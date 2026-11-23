Hussein Abdulghani (49 de ani), fost jucător la Al Nassr, a lansat critici dure la adresa lui Cristiano Ronaldo (41 de ani), starul echipei saudite.

Acesta susține că fanii lui Al Nassr își doresc ca Ronaldo să înscrie golul cu numărul 1.000 și să se încheie acest subiect.

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Cristiano Ronaldo este din ce în ce mai aproape de obiectivul său măreț pe care și l-a propus.

Odată cu reușita din meciul cu Al Ahli, scor 1-3, portughezul a ajuns la 986 de goluri în carieră. Ronaldo a ratat și un penalty în partida de vineri.

Critici dure la adresa lui Cristiano Ronaldo: „Mai este el un jucător util pentru Al Nassr?”

Hussein Abdulghani, care a evoluat în cariera sa atât pentru Al Nassr, cât și pentru Al Ahli, a avut un discurs dur la adresa lui Ronaldo după meciul dintre cele două echipe, din campionat.

Fostul internațional saudit susține că „Ronaldo este problema echipei” din acest moment.

„Toată lumea știe care este problema lui Al Nassr, dar toți se prefac că nu o văd. Toți sunt de acord că Ronaldo a fost un jucător uriaș, dar să lăsăm asta la o parte.

Întrebarea este: mai este el un jucător util pentru echipă în acest moment, mai ales în meciurile echilibrate?”, a declarat Abdulghani în cadrul emisiunii „Nadeena”, citat de ojogo.pt.

Hussein Abdulghani nu s-a oprit aici și a mai declarat că Ronaldo nu mai este capabil să facă diferența în timpul meciurilor.

„A marca goluri nu este singurul rol al unui atacant, mai sunt și altele. Nu poate să dea un gol și apoi să fie veriga slabă a echipei în restul meciului. Vorbim din punct de vedere tehnic.

Ronaldo este un jucător mare, dar nu mai reușește să facă diferența. Al Nassr are nevoie de un atacant cu soluții individuale, nu de cineva care să stea pe teren timp de 90 de minute doar de dragul de a fi acolo”.

10 goluri a marcat Cristiano Ronaldo în acest sezon pentru Al Nassr, în 13 meciuri

Hussein Abdulghani: „Este un jucător nociv pentru Al Nassr”

Hussein Abdulghani a mai afirmat că fanii lui Al Nassr își doresc ca Ronaldo să ajungă la borna de 1.000 de goluri cât mai curând, pentru a fi încheiat odată acest subiect:

„Suporterii lui Al Nassr se roagă ca Ronaldo să marcheze golul 1000 și această chestiune să se încheie odată pentru totdeauna! Clubul ce câștigă din această performanță individuală?”.

Mohammed Noor, un alt fost internațional saudit, a intervenit și a declarat că „numele clubului va rămâne asociat cu cel al lui Ronaldo atunci când va atinge această bornă”.

„Nu vorbesc doar despre meciul împotriva lui Al Ahli, ci despre toate partidele de la începutul sezonului.

Nimeni nu spune asta de teama fanilor lui Ronaldo, dar el este un jucător nociv pentru Al Nassr, iar cine nu este de acord cu mine știe foarte bine despre ce vorbesc”, a fost reacția lui Abdulghani.

111 selecții și 3 goluri a bifat Hussein Abdulghani pentru naționala Arabiei Saudite

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