Galatasaray, în sezonul 2004-2005, când „Regele” pregătea formația din Istanbul.

În martie 2026, Ugur Ucar a vorbit despre antrenorii care i-au marcat cariera și a avut cuvinte speciale pentru Gheorghe Hagi, cel care l-a promovat de la academia lui Galatasaray la prima echipă.

„Hagi este tatăl meu, pentru că aveam o comunicare foarte bună. M-a trimis pe teren cu banderola de căpitan la Galatasaray pe când aveam doar 16-17 ani și, apreciind modul în care munceam, îmi spunea «soldatul rus».

Deși eram fundaș central, m-a mutat pe postul de fundaș dreapta, provocând o schimbare majoră în cariera mea”, a povestit Ugur Ucar, într-un interviu acordat jurnalistei Merve Yenidünya, la beIN SPORTS, preluat de presa turcă.

Din stafful lui Ucar face parte și italianul Giovanni Melchiore, preparator fizic care a colaborat cu Gheorghe Hagi în perioada în care tehnicianul român a pregătit-o pe Galatasaray.

VIDEO. Ugur Ucar îl caracterizează pe Gheorghe Hagi

„Hagi m-a pus în cameră cu Bulent Korkmaz”

Noul antrenor al lui Ianis Hagi a povestit și cum Gheorghe Hagi l-a ajutat să se dezvolte.

„La primul cantonament cu echipa mare, Hagi avea această filosofie: jucătorii tineri trebuiau să stea alături de cei experimentați, pentru a învăța de la ei și a se dezvolta.

Eu am fost repartizat în cameră cu Bulent Korkmaz, căpitanul echipei. Hagi voia ca noi, cei tineri, să învățăm de la jucătorii cu experiență”, a povestit Ugur Ucar, citat de Dici / 90+ Digital.

În 2004, la vârsta de 6 ani, Ianis Hagi – născut chiar la Istanbul – își însoțea frecvent tatăl la antrenamentele lui Galatasaray, desfășurate la baza de pregătire de la Florya.

10 meciuri sub comanda lui Hagi și un trofeu câștigat

Ugur Ucar a făcut parte din lotul lui Galatasaray pregătit de Gheorghe Hagi în sezonul 2004-2005. Fundașul a bifat 10 apariții sub comanda tehnicianului român.

La finalul acelei stagiuni, cei doi au sărbătorit câștigarea Cupei Turciei.

Galatasaray a învins-o categoric pe marea rivală Fenerbahce, scor 5-1, în finala disputată pe 11 mai 2005.

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Ascensiunea lui Ucar, oprită de o accidentare gravă

Cariera lui Ucar a fost întreruptă de o accidentare gravă. În februarie 2008, fundașul și-a fracturat rotula într-un meci cu Konyaspor, a suferit trei intervenții chirurgicale și a lipsit aproximativ 15 luni de pe teren.

A revenit la Galatasaray în mai 2009 și a mai evoluat pentru formația turcă până în vara lui 2010. În tricoul lui Galata, a cucerit două titluri de campion al Turciei (2005-2006 și 2007-2008), o Cupă (2004-2005) și o Supercupă (2008).

Ulterior, Ugur Ucar a evoluat la Kayserispor, Ankaragucu, Karabukspor, Istanbul Başakşehir și Pendikspor, unde și-a încheiat cariera de fotbalist în 2022. A mai câștigat un titlul de campion al Turciei, cu Başakşehir, în sezonul 2019-2020.

Facsimil din ziarul Kesin Karar (17 martie 2026) în care Ugur Ucar vorbește despre Gheorghe Hagi și influența acestuia asupra carierei sale

Ugur Ucar l-a antrenat și pe Andrei Borza

După retragerea din activitate, în 2022, Ucar și-a început cariera de antrenor ca secund la Pendikspor, apoi a făcut parte din stafful lui Arda Turan la Eyüpspor.

În martie 2025 a devenit antrenor principal la Pendikspor, iar ulterior a pregătit-o pe Corum FK, unde a lucrat cu Andrei Borza, un alt internațional român format de Gheorghe Hagi.

Pe 10 noiembrie 2026, Ugur Ucar a fost numit antrenor principal la Alanyaspor.

Hoş geldin Uğur Uçar! Kulübümüz, Teknik Direktör Uğur Uçar ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Uğur Uçar’a kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. #CorendonAlanyaspor https://t.co/POVEgnM8Ho — Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) November 10, 2026

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